Pressefreiheit kostet

Philipp von Ditfurth/dpa Verfassungsbeschwerde eingereicht: Radio Dreyeckland wehrt sich

Die Prozesse wegen der Razzia bei Radio Dreyeckland (RDL) haben das höchstrichterliche Stadium erreicht. Einer der betroffenen Redakteure und die Berliner Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) haben Verfassungsbeschwerde eingereicht. GFF und Radio Dreyeck­land wollen klären lassen, dass das Setzen eines Links in einem Pressebericht keine strafbare Unterstützungshandlung darstellen könne, teilte die Bürgerrechtsorganisation am 15. Dezember mit. Zudem wolle man feststellen lassen, dass die Durchsuchung einer Redaktion und der Wohnungen von Journalisten sowie das Beschlagnahmen redaktioneller Daten die Pressefreiheit verletze.

Im Januar hatten Ermittler das Freiburger freie Radio und die Privatunterkünfte zweier Kollegen gefilzt. Anlass war ein Bericht auf der RDL-Homepage, der mit einem Archiv der verbotenen Plattform »linksunten.indymedia« verlinkt war. Das Karlsruher Landgericht hatte die Razzia im August für rechtswidrig erklärt, das Oberlandesgericht in Stuttgart diese Entscheidung im November wiederum kassiert, nun haben die obersten Richter das Wort. Der Gang durch die Instanzen verursacht erhebliche Kosten, der Sender bittet auf rdl.de/Hausdurchsuchungen um Spenden. Das ist noch erlaubt.

Damit zu einem der größten Komiker der Bundeskabarettanstalt: Seuchenminister Karl Lauterbach will das ruinierte Krankenhaussystem reformieren und stößt dabei auf Widerstand. Das ARD-»Radiofeature« seziert in dieser Woche »Lauterbachs Revolution« (Do., 18.04 Uhr, MDR Kultur, Fr., 15.05 Uhr, SWR 2, Sa., 9.05 Uhr, SR 2, 18.05 Uhr, Bremen 2, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5, 18.04 HR 2 Kultur, 21.05 Uhr, Bayern 2, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2). Acht Folgen lang belesen uns Christoph Waltz und Otto Sander mit drei Erzählungen von Robert Musil: »Grigia«, »Die Portugiesin« und »Tonka« (Roof Music 2005, ab Di., 9.04 und 19.04 Uhr, MDR Kultur). Die meiste Frisur des deutschen Kabaretts, Urban Priol, verdaddelt wie jedes Jahr seit der Völkerwanderung in »Tilt!« Schenkelklopfer (Di. und Mi., 22.04 Uhr, WDR 5). Mit »Kalt« ist eine Reportage überschrieben, in der acht arme Schlucker berichten, wie es ihnen im ersten Sanktionskriegswinter ergangen ist (BR 2023, Mi., 11.05 und 18.05 Uhr, Bayern 2). Im »Freispiel« wird der kommunistische Schriftsteller Ronald M. Schernikau bestaunt und »Die Schönheit« genannt (WDR/ORF 2021, Do., 22.03 Uhr, DLF Kultur). Eine komplett spaßbefreite linke Ikone und ihre Zeit hat Christoph Schlingensief einmal im Aufnahmestudio zertrümmert: »Rocky Dutschke ’68« (WDR 1996, Sa., 19.04 Uhr, WDR 3).

Die Wiener Staatsoper lädt zu einer raren Mozartät, im September des verendeten Jahres gab sie »La clemenza di Tito« von Wolfgang Amadé mit Matthew Polenzani in der Tito-Rolle (Sa., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). »Der gute Gott von Manhattan«, ein übler Miesnickel, steht im Hörstück von Ingeborg Bachmann vor dem Kadi, weil er eine lebenslustige Frau in die Luft gesprengt hat (SWF/RB/RIAS Berlin 1958, So., 18.20 Uhr, SWR 2). Von einer anonymen Autorengruppe, deren Mitglieder als Fabrizio Belletati, Giovanni Cattabriga, Federico Guglielmi und Luca Di Meo bekannt sind, stammt das Bauernkriegsepos »Q«. Im ersten von vier Hörspielteilen lassen sie gleich den Mün­tzer von der Kette (WDR 2018, So., 19.04 Uhr, WDR 3). Und die kommende Woche beginnt mit einem »Radiokolleg« über die »Vagabondage«, das Umherziehen von Landstreichern, fahrenden Leuten und anderen flüchtigen Erscheinungen (Mo. bis Do., 9.30 Uhr, Ö 1).