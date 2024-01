Anastasiia Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS.COM/imago Gestörtes Gedenken: Am Montag bombardierte Russland das Museum für den Nationalisten Roman Schuchewitsch in Lwiw (1.1.2024)

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Drohung wahr gemacht: Wenige Tage nach dem Beschuss der russischen Grenzregion Belgorod mit 24 Toten setzte das russische Militär auch am Dienstag seine bislang stärksten Raketenangriffe auf Ziele in der Ukraine fort. Am Tag zuvor hatte Putin beim Besuch eines Militärkrankenhauses erklärt, dass Russland seine Angriffe auf »militärische Einrichtungen« in der Ukraine »intensivieren« werde. Kiew meldete, 72 von etwa 110 einfliegenden Geschossen abgefangen zu haben. Dabei kam es allerdings offenbar zu erheblichen »Kollateralschäden« an zivilen Objekten durch herabfallende Trümmer. So wurden in der ukrainischen Hauptstadt mehrere Wohnhochhäuser beschädigt, die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas sowie das Internet fielen über mehrere Stunden aus. Etwa 100 Bewohner wurden nach Angaben der Stadtverwaltung verletzt, vier starben. Ukrainische Kommunalpolitiker warnten die Bevölkerung explizit vor »herabfallenden Trümmern«.

Das bestätigt indirekt die russische Darstellung, wonach die eigentlichen Ziele der Angriffe Munitionslager und Reparaturbetriebe für Militärtechnik gewesen seien – offenbar aber nicht das einzige Kriterium der Zielauswahl. Ukrainische Medien zeigten am Montag auch Zerstörungen von Kultobjekten des ukrainischen Nationalismus, so eine präzise getroffene und völlig verwüstete Gedenkstätte für den Anführer der faschistischen »Ukrainischen Aufständischen Armee« (UPA), Roman Schuchewitsch, in Lwiw, sowie Beschädigungen am Gebäude einer Landwirtschaftshochschule außerhalb der Stadt, an der um 1930 der spätere Nazikollaborateur Stepan Bandera studiert hatte. Die in mehreren Wellen vorgetragenen Attacken trafen auch Objekte in Kriwij Rig, Kropiwnizkij, Dnipro und Saporischschja. Es handelte sich um den nach übereinstimmenden Angaben beider Seiten größten russischen Luftangriff seit Kriegsbeginn.

Die Präsidenten beider kriegführender Länder stimmten ihre Bevölkerungen darauf ein, dass der Krieg noch dauern werde. Putin sagte am Montag, nicht die Ukraine sei Russlands Feind, sondern der Westen, der das Land zur Bekämpfung Russlands missbrauche. Wolodimir Selenskij griff in seiner Neujahrsansprache zu einer dramatisch-verzweifelten Rhetorik. Die Ukrainer müssten »Übermenschliches leisten« und sich entscheiden, ob sie »Helden oder Verlierer« sein wollten, »Bürger oder Flüchtlinge«. Jeder Ukrainer müsse für den Sieg entweder arbeiten oder kämpfen.

Unterdessen sollen die im Frühjahr an die Ukraine gelieferten deutschen »Leopard«-Panzer größtenteils nicht mehr einsatzfähig sein. Dies berichtete dpa am Dienstag unter Berufung auf einen der Agentur vorliegenden Brief des Fachmanns für den Wehretat und Grünen-Politikers Sebastian Schäfer an die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann. Dazu trügen sowohl »Gefechtsschäden« bei, als auch unsachgemäße Reparaturversuche durch das ukrainische Militär. Schäfer forderte: »Es ist zu prüfen, inwiefern dies durch eine bessere Schulung der Mechaniker oder durch die Bereitstellung von Anleitungen verhindert werden kann.« Dies scheitert vermutlich daran, dass die Herstellerfirmen ihr technologisches Wissen nicht teilen wollen. Die britische Zeitung Telegraph berichtete zudem über Sorgen im britischen Geheimdienst, dass der Ukraine demnächst die Munition für die »Patriot«-Flugabwehrbatterien ausgehen werde. Die USA könnten sie nicht in nötiger Menge nachproduzieren.