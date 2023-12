»An Silvester zum Knast – Unsere Solidarität gegen ihre Repression!« Kundgebung. Zeigt Solidarität und lasst uns auf die zahlreichen politischen sowie sozialen Gefangenen aufmerksam machen. Kriminell ist das System! Freiheit für alle sozialen Gefangenen! Freiheit für alle Antifaschistinnen! Sonntag, 31.12., 17 Uhr. Ort: JVA Leipzig, Leinestr. 111, Leipzig. Veranstalter: Rote Wende Leipzig

»Sea-Eye unterstützen«. Informationsabend. Seenotrettung von Freiburg aus unterstützen? Wie geht das? Über die verschiedensten Wege versuchen wir, das Thema Seenotrettung in der Öffentlichkeit präsent zu halten, über die Arbeit von Sea-Eye und aktuelle politische Themen zu informieren, Aktionen zu planen und Spenden zu sammeln. Montag, 1.1., 19.30 Uhr. Ort: Haus des Engagements, Rehlingstr. 9, Freiburg. Veranstalter: Sea-Eye Freiburg

»Der Kampf in den 1970er Jahren gegen das Verbot der Abtreibung und für eine frauen- und kindgerechte Geburtshilfe.« Vortrag. Zu Beginn der 1970er Jahre entstand in der BRD die neue Frauenbewegung aus dem Kampf gegen das Abtreibungsverbot heraus. Sibylla Flügge berichtet darüber anhand ihres Beitrages in der Bibliothek der Generationen. Dienstag, 2.1., 14.20 Uhr. Ort und Veranstalter: Bibliothek der Generationen, 3. OG im Historischen Museum, Saalhof 1, Frankfurt am Main

»Gedenken zum 19. Todestag von Oury Jalloh«. Demonstration. Am 7.1.2005 von Polizisten verhaftet und verbrannt. Sonntag, 7.1., 14 Uhr. Ort: Hauptbahnhof Dessau. Veranstalter: Initiative Oury Jalloh