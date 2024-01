Granata Images/imago Auch hier ließen sich keine »Superpartner« finden – Teilchenbeschleuniger bei Genf (LHC)

Die Physik, so hört man immer wieder, befindet sich in einer Krise. Aber worin besteht diese Krise überhaupt? Das Handwerk der Physik besteht darin, zu erklären, warum die Materie in der Welt sich so verhält, wie sie es eben tut, das heißt, zu erklären, welche Kräfte wie auf die Materie wirken. Damit ist man mittlerweile recht weit fortgeschritten. Man kann vier grundlegende Kräfte ausmachen, die wirksam sind, und diese quantitativ beschreiben. Diese Kräfte sind die Gravitationskraft, die wir aus dem Alltag kennen, wenn uns die Kaffeetasse herunterfällt, die elektromagnetische Kraft, die die Anziehungskraft von Magneten und von elektrischen Ladungen aufeinander beschreibt, die starke und die schwache Kernkraft. Diese beiden letzten Kräfte sind im Alltag zwar nicht besonders augenfällig, sie garantieren aber, dass Atome und ihre Kerne tatsächlich stabil bleiben und auch die Teilchen innerhalb der Atomkerne stabil existieren.

Das Problem besteht nun darin, dass wir seit etwa 120 Jahren wissen, dass unsere Welt gequantelt ist, das heißt, dass die physikalischen Größen, die wir definiert haben, kleinste Quantitäten besitzen und die Welt auf mikroskopischen Skalen nicht mehr als kontinuierlich aufgefasst werden kann. Die Gravitationskraft wird jedoch durch die Einsteinsche Relativitätstheorie beschrieben, die bisher mit der Quantentheorie nicht vereint werden konnte. Dies zwingt uns je nach Kontext, entweder mit der Relativitätstheorie oder mittels Quantentheorie die Phänomene zu beschreiben, die uns auf den Experimentiertisch kommen, eine wahrlich unbefriedigende Situation. Es gibt seither Bemühungen, diesen Riss in der Physik zu kitten. Man müsste ein Elementarteilchen finden, das die Gravitationskraft hervorruft, oder eine Formulierung der Relativitätstheorie, die ebenfalls gequantelt ist.

»Superpartner«

Dazu gibt es einige Ansätze, die von einem sogenannten supersymmetrischen Modell ausgehen. Die Elementarteilchenphysik kennt laut ihres Standardmodells siebzehn elementare Teilchen, aus denen sämtliche Materie aufgebaut ist (es existieren zusätzlich diverse Erweiterungen dieses Modells, die noch weitere Teilchen postulieren). Die Elementarteilchen sind in zwei Gruppen aufgeteilt: Fermionen und Bosonen. Der Unterschied liegt im Drehimpuls (kurz: Spin) dieser Teilchen. Ein Fermion hat einen halbzahligen Spin (das heißt, der Spin entspricht genau der Hälfte einer Naturkonstante, die Spinquantenzahl genannt wird, oder einem Vielfachen dieser Konstante plus ihrer Hälfte), während ein Boson einen ganzzahligen Spin hat (der Spin entspricht immer genau einem Vielfachen der Spinquantenzahl). Damit ist das Verhalten der jeweiligen Teilchen grundsätzlich unterschiedlich. Wir können diese Unterscheidung treffen, da in der Quantenwelt die physikalischen Größen gequantelt vorliegen und auch der Spin somit tatsächlich gezählt werden kann und keine kontinuierliche Größe mehr ist. Bei einem supersymmetrischen Modell wird davon ausgegangen, dass zu jedem Fermion ein entsprechendes Teilchen existiert, das genau die gleichen Eigenschaften besitzt, nur dass es statt dessen ein Boson ist, und analog zu jedem Boson ein entsprechendes Fermion existiert. Diese »Superpartner« genannten Teilchen konnten jedoch bisher nicht entdeckt werden, auch nicht durch den rund drei Milliarden Euro teuren Teilchenbeschleuniger bei Genf (LHC).

Und so kranken die meisten Ansätze, die die Physik wieder vereinheitlichen wollen, daran, dass Dinge postuliert werden, die sich schlicht nicht beobachten lassen. Immer wieder wird daher davor gewarnt, sich in immer abenteuerlicheren, kaum überprüfbaren Postulaten zu verrennen. Besonders populär hat diese Warnung zuletzt Sabine Hossenfelder in ihrem Buch »Das hässliche Universum. Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt« ausgesprochen. Tatsächlich kommt das Bedürfnis, die Gravitationstheorie im Sinne der Quantentheorie »passend zu machen« und ein symmetrisches Set an Elementarteilchen zu haben, aus der eher philosophischen Vorstellung, dass die Welt unseren erdachten Konzepten gemäß zu sein hat und nicht etwa umgekehrt.

Experimental überprüfbar

Aktuell gibt es jedoch einen interessanten Ansatz, der sich diesem Dogma entzieht: In einem kürzlich in der Zeitschrift Nature Communications erschienenen Paper schlagen Jonathan Oppenheim, Carlo Sparaciari, Barbara Šoda und Zachary Weller-Davies einen neuen Ansatz zur Vereinheitlichung der Gravitationskraft mit den anderen Grundkräften vor. Dabei bleibt die Gravitationskraft »klassisch«, während die anderen Kräfte weiterhin gequantelt sind. Wenngleich für dieses neue Modell ebenfalls einige mehr oder weniger abenteuerliche Postulate notwendig sind, etwa ein Zufallsfaktor bei der Beschreibung der Gravitation, hat diese Theorie den Vorteil, dass sich ihre Vorhersagen mit akzeptablem Aufwand experimentell überprüfen lassen. Für solche »Weltformeln« (so werden Theorien genannt, die die vier Grundkräfte des Universums miteinander vereinen können) ist dies ein wahrer Jackpot. Das kommende Jahr wird zeigen, ob die Überprüfung gelingt oder ob die Theorie falsifiziert wird. Kann sie bestätigt werden, wäre dies ein großer Fortschritt in der modernen Physik. Der Hauptautor Jonathan Oppenheim könnte dann ernsthaft mit dem Nobelpreis, zumindest aber mit 5.000 Plastikbällen rechnen, die er im Falle einer Bestätigung seiner Theorie von seinen Kollegen Geoffrey Penington und Carlo Rovelli als Wetteinsatz erhielte.

Dabei wäre, wie der Nobelpreisträger Robert B. Laughlin in seinem 2005 erschienenen Buch »Abschied von der Weltformel. Die Neuerfindung der Physik« darlegt, eine bestätigte Weltformel nicht das Ende der Physik, sondern vielmehr ihr eigentlicher Beginn. Die Grundprinzipien der Welt erkannt zu haben liefert noch nicht das Verständnis der aus diesen Prinzipien emergent hervorgehenden Phänomene. Wie es auch ausgeht, es bleibt auf jeden Fall eine Menge zu tun.