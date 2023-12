ZUMA Press/imago/Montage jW

Desaster hausgemacht

Zu jW vom 23.–26.12.: »Scheitern mit Ansage«

Das Establishment in Politik und bei der Bahn weiß, wie es geht. Solange ein FDP-Autobonze für das Verkehrsressort zuständig ist, wird die Bahn keine wirklichen Reformen im Sinne eines Dienstleisters für die Bevölkerung und die Wirtschaft umsetzen. Und wer glaubt, dass mit dem gleichen Personal, das die Bahn auf Geheiß der Politik an die Wand gefahren hat, eine grundlegende Reform gelingt, der hat den Knall nicht gehört. Diesem Personal geht es einzig und allein um die Bewahrung ihrer Pfründe, die unter anderem in unverdienten Boni für nichts bestehen. Fazit: Das Bahndesaster ist hausgemacht, und das vollmundig angekündigte Reformpaket wird daran, gewollt, nichts ändern. Es zeigt, wie demagogisch und voller Heuchelei das Gefasel von der »ökologischen Verkehrswende« wirklich ist. Wenn man tatsächlich etwas ändern wollte, brauchte man das Rad nicht neu zu erfinden. Ein Benchmarking bei den Nachbarn in Österreich oder der Schweiz würde völlig reichen.

Rainer Kral, Potsdam

Späte Postanweisung

Zu jW vom 22.12.: »Schneckenpost kommt«

Ein Hinweis: Manche Empfänger sozialer Hilfeleistungen erhalten diese per Postanweisung, also per Brief. Entweder weil sie kein Konto haben oder weil sie es, aus welchem Grund auch immer, nicht nutzen können oder wollen. Je später dieser Brief am Monatsende/-anfang ankommt, desto prekärer kann es dann werden. Zumal die Anweisung ja noch eingelöst werden muss, was ab Samstag mittag i. d. R. nicht mehr möglich ist. Ich bezweifle, dass die Jobcenter/BfA einen neuen Premiumservice nutzen werden.

Alex Klietz, Wetterau

Ausrottungsglücksspiel

Zu jW vom 15.12.: »An der Grenze der Rentabilität«

Umfassende und – was im immer noch laufenden KI-Hype bei weitem nicht selbstverständlich, ja sogar relativ selten ist – auch die Technik betreffend korrekte Analyse. Vielen Dank! Ergänzen bzw. eher betonen würde ich gern einen nur implizit dargestellten Zusammenhang: Die staatliche Subventionierung digitaler Technologien erfolgt aus dem gleichen Grund, aus dem sie auch bei anderen Kapitalfraktionen zum Einsatz kommt – oder ggf. auch nicht: Nämlich priorisiert gemäß der (potentiellen) Kriegswichtigkeit. Der Staat als Handlanger der Kapitaldiktatur – oder in Marx’ Worten: als ideeller Gesamtkapitalist – lässt bestimmte Kapitalisten durchaus im Regen stehen und beteiligt sie nicht an der larvierten Umverteilung von unten nach oben. Während der Coronapandemie konnte man ziemlich gut ersehen, wer als wichtig galt (z. B. Lufthansa) und wer nicht (Gaststätten und Hotels). Auch irgendwelche neuartige Raketentechnologie, die von Spinnern mit abstrusen Marsutopien öffentlich verquast wird, wird ja weder wegen des Spinners noch wegen der Utopie subventioniert, sondern weil sich mit den Dingern so krass die Arbeitskraft der feindlichen Kapitalfraktionen – aka Menschen – kaputtschießen lässt. Und so ist es auch mit digitaler Technologie: Die »starke« generative KI, die mehr Trainingsdaten und Rechenpower im Hinterland hat, bekommt ihre Drohnenschwärme als erste zu den Photovoltaikanlagen und Batterien, die die gegnerische KI am Leben halten, und kann dann ungestört »Arbeitskraft« aka Menschen kaputtschießen. Zumindest in der Theorie der Herrschenden – in der Praxis wird die im Artikel erwähnte Verselbständigung bzw. ähnlich gelagert einfach nur simple Bugs/Hallus das ganze eh zum globalen Ausrottungsglücksspiel werden lassen. So analog wie wenn mensch die Atomkoffer vom Präsidenten der USA und der Russischen Föderation in einen Kindergarten stellen würde und allen Kindern sehr ernst und eindringlich erklärt, dass sie die roten Knöpfe da keinesfalls drücken dürfen …

Norbert Schreiber, München

Nächster Brand

Zu jW vom 11.12.: »Terroranschläge vereitelt«

Im Schatten der derzeitigen heißen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten wird hier der nächste Brand gelegt. Man könnte das verkürzt auf den Wahlkampf in den USA reduzieren. Aber das ist zu kurz gesprungen. Kuba ist den USA bekanntermaßen seit mehr als 60 Jahren ein Dorn im Auge. Völkerrechtswidrige Blockade, der konterrevolutionäre Angriff in der Schweinebucht, Mordanschläge gegen Fidel Castro und andere subversive Aktionen gegen den einzigen sozialistischen Staat in Lateinamerika machen es Kuba nicht leicht. Die Contras mit ihrem Sitz in den USA, vor allem in Florida, trommeln wieder verstärkt zum Angriff. Der weltweite Fokus auf die Ukraine und auf Israel soll diese Angriffe aus dem Blickfeld der Weltöffentlichkeit rücken. 31 Aufforderungen, sprich Resolutionen, der UNO an die USA, die Blockade zu beenden, enden immer wieder in einem Fiasko für die USA. Dieses Jahr haben sich 187 Staaten für die Resolution ausgesprochen, zwei stimmten dagegen (USA und Israel), ein Staat enthielt sich (Ukraine). Jedoch wird auch diese Resolution von den USA und ihren Vasallen nicht akzeptiert. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Unsere Solidarität muss auch in dieser Zeit dem kubanischen Volk und seiner Regierung gelten. Wir dürfen diesen noch schwelenden Konflikt nicht aus den Augen verlieren. Besonders infam ist, diese Anschläge um Silvester zu planen – am 2. Januar 2024 feiert die Republik Kuba den 65. Jahrestag des Sieges der Revolution. Hände weg von Kuba – Hasta siempre socialismo cubano.

Andreas Eichner, Schönefeld

Keine Selbstkritik

Zu jW vom 23.-26.12.: »›Sie wollten alles privatisieren außer der Luft‹«

Warum die extreme Rechte in Chile soviel Zulauf erhält, ist mir rätselhaft. Leider antwortet die Interviewpartnerin auf die konkrete Frage »Warum haben diese Maßnahmen die Rechte so gestärkt?« mit leerem Geschwätz. Selbstkritik sieht anders aus.

A. Varese, Bonn