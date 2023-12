Stefan Boness/IPON Ausbeuterischer Kinderarbeit und globale Umweltzerstörung: Zehntausende Unterschriften für eine Initiative (Berlin, 6.12.2022)

Seit gut einem Jahr gilt das deutsche Lieferkettengesetz. Es soll Unternehmen in Deutschland in die Pflicht nehmen, damit diese nicht von Überausbeutungsverhältnissen wie Kinderarbeit und Zwangsarbeit profitieren. Die Behörde, die für dessen Umsetzung zuständig ist, zog am 20. Dezember eine positive Bilanz. Seit Inkrafttreten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) habe es 486 Kontrollen bei Unternehmen gegeben. Es seien 38 Beschwerden eingegangen, in sechs Fällen habe das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen. Sanktionen wegen Verstößen habe die Behörde nach eigenen Angaben aber nicht verhängen müssen. Ihr Fazit: »Das Gesetz trägt zur Verbesserung des Menschenrechtsschutzes in den globalen Lieferketten bei und fordert Unternehmen, ohne sie zu überfordern.«

Ist also alles gut in den Lieferketten deutscher Unternehmen? Dass man diesen Eindruck gewinnt, dürfte verschiedene Ursachen haben. Das BAFA verfolgt nach eigenen Angaben einen »kooperativen Ansatz«. In diesem Jahr habe es sich darauf konzentriert, »einen Lernprozess anzustoßen«. Der Schwerpunkt lag auf »Risikomanagement und Beschwerdeverfahren«. Aber selbst bei diesen niedrigschwelligen Anforderungen konstatierte die Behörde bereits »Verbesserungsbedarf« hinsichtlich »Zugänglichkeit, Verständlichkeit, Sichtbarkeit und bei der Einbindung potentiell Betroffener«.

Die Initiative Lieferkettengesetz hatte von Anfang generelle Kritik am LkSG: Sie moniert z. B., dass das Gesetz Unternehmen nicht verpflichtet, für existenzsichernde Löhne in ihren Lieferketten zu sorgen. Bei »indirekten Zulieferern« müssen Firmen erst dann handeln, wenn sie Hinweise auf Missstände erhalten. Außerdem hätten Betroffene keine Möglichkeit, Schadenersatz einzuklagen. Kritik gibt es auch an der Größe der Unternehmen, die überhaupt unter das Gesetz fallen. In diesem Jahr beschränkte es sich auf Firmen mit mindestens 3.000, ab kommendem Jahr auf Unternehmen ab 1.000 Angestellten.

Zu den grundsätzlichen Mängeln kommt ein weiterer hinzu. Wie jW aus BAFA-Kreisen erfuhr, wurde ein beträchtlicher Anteil der Angestellten, die für Umsetzung des Lieferkettengesetzes eingestellt wurden, für andere Aufgaben abgezogen. Und das von Anfang an. Im Dezember 2022 wurde in Borna bei Leipzig eine Außenstelle der BAFA zur Umsetzung des LkSG eröffnet und 100 Stellen bewilligt. Im November 2023 waren demnach bereits 25 Prozent der Angestellten in Borna mit anderen Aufgaben wie Förderprogrammen oder Strukturentwicklungsprogrammen befasst, im Dezember sollen es bereits 40 Prozent gewesen sein. Grund dafür sei der Personalmangel am BAFA-Hauptstandort in Eschborn bei Frankfurt am Main. Außerdem habe das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) anderen Aufgaben eine höhere Priorität zugeordnet.

Sowohl das BMWK als auch das BAFA bestätigen den Personalabzug, wenn auch nicht in dem Ausmaß. Das BAFA habe in den vergangenen Jahren »sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Mitarbeitende auf freiwilliger Basis vorübergehend dort einzusetzen, wo zusätzliche Aufgaben zu erfüllen sind«, erklärte das Bundesministerium auf jW-Anfrage. Voraussetzung dafür sei »stets, dass dadurch in der Erfüllung der normalen Aufgaben keine Lücken entstehen«. Die nach dem Lieferkettengesetz zu erstellenden Unternehmensberichte würden »erstmals im kommenden Jahr eintreffen und zu prüfen sein« und die Bornaer Kollegen daher im Januar »nahezu vollständig zu ihren normalen Aufgaben zurückkehren«.

Das BAFA verwies gegenüber jW auf »Ausnahmesituationen (bspw. der Angriffskrieg von Putin; Mehrbelastung durch das Urteil zum Klima- und Transformationsfonds)« und Belastungsspitzen, die dazu führten, dass »zeitweise und zeitlich befristet unterstützendes Personal aus anderen Organisationseinheiten zusammengezogen« werde. Dennoch sei die Abteilung in Borna »zu jeder Zeit in der Lage, den Kern ihrer gesetzlichen Kontrollaufgaben wahrzunehmen«. Im Jahresverlauf 2023 seien »durchschnittlich weniger als zehn Prozent des Personals temporär anderweitig eingesetzt« gewesen.

Zum Jahresende gab es auf EU-Ebene eine Einigung auf ein Lieferkettengesetz, das schärfere Kriterien vorsieht als das deutsche und selbst von der Initiative Lieferkettengesetz begrüßt wurde. Dank Personalmangels und der spezifischen Arbeitsverteilung in deutschen Behörden dürfte das hiesige Kapital unter Umständen aber nicht viel zu befürchten haben.