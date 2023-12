Piero Nigro/aal.photo/imago Fahndungsaufruf: Der Kanzler hat ein Faible für Skandale (Düsseldorf, 1.5.2022)

Wie sich die beiden Männer doch gleichen. Beide waren sie lange gewohnt, in der Welt der Banken und Finanzgeschäfte den Ton anzugeben, galten als unanfechtbare Autorität. Beide kamen vor Gericht. Der heute 72jährige Steueranwalt Hanno Berger wurde gleich zweimal verurteilt: im Dezember 2022 vom Landgericht Bonn wegen schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft. Ende Mai 2023 verhängte die 6. Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Wiesbaden eine Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten gegen ihn. Ebenfalls wegen schwerer Steuerhinterziehung.

Der zweite Mann ist Christian Olearius, mittlerweile 81 Jahre alt, jahrzehntelang war er Sprecher der Gesellschafter der Hamburger Privatbank Warburg. Er muss sich gegenwärtig vor dem Landgericht Bonn verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Steuerhinterziehung in vierzehn Fällen vor. Der Schaden für den Staat soll 280 Millionen Euro betragen.

Tiefer Sturz

Berger galt einst als einer der besten Steueranwälte der Bundesrepublik, mit exzellenten Verbindungen zu Bundesregierung und Finanzbehörden. Er stürzte tief. Das Gleiche droht jetzt Olearius. Für die Staatsanwaltschaften sind die beiden Männer Schlüsselfiguren im Cum-ex-Betrugssystem in der BRD. Der grundlegende Trick: Der Staat erstattete Unternehmen die Kapitalertragssteuer gleich mehrfach, obwohl sie nur einmal entrichtet wurde. Oder obwohl die Firmen – in diesem Fall im Ausland – gar nicht berechtigt waren, die Kapitalertragssteuer erstattet zu bekommen (Cum-cum). Der durch Cum-ex und verwandte Cum-cum-Geschäfte angerichtete Schaden soll nach Schätzungen von Fachleuten insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro betragen. Genau weiß das niemand. Die kriminellen Praktiken wurden in den Jahren von 2001 bis 2016 festgestellt.

Die Ermittlungen in Sachen Cum-ex begannen zwar vor zehn Jahren, stehen aber bundesweit noch immer am Anfang. 2013 eröffnete die Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker das erste Cum-ex-Ermittlungsverfahren überhaupt. Lange Zeit hatten sich weder die Politik noch die Justiz für den Betrug in gigantischem Umfang interessiert. Erst 2009 verwies das Bundesfinanzministerium in einem Rundschreiben an alle deutschen Banken darauf, dass Cum-ex-Praktiken gegen das geltende Recht verstoßen. Am 28. Juli 2021 (!) bestätigte der Bundesgerichtshof zum ersten Mal, dass Cum-ex-Tricks kriminell sind.

Langsame Justiz

Christian Olearius ist derzeit der prominenteste Beschuldigte in Cum-ex-Prozessen. Die juristische Aufarbeitung läuft langsam. Bis zum Ende 2021, so Zahlen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, hätten sich 429 Cum-ex-Fälle »in Bearbeitung« befunden, 137 waren bis dahin abgeschlossen. Aber allein bei der einzigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Köln sind gegenwärtig 120 Strafverfahren anhängig, in denen es mehr als 1.700 Beschuldigte gibt.

Zusätzlich zu diesem Missverhältnis müssen sich die Ermittler mit Versuchen aus der Politik herumschlagen, ihre Arbeit zu behindern. So hatte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Bündnis 90/Die Grünen) im Herbst angekündigt, er wolle die Hauptabteilung H der Staatsanwaltschaft Köln aufspalten. Die Ermittler dort mit der Oberstaatsanwältin Brorhilker gelten als die konsequentesten in Sachen Cum-ex. »Es war ein abgekartetes Spiel, um Brorhilker zu stoppen«, befand Yannick Schwarz, Fachmann der Bürgerbewegung Finanzwende in Berlin gegenüber jW. Erst massiver Protest ließ den grünen Minister Limbach von seinen Absichten abrücken. Das Ministerium kündigt nun sogar eine personelle Aufstockung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft um vier Stellen an. Derzeit gibt es dort 36 Planstellen, die aber nur mit 32 Ermittlerinnen und Ermittlern besetzt sind.

Spur zu Scholz

Große öffentliche Aufmerksamkeit dürfte 2024 weiter der Prozess gegen Bankier Olearius vor dem Landgericht Bonn finden. Denn von ihm führt eine brisante politische Spur direkt zum heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der war vor sieben Jahren Erster Bürgermeister in Hamburg. Damals sollte die Warburg-Bank 47 Millionen Euro, die sie durch Cum-ex-Tricks ergattert hatte, an das Hamburger Finanzamt zurückzahlen. Doch dann rückten die Finanzbehörden plötzlich von der Rückforderung ab. Zuvor hatte sich Bankier Olearius ausweislich seines eigenen Tagebuches, das er den Ermittlern zur Verfügung stellte, dreimal mit Bürgermeister Scholz getroffen. Nahm Scholz also Einfluss, um der wichtigsten Hamburger Privatbank die Millionenzahlung zu ersparen? Der SPD-Politiker bestreitet das vehement.

Bis heute zieht sich der Bundeskanzler auf die Darstellung zurück, er könne sich an die Treffen mit Olearius nicht erinnern. Vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft kam er damit durch, trotz heftigen Protests der Opposition. Auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg lehnte die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Kanzler ab. »Wenn Scholz noch etwas gefährlich werden kann, dann ist es, wenn Olearius auspackt«, so Yannick Schwarz. Der Bankier beteuert im Prozess bisher seine Unschuld. Er habe »weder wissentlich noch willentlich an strafbaren Cum-ex-Geschäften mitgewirkt«, so seine derzeitige Positionierung im Verfahren.

Auch in Frankfurt am Main gibt es einen wichtigen Prozess. Vor dem hiesigen Landgericht muss sich seit September 2023 ein früherer hochrangiger Steueranwalt der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer verantworten. Der Rechtsanwalt soll eine Bank beraten haben, um Cum-ex-Geschäfte in großem Stil zu verwirklichen. Dadurch ist den Ermittlern zufolge dem Staat ein Schaden von 388 Millionen Euro entstanden.

Derweil kämpft Hanno Berger, der den Ermittlern als »Mister Cum-ex« galt, aus der Haft heraus noch immer einen zähen juristischen Kampf. Gegen die Urteile des Landgerichts Bonn und des Landgerichts Wiesbaden hat er den Bundesgerichtshof (BGH) angerufen. Am 13. Oktober 2023 bestätigte der BGH das Bonner Urteil. 2024 wird eine BGH-Entscheidung über die Arbeit des Landgerichts Wiesbaden erwartet, die kaum anders ausfallen dürfte.

Rolle der Landesbanken

Vieles liegt noch im dunkeln. Die Bürgerbewegung Finanzwende fordert, dass endlich die Rolle der staatlichen Landesbanken beim Cum-ex-Skandal aufgearbeitet wird. »Alle Landesbanken haben Cum-ex praktiziert, aber es gibt noch keinen einzigen Prozess gegen eine Landesbank«, so Yannick Schwarz. Der bedeutendste Fall ist der früheren West-LB in Nordrhein-Westfalen. Allein hier könnte der Schaden für den Staat bei mehr als einer Milliarde Euro liegen.

Die Bürgerinitiative hält es für dringend erforderlich, dass die Staatsanwaltschaften bundesweit mit mehr Personal ausgestattet werden, um die Steuerhinterziehung im Milliardenumfang aufzuklären und zu ahnden. Dabei müssten neben den Cum-ex- auch die Cum-cum-Fälle angegangen werden, so die Finanzexperten. Die Bürgerbewegung Finanzwende ist sich sicher: »Hier gibt es noch Riesensummen, die der Staat sich zurückholen könnte.«