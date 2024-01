Yuri Murakami/IMAGO Immer gut für überraschende Wendungen: Mitski

Als Nicht-Tik-Toker entgeht einem so einiges. So hatte ich 2023 zuerst nicht mitbekommen, dass Achim Reichels Lied »Aloha Heja He« eine Wiedergeburt als viraler Welthit erlebte. Ebenfalls hätte mich, wäre ich dort gewesen, gewundert, warum es im Oktober rund um den Londoner Veranstaltungsort Union Chapel furchtbare Fake-T-Shirts einer mir bislang unbekannten Musikerin namens Mitski zu kaufen gab. Aufgewacht, alter Mann: Bereits im Vorjahr hatte die japanische Amerikanerin Mitsuki Miyawaki Musik zu 2,5 Millionen Videostreams und Memes geliefert, der Song »My Love Mine All Mine« war eine Weile auf Youtube der populärste, dazu täglich vier Millionen Streams auf Spotify.

Ich bin ein Freund der 70er – und siehe da: Das aktuelle Album »The Land Is Inhospitable and So Are We« könnte prompt aus dieser Zeit stammen. Die dezente analoge Produktion mit präsenter Akustikgitarre, Streicherarrangements wie von Jack Nitzsche, eine wimmernde Pedal Steel, viel Hall, Backgroundchöre. Hochmelodisch ist das alles und nahezu zeitlos. Klar, Mitski ist nicht die einzige, die Seelen- und Weltschmerz erhaben erscheinen lässt. Lana Del Rey, Julia Holter, Weyes Blood können das auch.

»The Land Is Inhospitable and So Are We«. Die Welt, deine Seele – unwirtlich. Der Erfolg Mitskis hängt nicht zuletzt mit der therapeutischen Funktion, der Wahrheit und Wahrhaftigkeit ihrer Musik zusammen. Und weil der beredte Albumtitel bereits sehr vieles enthält, hält sich Mitski ansonsten eher kurz. 32 Minuten für elf Songs. Komplex ist die Platte trotzdem, ideenreich, was Musik und Texte anbelangt. Nichts wird überreizt, lieber beendet Mitski ein Lied. Oder sie baut eine neue Idee, eine überraschende Wendung ein.

Eine große Bandbreite an Gefühlen und Stimmungen deckt Mitski ab. »I sip on the rest of the coffee you left / A kiss left of you« heißt es verliebt im schönsten Stück »Heaven«. »You believe me like a god / I’ll betray you like a man« singt sie in »I’m Your Man« und bringt so das Kunststück fertig, romantische Liebesprojektion, patriarchale Gewaltverhältnisse und deren Umkehrung in ein Couplet zu packen. Hunde kläffen dazu.

Zuweilen ist Mitski witzig, bricht sie die inhaltliche Schwere durch Verspieltheit. Wenn der Chor im Opener »Bug Like an Angel« brachial wie eine »family« in die Introspektion einbricht. Wenn sie sich im Traumasong »I Don’t Like My Mind« zu Weihnachten – »an inconvenient Christmas« – über einen Kuchen freut und sich daran übernimmt: »A whole cake, all for me / And then I get sick and throw up.« Auf Mitskis Album indes ist nichts zuviel. Es tut einfach nur gut.