»Jahresrückblick? Nä! Ohne mich!« meckert Udo. »Das Jahr 23 würdige ich keines Blickes mehr.« Verständlich. Aber irgendwohin muss man doch schauen. Nach vorne! »Nä!« weigert sich Rossi, »da kommt nur noch mehr Schrott mit dieser Dumpfbackenregierung und ihrer Kriegstüchtigkeit und all dem.« – »Tja, was gibt es noch?« – »Nach unten«, schlage ich vor, »da sind Bodenschätze.« In gewisser Weise stimmt das sogar, manchmal finden wir einen Geldschein auf der Straße. »Wenn die nächstes Jahr das Bargeld abschaffen, ist es auch damit vorbei«, mault Rossi. »Dennoch sollten wir die Blicke schuldbewusst zu Boden senken«, meint Udo. »Wieder ist ein Jahr vergangen ohne Revolution, weil die Linke ein zerstrittener, fettgefressener Haufen ist, der nichts mehr hinkriegt außer klug daherschwätzen.«

Nicht doch so negativ! Lasst uns die Häupter erheben gen Himmel, dort leuchtet ein neuer Stern: das BSW – »Bündnis Sahra Wagenknecht«. Vielleicht ist das der Anfang von etwas Besserem. Und noch ein Trost in der Finsternis: die Witze der Comedians Annamateur und Lisa Eckart, jederzeit abrufbar in den Mediatheken deutscher Sendeanstalten. – Ja, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und befreit: Bei Annamateurs neuem Song »Hier wird ni gehutzt!« musste Roswitha so lachen, dass sie danach auf Toilette konnte. Kein unwillkommener Effekt nach einer dreitägigen Bunte-Teller-Orgie mit italienischem Stopfkuchen:

Panettone

Vier EL Milch im Topf lau anwärmen. Einen Würfel frische Hefe darüberbröseln und eine Prise Zucker hinzugeben. Mit einer Gabel kurz durchrühren, dann die Masse ca. fünf Minuten gehen lassen. 150 g Rosinen mit vier EL Rum in einen Topf geben und kurz aufköcheln, dann abkühlen lassen. Das Mark einer Vanilleschote auskratzen und mit 250 g Butter, 170 g Zucker und sechs mittelgroßen Eiern verrühren. Einen TL Zitronenschale und einen TL Orangenschale unterrühren. 550 g Weizenmehl (Type 405) mit einer Prise Salz vermischen und die gegangene Hefemasse hinzugeben. Butter-Zucker-Masse ebenfalls hinzugeben und alles ca. fünf Minuten mit den Knethaken zu einem Teig verkneten. Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und mit den Händen weitere zehn Minuten kneten. Danach kein Mehl mehr hinzufügen. Teig zurück in die Schüssel legen und abgedeckt bei warmer Temperatur ca. zwei Stunden gehen lassen bzw. so lange, bis sich der Teig verdoppelt hat. Teig noch mal kurz kneten und nach und nach 150 g Rosinen, 50 g Orangeat und 50 g Zitronat kurz unterkneten. Eine Springform (Durchmesser 20 cm) mit Butter einfetten. Teig hineingeben und noch mal abgedeckt 60 Minuten gehen lassen. Falls der Teig beim Ruhen zu hoch aufgeht, mit den Händen etwas davon abnehmen und zu einer Kugel formen. Als kleines Brötchen nachträglich 20 Minuten aufbacken. Alternativ kann man eine größere Form benutzen (Durchmesser 26 cm). Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft 160 Grad) vorheizen. Etwas Hagelzucker auf den Teig streuen und den Panettone im vorgeheizten Ofen ca. 45 Minuten backen. Nach 30 Minuten ggf. mit Alufolie abdecken, damit er nicht zu dunkel wird. Vollständig abkühlen lassen.

Wir wünschen guten Rutsch!