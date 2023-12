ZUMA Press/imago/Montage jW

Frondienst

Zu jW vom 20.12.: »›Der Familienunternehmer ist ein Mythos‹«

Der Begriff »Steuergerechtigkeit« vernebelt Logik und Verstand. Es gab und gibt nie Steuergerechtigkeit im Kapitalismus. Es geht auch nicht darum, dass die Reichen weniger Steuern zahlen, sondern dass die Mehrheit, die arbeitenden Menschen, die meisten Steuern »zahlen«. Wobei der Begriff »sie zahlen« ebenso demagogisch ist wie der Begriff »Steuergerechtigkeit«. Es wird nicht gezahlt, es wird ihnen ohne ihr Einverständnis genommen, also Diebstahl. Die Lohnsteuer ist die Haupteinnahmequelle des Staates. Das ist der Kernpunkt. Ein weiterer Punkt ist, dass die Steuern hauptsächlich benutzt werden, um das kapitalistische System samt dessen Apologeten am Leben zu halten. Banken, Konzerne und Krieg haben Vorrang vor dem Volk. Bürokraten und Couponschneider werden gemästet, weil sie das kapitalistische System am Leben halten. Mit den Steuern wird der politische und militärische Apparat ernährt. Karl Marx: »Die Steuer ist die Lebensquelle der Bürokratie, der Armee, der Pastoren und der Politiker, kurz, des ganzen Apparats der Regierungsgewalt. Starke Regierung und starke Steuer sind identisch.« (K. Marx, 18. Brumaire, MEW 8, S. 202). Die Steuern haben »gerade (…) den Zweck (…), den Bourgeois die Mittel zu verschaffen, sich als herrschende Klasse zu behaupten« (K. Marx, Elend der Philosophie, MEW 4, S. 164). Die Frage ist, warum wird das kriminelle Steuersystem nicht öffentlich kritisiert und aktiv bekämpft? Antwort: Weil alle Parteien und Organisationen sich von dem großen Steuerfressnapf ernähren und niemals den Ast absägen würden, auf dem sie alle hocken. Solange wir Arbeiter uns nicht in einer Arbeiterpartei organisieren und unsere Belange und Kämpfe selber führen, bleiben wir immer Spielball der Kapitaleliten und deren Politiker. Linke sprechen immer von uns und in unserem Namen, aber sie würden uns niemals aus dem Elend befreien, das können wir nur selber tun.

Manfred Guerth, Hamburg

»Sein eigener Totengräber«

Zu jW vom 15.12.: »An der Grenze der ­Rentabilität«

Eine sehr interessante Entwicklung ergibt sich daraus, dass digitale Technologien zunehmend auch die Fähigkeit haben, den Menschen zu einem erheblichen Teil (und in einzelnen Bereichen auch völlig) von den Mühsalen der Produktion der materiellen Grundlagen seines Lebens zu erlösen. Dann kommt dem Kapital dort langsam, aber sicher die einzige Springquelle des Mehrwerts (also auch des Profits), die lebendige Arbeit, abhanden. Ein objektiv ablaufender Prozess untergräbt das einzige Motiv, dessentwegen Kapital überhaupt prozessiert: Profit, Profit, Profit! Ist es nicht interessant, dass das Kapital auch selbst fortwährend daran arbeitet, dass es irgendwann überflüssig wird? Das Kapital, sein eigener Totengräber. So hinterlistig kann Dialektik sein.

Joachim Seider, Berlin

Fehleinschätzung?

Zu jW vom 16./17.12.: »›Nein, so war die DDR nicht!‹«

»Wir haben 1989 nicht für die Friedfertigkeit der Ereignisse gesorgt, damit die Beziehungen Deutschlands zu Russland auf dem tiefsten Punkt seit dem Zweiten Weltkrieg sind. Das beunruhigt mich sehr.« Diese Klage von Egon Krenz wiederum beunruhigt manche Leser: Liegt dem eine Fehleinschätzung zugrunde? Diese Enttäuschung im Jahre 2023 (!) über den Staat, der sich die DDR einverleibt, den Osten Deutschlands deindustrialisiert und dessen Justiz Krenz für vier Jahre ins Gefängnis gesteckt hat, verwundert doch etwas. Es müsste sich eigentlich herumgesprochen haben, dass dieser Imperialismus schon wieder den nächsten Ostlandritt vorbereitet. »Deutsche Panzer rollen wieder ins Baltikum und sollen dort dauerhaft stationiert werden«, berichtete die junge Welt am 19. Dezember.

Franz Schoierer, per E-Mail

Richtige Lehren

Zu jW vom 16./17.12.: »›Nein, so war die DDR nicht!‹«

Egon Krenz spricht mir aus der Seele. Es war ein gutes Deutschland, die DDR. Aber sie konnte nur im Kontext mit ihren Verbündeten im RGW und im Warschauer Pakt überleben. Hierbei hatte die Sowjetunion eine entscheidende Rolle, die leider mit dem Amtsantritt des Herrn G. eine negative Wendung bekam. Aber auch innenpolitische Flexibilität war erforderlich, die bedauerlicherweise viel zu selten die politischen Beschlüsse von Regierung und Partei bestimmte. Das, was die ehemaligen DDR-Bürger »geerbt« haben, ist das Deutschland von vorgestern. Die Politik der heutigen deutschen Regierung ist weit davon entfernt, aus der schlimmen Vergangenheit des 20. Jahrhunderts, die richtigen Lehren zu ziehen. (…)

Laufbahn als »Reitvieh«

Zu jW vom 20.12.: »Zähe Kerle auf massigen Kreaturen«

Noch ein Artikel unter der Rubrik »Sport« zum Bullenreiten in den USA in unserer linken Tageszeitung. Der Autor zeigte schon im Artikel vom 7. Dezember 2023 keine Empathie für das geschundene tierische Sportgerät und schreibt unter der Schlagzeile »Die Viecher fühlen sich wohl« über »Reitvieh« besiegen, und dass an diesem Tag nur 28 erfolgreiche Ritte auf den »tierischen Muskelprotzen« gelingen. Sein Mitgefühl gilt da noch dem heimischen, verarmten Publikum, das sich bei der inszenierten Tierquälerei vom tristen Leben ablenkt. Brot und Spiele in moderner Form auf Kosten wehrloser Tiere. Denn kein Kälbchen sucht sich freiwillig die Laufbahn als »Reitvieh« aus. Und »Kieferbruch und Bolzenschuss« (Ausgabe vom 20. November 2023) hat nur beim Reiter mit Freiwilligkeit zu tun. Nun lesen wir von »massigen Kreaturen« und »Schleudervieh«. Was in aller Welt soll der geneigte Leser aus diesen »Sport«meldungen mitnehmen? Kapitalismus funktioniert am besten, wenn alle nach unten treten können? Selbst Karl Marx hatte Respekt vor der Natur. Diese Wertschätzung ist sowohl dem »Klatschvieh« als auch dem »Schreibvieh« inzwischen abhandengekommen.

Toralf Köhn, Wandlitz