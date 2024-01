Martin Schutt/dpa Bühnenbild beim AfD-Landesparteitag in Thüringen (Pfiffelbach, 17.11.2023)

Höhenflug in den Umfragen, Mitgliederentwicklung gegen den Trend aller anderen Bundestagsparteien – in den ersten Tagen des neuen Jahres mehren sich die Anzeichen für einen Durchbruch der AfD in die gesellschaftliche Breite. Sah das Institut Wahlkreisprognose die AfD in Thüringen vor einigen Tagen bei 36,5 Prozent, folgt nun das nächste aufsehenerregende Befragungsergebnis aus Sachsen. Dort ergab eine Umfrage des Institutes Civey im Auftrag der Sächsischen Zeitung den spektakulären Wert von 37 Prozent für die AfD. Dass der sächsische Verfassungsschutz den Landesverband der Partei kürzlich als eine »gesichert rechtsextremistische Bestrebung« eingestuft hat, scheint zu verpuffen. Dazu passt eine Meldung vom Dienstag: Die Mitgliederzahl der AfD ist bundesweit im vergangenen Jahr stark gestiegen und liegt nun bei über 40.000 – ein Anstieg um 37 Prozent gegenüber dem Stand von 2022.

In Sachsen fällt mittlerweile auch die CDU hinter die AfD zurück; sie kommt in der angeführten Umfrage auf 33 Prozent. Andere Parteien werden regelrecht deklassiert: Die Sozialdemokraten erreichen nur noch mickrige drei Prozent, die FDP rutscht gar auf ein Prozent ab; beide Parteien müssen also damit rechnen, aus dem Landtag zu fliegen. Die Grünen und die Linkspartei wurden mit sieben bzw. acht Prozent gemessen. Was sich hier anbahnt, ist also eine teilweise Zertrümmerung des bisherigen Parteiensystems.

Die seit 2019 das Bundesland regierende Koalition von CDU, Grünen und SPD wäre mit einem solchen Wahlergebnis passé. Für »Schwarz-Grün« würde es nicht reichen, und eine formelle Einbeziehung der Linkspartei in eine CDU-geführte Landesregierung dürfte in Sachsen ausgeschlossen sein. Allenfalls die Tolerierung einer »schwarz-grünen« Minderheitsregierung durch die Linkspartei erschiene vorstellbar. Aber in einer solchen Lage würden die Karten neu gemischt, und in der rechtskonservativen sächsischen CDU gibt es einflussreiche Akteure, die eine Annäherung an die AfD befürworten.

In den vergangenen Monaten gewann die AfD erstmals eine Bürgermeister- und eine Landratswahl und zuletzt im sächsischen Pirna erstmals die Wahl zum Oberbürgermeister. Auch angesichts dieser Erfolge brachte die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken am Dienstag erneut ein Verbot der AfD ins Spiel. »Ein solches Parteienverbot unterliegt zu Recht hohen Hürden. Aber ich bin überzeugt, dass wir das immer wieder prüfen sollten«, sagte sie dpa. Die AfD sei Teil eines »rechtsextremen Netzwerks«, so Esken, führe Listen unliebsamer Journalistinnen und Journalisten und richte Meldeportale für Lehrkräfte ein, die sich AfD-kritisch äußerten.

Die Partei nutze jedes Thema, »um Menschen aufzustacheln«, das sei »ganz klar demokratiefeindlich«. »Die aktuellen Umfragen sind uns eine Warnung«, sagte Esken. Man werde in den nächsten Monaten deutlich machen, »dass unserem Land großer Schaden droht, wenn die AfD politische Macht bekommt«. Diese Aussicht sei »eine große Gefahr für die demokratische Kultur, für unser Gemeinwohl und unseren Wirtschaftsstandort«.

Im September wird außer in Sachsen auch noch in Thüringen und Brandenburg gewählt. In allen drei Ländern liegt die AfD inzwischen in den Umfragen mit teils deutlichem Abstand an der Spitze. Es ist auch nicht mehr völlig ausgeschlossen, dass sie in einem der Länder die absolute Mehrheit der Sitze erringen und einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen könnte. Laut einer Umfrage des Institutes Yougov im Auftrag von dpa halten 53 Prozent der Bundesbürger ein solches Szenario für wahrscheinlich, 32 Prozent halten es für unwahrscheinlich. 42 Prozent der Befragten glauben übrigens nicht, dass die Union ihr Versprechen halten wird, auf Landes- und Bundesebene nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Nur 36 Prozent sind der Meinung, dass diese sogenannte »Brandmauer« halten wird.