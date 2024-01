Kinderrechte in Verfassung verankern!

REUTERS/El Tayeb Siddig Kinder im Sudan

Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, forderte am Montag anlässlich des Jubiläums des Grundgesetzes, Kinderrechte verfassungsrechtlich abzusichern:

Wir feiern in diesem Jahr das 75jährige Jubiläum unseres Grundgesetzes. Auch deshalb ist es höchste Zeit, dass Kinderrechte entlang der Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich verfassungsrechtlich verankert werden. Es braucht endlich eine rechtliche Normierung im Grundgesetz, dass das Kindeswohl vorrangig zu beachten ist, dass Kinder das Recht auf Entwicklung, auf Schutz, auf Förderung und das Recht auf Beteiligung haben. Dafür braucht es im Grundgesetz einen eigenen Passus für die Kinderrechte, die unabhängig von den Elternrechten und ohne mit ihnen in Konflikt zu geraten gegenüber dem Staat gelten. Die Bundesregierung steht hier zusammen mit Bundestag und Bundesrat in der Pflicht. (…)

Das Thema Kinderrechte darf nicht weiter ein Nischenthema bleiben, sondern es braucht die breite Etablierung einer Kinderrechtsperspektive im deutschen Rechtssystem. Bereits seit vielen Jahren gibt es eine breite Unterstützung für die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz auf Bundesebene, denn dadurch würde der Staat insgesamt stärker in die Pflicht genommen werden, wenn es beispielsweise um die Wahrnehmung seiner Verantwortung für kindgerechte Lebensverhältnisse und um bessere Entwicklungschancen für alle Kinder und Jugendlichen geht. Gerade vor dem Hintergrund multipler Krisen zeigt sich, dass es der Kinderrechte mehr denn je bedarf. Und auch angesichts der aktuellen Debatten über eine viel zu hohe Kinderarmutsquote, unterschiedliche Bildungschancen, ein Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich und häufige Fälle von Kindesvernachlässigung wäre dies ein wichtiges Signal. (…)

In einer Mitteilung zur Jahresbilanz der UNO-Flüchtlingshilfe e. V. heißt es:

Weltweit steigt durch Gewalt, Konflikte und die Folgen des Klimawandels die Zahl der Vertriebenen, so die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner des UNHCR, zum Jahresende 2023. Der Krieg in der Ukraine und der Konflikt in Gaza stehen im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Andere Konflikte, wie zum Beispiel im Sudan, sind aus der Öffentlichkeit verschwunden. Seit Beginn des bewaffneten Konflikts Mitte April mussten dort mehr als sieben Millionen Menschen fliehen. Damit die Zahl der Geflüchteten weltweit nicht weiter steigt, braucht es Frieden, politische Initiativen zur Entlastung der Aufnahmeländer und eine konsequente Bekämpfung der Folgen des Klimawandels. Gleichzeitig beobachtet die UNO-Flüchtlingshilfe mit Sorge, wie sich in Deutschland der Ton in der Debatte um Flucht und Migration immer weiter verschärft. »Der Hilfsbereitschaft in Deutschland und dem ehrenamtlichen Engagement der Zivilgesellschaft stehen Fehlinformationen, Hetze und Populismus gegenüber. Wir müssen wieder dazu kommen, faktenbasiert zu diskutieren. Dazu können wir alle beitragen. Wenn aber selbst Vertreter*innen demokratischer Parteien eine populistische Tonlage anschlagen, werden wir uns immer mehr von den Fakten und der Wirklichkeit entfernen«, so Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe. (…)