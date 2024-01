Rotlicht: Zweite Internationale

gemeinfrei Von hier gingen antimilitaristische Signale aus. Der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart 1907

Am 14. Juli 1889, 100 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille, trafen sich in Paris rund 400 Delegierte aus 22 Ländern unter der Losung »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« zu einem internationalen Sozialistenkongress. Er wurde zum Gründungskongress der Zweiten Internationale. Seit Auflösung der Internationalen Arbeiterassoziation, der I. Internationale, hatte sich die Lage der Arbeiterklasse in Westeuropa und in Nordamerika entscheidend verändert. Die rasch voranschreitende Konzentration der Indus­trieproduktion in riesigen Betrieben zeigte an, dass der Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum Monopolkapitalismus, zum Imperialismus, begonnen hatte. Das Proletariat wuchs sprunghaft an, die ideologische und die gewaltsame Bekämpfung der Arbeiterbewegung rückten in den Mittelpunkt der Innenpolitik, zumal es um 1890 zu den größten Streikbewegungen des 19. Jahrhunderts kam. Alle imperialistischen Länder konzentrierten sich in ihrer Außenpolitik auf den Kampf um die Neuaufteilung der Kolonien, d. h. der Welt. Mit Hilfe der entstehenden Monopolpresse und mit chauvinistischen Propagandaorganisationen gelang es, Teile der Arbeiterklasse nationalistisch zu beeinflussen.

Alle Kongresse der Zweiten Internationale in den 1890er Jahren beschäftigten sich mit dem Kampf gegen den Militarismus und das Wettrüsten in Europa. Bereits der zweite Kongress der Internationale in Brüssel 1891 sprach von einem drohenden Weltkrieg, dessen Ursache im kapitalistischen System liege.

Führende Partei der Zweiten Internationale war die marxistische SPD, die 1890 das Ende des Sozialistengesetzes und den Sturz Bismarcks erreicht hatte und bis 1930 bei jeder Wahl stärkste Partei wurde. Politisch blieb die Internationale vielgestaltig. Marxistische Parteien dominierten zwar, aber vor allem in Frankreich, Italien, Österreich und Spanien existierten stark anarchistische und anarchosyndikalistische Gruppen, die zum Beispiel Kriege durch Streiks verhindern wollten. In England herrschten die reformistischen Trade Unions vor, die sich 1900 mit sozialistischen Organisationen zur Labour Party zusammenschlossen. Im gleichen Jahr entstand die Sozialistische Partei Amerikas in den USA.

Seit dem ersten offen imperialistischen Krieg – dem Raub spanischer Kolonien 1898 durch die USA – machten insbesondere die Linken in der Zweiten Internationale – u. a. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Clara Zetkin und Lenin – Kolonialismus und drohenden Weltkrieg zum Gegenstand auf den Sozialistenkongressen. Sie stießen mit ihrer Forderung, die eigene Regierung im imperialistischen Krieg nicht zu unterstützen, auf starken Widerstand, setzten sich aber 1907 in Stuttgart und 1912 in Basel weitgehend durch. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 stellten sich jedoch die Führer fast aller Parteien der Internationale gegen diese Beschlüsse und riefen statt zum Internationalismus zur »Vaterlandsverteidigung« auf. Insbesondere die Haltung der SPD, die mit dem Übergang ins Regierungslager den Willen von Millionen Menschen, die bis zuletzt für Frieden demonstriert hatten, missachtete, löste international einen Schock und Ungläubigkeit aus. Die Verbindungen zwischen den Parteien der Zweiten Internationale waren zerrissen.

Nur die russischen Bolschewiki und sozialistische Parteien in Serbien, Bulgarien und zunächst auch in Italien hielten sich an die Beschlüsse von Stuttgart und Basel. Am 11. Oktober 1914 legten die Bolschewiki ein von Lenin ausgearbeitetes Programm vor, das zur revolutionären Beendigung des Krieges durch die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg aufrief. Es wurde Grundlage für die 1919 gegründete Kommunistische Internationale. Die heutige, 1951 im Kalten Krieg gegründete Sozialistische Internationale, ist ein vor allem antikommunistischer Zusammenschluss.