Recyclingfachmann des Tages: Jan Pietrzak

Forum/imago Jan Pietrzak bei einer Kundgebung am polnischen Nationalfeiertag (11.11.2012)

Ältere werden sich aus dem Turnunterricht an ein Abschlagspiel mit dem Titel »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann« erinnern. Wahrscheinlich ist es wegen des rassistischen Titels längst aus den deutschen Lehrplänen verschwunden. Es ist aber auch in einigen anderen europäischen Kulturen bekannt, darunter die polnische.

Einen Beleg dafür liefert die Medienkampagne, die die bei der Wahl unterlegene Rechtspartei PiS in diesen Tagen betreibt. Da das Argument, die siegreiche Equipe um Donald Tusk spiele bei ihrem hemdsärmeligen Zugriff auf das öffentliche Fernsehen TVP der PiS nur deren eigene Melodie aus den letzten Jahren vor, zwar in der Sache stimmt, aber als Vorwurf doch etwas matt daherkäme, unterstellen die bei TVP herausgeflogenen JournaPiSten der neuen Regierung einen geheimen Plan: Tusk wolle der Bevölkerung vorenthalten, dass er vorhat, das Land auf Befehl von EU und BRD mit einer Invasion »illegaler Migranten« zu fluten. Stimmt zwar alles nicht, aber wen kümmert das, wenn es so ein schönes »Narrativ« abgibt. Mit dem schwarzen Mann lässt sich in Teilen der polnischen Gesellschaft immer noch Stimmung machen.

Und so machte im »konservativen« Privatsender TV Republika, wo die Brennelemente der PiS-Propaganda derzeit zwischengelagert sind, zu Silvester ein Kabarettist namens Jan Pietrzak seine Späße. Unter anderem erklärte er, Polen sei nun doch bereit zur Aufnahme dieser »illegalen Migranten«. Es habe sich nämlich herausgestellt, dass »in Auschwitz, Majdanek und Stutthof jede Menge deutscher Baracken stehen«, die man ja zur Unterbringung dieser Ankömmlinge nutzen könne. Das war so brüllkomisch, dass der Moderatorin der Silvestershow nur noch der Nachklapp einfiel: »Das hat aber gesessen, Herr Pietrzak«. Genau wie die Dame weiter am Mikrofon sitzt. Schließlich herrscht in Polen Redefreiheit.