Mohammed Talatene/dpa Wer es in eines der Zeltlager geschafft hat, hatte Glück: Flüchtlingslager in Rafah am Sonntag

Es ist eine weitere Hiobsbotschaft, die die notleidende palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen am Silvesterabend erhalten hat: Laut Daniel Hagari, dem Sprecher der israelischen Armee, wird der Gazakrieg noch das ganze Jahr 2024 über andauern. Israel werde deshalb Zehntausende Reservisten einberufen. »Die Kriegsziele erfordern einen längeren Kampf, und wir bereiten uns entsprechend vor«, so Hagari laut dpa.

Völlig unbeeindruckt von der Anklage Israels wegen Völkermords beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag durch Südafrika am Freitag, äußerte Israels faschistischer Finanzminister Bezalel Smotrich am Wochenende seinen Traum von einem Groß-Israel. »Wir werden keine Situation erlauben, in der im Gazastreifen zwei Millionen Menschen leben. Wenn in Gaza 100.000 bis 200.000 Araber leben, wird die Diskussion über den Tag danach eine ganz andere sein«, so Smotrich am Sonntag im Radio der israelischen Armee. Wenn die meisten Palästinenser Gaza verlassen hätten, könnten die Israelis die »Wüste zum Blühen bringen«.

Unterdessen strebt Israel ein eigenes Gerichtsverfahren gegen die »Verantwortlichen des Massakers vom 7. Oktober« an, wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete. Dafür würden die Geschehnisse anhand von rund 200.000 Fotos und Videos sowie 2.000 Zeugenaussagen rekonstruiert.

Zur gleichen Zeit geht das Sterben in Gaza weiter. Innerhalb von 24 Stunden wurden am Montag 156 Menschen getötet. Laut der palästinensischen Gesundheitsbehörde stieg die Zahl der Todesopfer auf 21.987, berichtete Al Dschasira. Nach UN-Angaben befinden sich wegen der Kämpfe 85 Prozent der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens auf der Flucht. Die UNRWA, das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen, warnt vor einer drohenden Hungerkatastrophe in dem schwer zerstörten Küstenstreifen. »Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben, um das Finden von Nahrung und Wasser«, so der Direktor der UNRWA in Gaza, Thomas White. Das Gesundheitssystem liegt am Boden, und in den provisorischen Lagern, in denen die Binnenflüchtlinge auf engstem Raum zusammengepfercht sind, grassieren Krankheiten.

Wie der saudi-arabische Sender Al Arabiya am Montag berichtete, ist die Hamas zu keiner weiteren Freilassung von Geiseln bereit. Eine Delegation befinde sich zwar in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, um mit ägyptischen Offiziellen die Möglichkeit eines vollständigen Waffenstillstands auszuloten, eine Einigung sei jedoch vorerst nicht in Sicht. In der Silvesternacht wurden aus dem Gazastreifen mehr als 20 Raketen auf Südisrael abgefeuert, berichtete die israelische Internetzeitung Times of Israel. Das Raketenabwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) fing offenbar die meisten in der Luft ab. Über Verletzte und Sachschaden war am Montag nichts bekannt.

Auch regional schlägt der Gazakrieg weitere Wellen: Am Sonntag kam es zu einer direkten Auseinandersetzung von USA und jemenitischen Ansarollah im Roten Meer. Das US-Militär teilte auf X mit, die Rebellen hätten ein dänisches Handelsschiff angegriffen, weshalb bei der Verteidigung des Schiffs mehrere Mitglieder der Ansarollah getötet wurden. Dagegen sagte ein Sprecher der Rebellen am Sonntag in einer Fernsehansprache, Boote der Ansarollah seien von den USA angegriffen worden, wodurch zehn Besatzungsmitglieder getötet worden oder verschwunden seien. Am Montag kündigte der Iran an, ein eigenes Kriegsschiff in die Region zu entsenden.