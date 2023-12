Amir Cohen/REUTERS Selfies mit Mordwerkzeug: Das scheint auch auf Rechte und Söldner Anziehungskraft auszuüben (27.12.2023)

Ein Foto zeigt Viktor Friedman an der Seite des israelischen Staatspräsidenten bei einem Truppenbesuch. Die ukrainische Fahne am Kragen der Uniform des IDF-Soldaten, der es stolz im Internet ausstellt, hielt Isaac Herzog nicht davon ab, die Aufnahme zuzulassen. Nicht einmal die »Blackbeard«-Piratenflagge an Friedmans linkem Ärmel, mit der die rechte Subkultur Gewalt, Tod und Gnadenlosigkeit fetischisiert.

Dass die »Misanthropic Division« – eine mit der »Asow«-Bewegung verbundene Neonaziorganisation mit der deutschsprachigen Parole »Töten für Wotan« – dieses Symbol meist in abgewandelter Form (manchmal mit dem Zusatz »Pig Killer«) verwendet, mag reiner Zufall sein. Ebenso, dass Friedman sich mit »Wolf« denselben Kampfnamen wie einst Deutschlands »größter Feldherr aller Zeiten« zugelegt hat. Er teilt aber offenbar auch Elemente von dessen Weltanschauung und postete auf seinem Telegram-Kanal ein Interview mit einem jungen prozionistischen Neonazi in der Ukraine, der außer dem Waffen-SS-Totenkopf und dem Reichsadler auch die Nationalfahne des Judenstaats spazierenträgt. In Friedmans Menschenbild finden sich weitere traute Gemeinsamkeiten: »Wenn Sie Probleme mit Schädlingen, Kakerlaken und dem restlichen Abschaum haben, dann ist Chip ’n’ Dale Services (nach den Disney-Zeichentrickfiguren, jW) für Sie da«, sagt er in einem Video von seinem Einsatz in Gaza, in dem er in voller IDF-Kombattantenmontur posiert, und verbittet sich äußere Einmischung beim Killen. »Wir wissen, was wir tun – kümmern Sie sich um sich selbst.« Entsprechend blutrünstig die Weihnachtsbotschaft, die der 29jährige Ukrainer Heiligabend aus Dnipro aussendete: ein Bild von feuerroten Damhirschen, die eine Palästina-Fahne auf dem Rumpf tragen – die Bevölkerung von Gaza als Freiwild.

Friedman beherrscht sein Handwerk: Er war 2014 nach Israel ausgewandert, in die IDF eingetreten und brachte es in der 7. Panzerbrigade des Nordkommandos zum Hauptmann. Im März 2022 ging er zurück in die Ukraine, um, wie er sagt, »Kiew von Spionen und Verrätern zu säubern«. Er gründete mit anderen IDF-Veteranen die Einheit »Masada-6«, die aber nur wenige Monate existierte; danach diente er in einer motorisierten Infanteriebrigade. In sozialen Netzwerken werben Viktor Friedman und Ehefrau Giulia Schiff – eine ehemalige Militärpilotin aus Italien, Drohnenoperatorin bei »Masada-6« – Spenden für ihre Mission »gegen die Mächte Mordors« ein. Vor einigen Monaten trat »Mrs. Wolf«, wie sie sich nennt, in Israel in einer ukrainischen Uniform mit dem Abzeichen des Bandera-Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) vor die Kamera eines russischsprachigen Senders. Seit Oktober lässt sich Viktor für das »Inferno«, das er den Palästinensern im Gazastreifen bereitet, von seiner Community feiern. »Wer seine ›Hausaufgaben‹ nicht macht, wird für immer vom Planeten Erde entfernt«, kommentierte er ein Foto, das ihn in einer verwüsteten Schule zeigt.

Andere Ukraine-Kämpfer haben ebenfalls den Kriegsschauplatz gewechselt. Manche nicht nur aus purem Idealismus: »Sie zahlen sehr gut, bieten gute Ausrüstung, und die Arbeit ist ruhig«, verriet der Spanier Pedro Díaz Flores, ehemaliger Angehöriger der »Internationalen Legion der Territorialverteidigung der Ukraine«, der Tageszeitung El Mundo. In der Ukraine sei das Geschäft in diesem Jahr schlecht gelaufen, so Flores weiter. Nun bewache er im Auftrag von »Raven« und »Global CST«, zwei von vielen privaten Sicherheits- und Militärunternehmen, die in Israel tätig sind, Waffenkonvois und Kontrollpunkte an den Grenzen zu Jordanien und Gaza – für 3.900 Euro pro Woche. Laut seinen Aussagen bildeten Söldner unter anderem aus Deutschland, Frankreich und den USA in Israel eine Art »Hilfsarmee« für den Gazakrieg.

Auch dass internationale Rechte sich durch die unbegrenzten Möglichkeiten im Heiligen Land angezogen fühlen, ist nicht die Ausnahme, wie Videos im Internet dokumentieren. »Es ist Jagdsaison in Gaza«, brüllte sich ein Kämpfer mit US-Südstaaten-Akzent unter mehrmaliger Anrufung von »Gott, dem Allmächtigen« und dem johlenden Beifall einer Meute von Fallschirmjägern in einem Mitte November von der Infoseite Middle East Eye auf X geteilten Video in Rage. »Ich werde ihre Stadt niederbrennen.«