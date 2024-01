Violeta Santos Moura/REUTERS Warten auf den Angriff: Israelische Panzer an der Grenze zum Gazastreifen (1.1.2024)

Die heftigen Kämpfe zwischen der israelischen Armee und palästinensischen bewaffneten Gruppen gehen unvermindert weiter. Besonders betroffen waren am Dienstag nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders Al-Majadin ein Gebiet im Norden des Küstenstreifens, ferner Gaza-Stadt und das südliche Khan Junis, wo Israel eine Zentrale der Hamas lokalisiert haben will. Laut Agentur Reuters wurden israelische Panzer aus Gaza-Stadt abgezogen, wo sie sich tagelang Gefechte mit palästinensischen Kämpfern geliefert hätten.

Auch setzte die israelische Armee ihre Bombardements in Gaza fort, während die Hamas weiter Raketen auf israelisches Territorium abfeuerte. Nach Angaben des Wall Street Journals vom Wochenende sind mittlerweile 70 Prozent aller Gebäude in Gaza zerstört. Die Zeitung sprach von »einer der zerstörerischsten Militärkampagnen der neueren Geschichte«. Erst am Freitag hatten die USA Israel am eigenen Parlament vorbei mittels einer »Notverordnung« neue Militärhilfen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar genehmigt.

In der israelisch besetzten Westbank gibt es ebenfalls kein Ende der Gewalt. Nach Behördenangaben aus Ramallah wurden am Dienstag in dem Dorf Assun vier Palästinenser bei einer Razzia des israelischen Militärs getötet, ein israelischer Soldat sei verletzt worden. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA eröffneten »israelische Besatzungssoldaten das Feuer und setzten zudem Granaten und Tränengas gegen Anwohner ein«. In Kalkilia wurde WAFA zufolge ein weiterer Palästinenser von der israelischen Armee getötet.

Am Dienstag hat Israel nach eigenen Angaben erneut Syrien und Libanon angegriffen. Vorgegangen sei Beschuss von dort. Der am selben Tag vereidigte neue israelische Außenminister Israel Katz, der den wegen einer Indiskretion zurückgetretenen Eli Cohen ersetzt, sieht sein Land laut Ynet News »mitten in einem dritten Weltkrieg«, wobei er Iran als Hauptgegner bezeichnete. Für diesen Mittwoch hat der Chef der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, eine programmatische Rede angekündigt. Anlass ist der vierte Jahrestag der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch das US-Militär. Soleimani gilt als Architekt der »Achse des Widerstands«, in der Hamas, Hisbollah und andere militante Gruppen gegen die israelische Besatzung kooperieren.