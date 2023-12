Nachschlag: Lingua Tertii Imperii

IMAGO/piemags Manifestationen des Widerstandes: Die Tagebücher Victor Klemperers

»Beobachte, studiere, präge dir ein, was geschieht – morgen sieht es schon anders aus.« Diese Prämisse geht den zwischen 1933 und 1945 verfassten Tagebucheinträgen von Victor Klemperer voraus, dem Prolog zu Brechts »Flüchtlingsgesprächen« nicht unähnlich. Während Brechts fiktive Erzähler Kalle und Ziffel vom Hauptbahnhof in Helsinki aus »nichts als Veränderungen« registrieren, befindet Klemperer sich in der inneren Emigration. Er konnte Deutschland nicht mehr rechtzeitig verlassen und beschreibt die Neuordnung des Alltagslebens unter dem Hakenkreuz. Laut »Nürnberger Rassengesetze« wird er als Jude verfolgt, in der NS-Sprache: »Mischling zweiten Grades«. Die Tagebucheinträge Klemperers beschäftigen sich mit der Semantik des neuen Idioms, er wird zum Chronisten der »Lingua Tertii Imperii« (LTI, Sprache des »Dritten Reichs«). Ein Witz über das »ewige Deutschland« gilt ihr als Todfeind – auf die Frage, was nach dem »Dritten Reich« käme, hatte Klemperer dennoch eine logisch konzise Antwort parat: das vierte. (be)