Peter Nicholls/REUTERS »Über Jahre eingefrorene Löhne« (Streikende Lehrer in Großbritannien, März 2023)

In Großbritannien schwappt die neue Streikwelle über die Irische See. Die Arbeitskämpfe in Nordirland spitzen sich seit Wochen zu. Im Januar wird es zu flächendeckenden Ausständen kommen. Lösungen in den Tarifkonflikten sind nicht in Sicht, es gibt fast zwei Jahre nach der Wahl noch immer keine funktionierende Regionalregierung in Belfast.

Zuletzt legten die Angestellten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am 22. Dezember die Arbeit nieder. Wie bei dem 48stündigen Streik eine Woche zuvor fuhren wieder so gut wie keine Busse und Züge. Die Vereinigung der Händler des Cathedral Quarter in Belfast, wo sich besonders viele Geschäfte, Bars und Restaurants befinden, erklärte gegenüber BBC NI, die Unternehmen hätten an jedem Streiktag Umsatzeinbußen von 35 Prozent.

Die Gewerkschaft GMB fordert einen neuen Tarifvertrag, doch bisher hat das Verkehrsministerium kein Angebot vorgelegt. Im November hatten die Mitglieder der drei Gewerkschaften GMB, Unite und SIPTU für die Kampfmaßnahmen gestimmt, da die Regierung in London Verhandlungen verweigerte. Nordirland-Staatssekretär Christopher Heaton-Harris wirke offensichtlich darauf hin, dass »die Löhne über die kommenden Jahre eingefroren werden«, sie die Gewerkschaften in einer gemeinsamen Erklärung.

Mitte November hatten in Nordirland bereits vier Lehrergewerkschaften die Arbeit niedergelegt. Auch sie fordern eine bessere Entlohnung, dazu eine Anhebung des Bildungsbudgets, um die Infrastruktur zu verbessern. Wie beim ÖPNV gibt es auch hier keine Bewegung in London. Die Lehrergewerkschaften kämpfen, seit die Tarifverhandlungen vor mittlerweile einem Jahr ins Stocken gerieten. Im April wurde erstmals ganztägig an allen nordirischen Schulen die Arbeit niedergelegt.

Nach der Ankündigung der Streiks im Januar veröffentlichte das Bildungsministerium eine Erklärung, in der es hieß, man »erkenne die Frustration von Lehrern und Schulleitern über das anhaltende Fehlen eines Gehaltsangebots«. Es sei »bedauerlich, dass es aufgrund eines unzureichenden Bildungsbudgets nicht möglich war, den Lehrern eine Gehaltsprämie anzubieten.« So klingen auch die Verhandler der Regierung zunehmend frustriert wegen deren Blockade.

Am 18. Januar soll es zum größten Streik im Bildungswesen in der Geschichte Nordirlands kommen, verkündeten die Gewerkschaften. Die nordirische Lehrervereinigung NITC verkündete am 18. Dezember, dass sich die vier größten Lehrergewerkschaften am Ausstand beteiligen werden. »Keine Gehaltsangebote, keine Gespräche. Es ist unglaublich, dass wir ins Jahr 2024 gehen, ohne eine Lösung für dieses Problem gefunden zu haben«, sagte Jacquie White, Generalsekretärin der Lehrergewerkschaft UTU, auf BBC NI.

Größere Teile des öffentlichen Dienstes werden sich dem Lehrerstreik am 18. Januar anschließen. Die koordinierte Aktion »weist alle Merkmale eines Generalstreiks auf«, erklärte die Generalsekretärin der Gewerkschaft NIPSA, Carmel Gates, gegenüber BBC News NI. »Das wird der größte Streik, den Nordirland je gesehen hat.«

Die Verhandlungen zur Wiedereinsetzung der Regionalregierung wurden vor Weihnachten abermals von der probritischen Unionistenpartei DUP torpediert. Ohne Regionalregierung wird Nordirland von London aus regiert, doch das fühlt sich nicht für die Lohnverhandlungen zuständig. Nordirland steht ein Jahr der intensiven Arbeitskämpfe bevor.