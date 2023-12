Luxusproblem des Tages: Speisekartenangst

Denis Balibouse/REUTERS »Was darf's denn sein?« Da stellen sich die Nackenhaare hoch

In der beliebten Reihe »Probleme, die die Welt nicht braucht« wurde ein neues, bedeutsames Kapitel aufgeschlagen. Eigentlich ist es nur die verschärfte Ausprägung eines äußerst nervigen Ticks, der so neu gar nicht ist – der Entscheidungsschwäche. Das altbekannte Szenario: Sie gehen mit jemandem in ein Restaurant, der Magen knurrt. Ihre Begleitung kann sich partout nicht entscheiden, ob Schnitzel, Currywurst oder doch die Birne Helene. Der Kellner kommt schon zum zehnten Mal am Tisch vorbei, immer noch ist nichts bestellt, und der Bauch hängt mittlerweile in der Kniekehle.

Jetzt kommt die Generation Z ins Spiel. So nennt man die zwischen Ende der 1990er und Mitte der 2000er Jahre Geborenen, es handelt sich also um Digital Natives. Ein großer Teil dieser Menschen ernährt sich vorzugsweise von Einsen und Nullen, weswegen ihnen der Restaurantbesuch zur Qual wird. Wie die britische Restaurantkette Prezzo in einer Umfrage feststellte, über die zuerst die New York Post berichtete, leiden 86 Prozent der 18- bis 24jährigen unter »Speisekartenangst«. Sie fühlen sich unwohl in der Rolle des Bestellenden, dadurch unter Druck gesetzt, Aug’ in Aug’ mit dem Kellner kommunizieren zu müssen. Ja, ein Restaurant ist schon was anderes als die Lieferando-Website. Echte Lebewesen soll es da geben! Mit denen kann man sogar sprechen, und sie reagieren ohne Stromversorgung! Alexa heißt auch keiner von ihnen, Wahnsinn! Tja, die soziale Kompetenz ist eben nicht sonderlich gefördert worden, seit ein flimmernder Bildschirm zur Lösung aller Schwierigkeiten auserkoren wurde. Zum Glück macht die Technik aber Fortschritte. Wie wäre es, künftig eine künstliche Intelligenz entscheiden zu lassen, was auf dem Teller landet? Das Essen wird dann per Rohrpost serviert. Ganz altmodisch.