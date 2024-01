Spaßvögel des Tages: Berliner Polizei

Paul Zinken/dpa Polizisten in der Silvesternacht am Rande von Neukölln

Sie nennen sich ^tsm, ^yt, ^bo, ^VPr und ^Ppr’in, und sie twittern für die Polizei Berlin. In der Nacht des Jahreswechsels posteten sie unter dem Hashtag #Silvester110 auf X allerhand über Einbrüche, Prügeleien, betrunkene Randalierer, brennende Mülltonnen und manchmal sogar auf Einsatzkräfte geworfene Böller. Allerdings blieb der seit Wochen von Boulevardmedien heraufbeschworene Bürgerkrieg rund um die von einem Großaufgebot der Polizei besetzte und zur Böllerverbotszone erklärte Neuköllner Sonnenallee aus. Also vermeldeten die Spaßvögel vom Revier zur Unterhaltung des sensationsgeilen Publikums – der Polizeiaccount hat fast 600.000 Follower – noch allerhand anderes. Im Prenzlauer Berg onaniere ein Mann in einem Fenster. Im Wedding will ein Anrufer eine »6er-Salve« aus einer Kalaschnikow gehört haben. In Mitte soll es gebrannt und mehrere Personen sollen Kräder ins Feuer geworfen haben. »Als wir ankamen: Kein Feuer, keine Kräder, keine Personen. Nur der Gehweg war da.« Und janz weit draußen in Hakenfelde streiten sich Menschen auf einem Balkon. Kurz vor 23 Uhr droht die Lage in Neukölln doch noch zu eskalieren: »Zehn Personen sollen vor einem Späti in Neukölln stehen.«

So viel Humor zeigt das uniformierte Social-Media-Team sonst nicht. Noch am Sonnabend hatte es Streifen von Zivilfahndern und Einsatzhundertschaften durch Neukölln gemeldet. Sieben der neun in dem Post mit dem Hashtag #Neukölln gekennzeichneten Vorfälle mit Pyrotechnik hatten sich allerdings gar in diesem von rechten Hetzern zur No-Go-Area erklärten multikulturellen Bezirk ereignet – die Friedrichstraße, das Gleisdreieck, gar die Huttenstraße in Moabit befinden sich teils weit davon entfernt. Hauptsache, das Framing stimmt, dürften sich die X-Men der Polizei gedacht haben. Witzig ist das nicht, nur banale Stimmungsmache mit rassistischem Unterton.