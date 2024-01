sportfotodienst/IMAGO Kleines Kaliber: Anders als in der BRD gefertigte Waffen ist die passende Munition auch andernorts erhältlich

Kurz vor dem »Fest des Friedens«, als das Weihnachten bezeichnet wird, hat das Bundeswirtschaftsministerium den Rüstungsexportbericht 2022 vorgelegt. Herrscht damit nun Klarheit?

Die Genehmigungszahlen für kleine und leichte Waffen und die dazugehörige Munition spiegeln nicht wider, was tatsächlich an Ausfuhren von Handfeuerwaffen insgesamt genehmigt wurde. Im Bericht 2022 taucht nur etwa knapp ein Drittel davon überhaupt als »kleine und leichte Waffen« auf. Die Summe des Wertes dieser genehmigten Exporte ist mit 272 Millionen Euro angegeben. Im Bericht wird nur eine Menge im Wert von etwa 87 Millionen sichtbar.

Können Sie diese Diskrepanz erklären?

Die Definition Deutschlands bzw. der europäischen Länder für kleine und leichte Waffen weicht von der UN-Definition ab. Für etwa zwei Drittel ist nicht nachzuvollziehen, in welche Länder sie gingen. Die Bundesregierung hat in ihren politischen Grundsätzen 2019 verankert, dass Kleinwaffenexporte in Drittstaaten grundsätzlich nicht genehmigt werden sollen. Unklar bleibt also, ob sie sich an ihre selbstgesetzten Einschränkungen hält.

Mit diesen Berichten erfahren wir die Zahlen übrigens immer erst, wenn alles geschehen ist. Nachträgliches Berichten stärkt aber nicht die demokratische Kontrolle. Sie bilden nicht einmal alle Exporte ab, sondern nur die für das aktuelle Jahr genehmigten. Mitunter werden noch Genehmigungen aus Vorjahren genutzt. Die tatsächlichen Ausfuhren sind nicht transparent gelistet.

Hätte es praktisch etwas geändert, wäre der Exportbericht wie zuvor im Sommer erschienen?

Nein. Aber mit der Veröffentlichung ihres Berichtes kurz vor Weihnachten hat die Bundesregierung es geschafft, unbequeme Nachfragen zu umgehen. Meldungen dazu verhallen.

Und wozu führt die hiesige Auffassung davon, was unter diesen Begriff fällt?

Nur bestimmte Kleinwaffen wie halb- oder vollautomatische Gewehre gelten nach europäischer Definition als »Kleinwaffen« und in Deutschland als Kriegswaffen, nicht aber Pistolen, Revolver, Scharfschützengewehre: So kann die Bundesregierung von sich selbst behaupten, fast keine in Drittländer zu liefern.

In welche Länder sind Waffenlieferungen aus Ihrer Sicht besonders problematisch?

Übliche Verdächtige sind in der Hinsicht Länder der Mena-Region (Middle East – Nordafrica, Mittlerer Osten und Nordafrika, jW) wie Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate, Ägypten. Aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Partei Die Linke zu Waffenexporten 2023 geht hervor, dass die Genehmigungen dorthin im Vergleich zu 2022 größten Teils anstiegen. Von einer vermeintlich restriktiveren Rüstungsexportpolitik in diese Region kann keine Rede sein.

Geliefert wird auch an den NATO-Partner Türkei, dessen Militär weiterhin die selbstverwaltete Region in Nordostsyrien angreift.

Für diese völkerrechtswidrigen Angriffe gab es Konsequenzen. 2020 wurden Waffen für 22 Millionen Euro geliefert, 2021 für elf Millionen, 2022 nur für 1,2 Millionen. Die Genehmigungen wurden laut Wirtschaftsministerium für Kooperationsprojekte oder für Lieferungen mit NATO-Bezug erteilt. Diese Entwicklung zeigt, dass die Privilegien für NATO-Partner bei Rüstungsexporten nicht unantastbar sind. Doch sie sollten insgesamt gestrichen werden. Für alle Länder müssen gleiche Kriterien gelten.

Laut der Fachgruppe Rüstungsexporte der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung sind Exporte von Dual-Use-Gütern, die zivil und militärisch nutzbar sind, problematisch, weil Überwachungstechnologie aus EU-Staaten bei Unterdrückungsregimen hoch im Kurs steht.

Auf EU-Ebene wurde geregelt, dass bestimmte Dual-Use-Güter nach Russland nicht mehr geliefert werden dürfen, darunter solche, die zur Herstellung von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen genutzt werden können. Genehmigungen oder Exporte von Überwachungstechnologie tauchen im Rüstungsexportbericht nie auf, auch nicht im aktuellen für 2022. Hierfür sollte es eigene Berichte der Bundesregierung geben.