Michael Gstettenbauer/imago Kabelsalat und alles angeschlossen: Stromfresser kommen Mieter teuer zu stehen (Düsseldorf, 5.12.2023)

Die Streichliste ist lang, das Streitpotential hoch: Mitte Dezember hat sich die Dreierspitze der Ampelkoalition – Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) – auf einen »Haushaltskompromiss« verständigt, der dem Bundeskabinett am Mittwoch voriger Woche »zur Kenntnis gegeben« wurde, so Regierungssprecher Steffen Hebestreit gleichentags laut Tagesschau.de. Seitdem beraten die Koalitionäre, feilschen um Ausgabenposten in ihren Ressorts. Der mit dem »Haushaltsurteil« des Bundesverfassungsgerichts im November für nichtig erklärte Etat soll Ende Januar 2024 final beschlossen werden.

Der Deutsche Mieterbund (DMB) befürchtet »erhebliche Mehrbelastungen für Mieterhaushalte« durch die geplante Kürzungsorgie. Kostentreiber im kommenden Jahr wären DMB-Präsident Lukas Siebenkotten zufolge: ein erhöhter CO2-Preis von 30 auf 45 Euro pro Tonne, die Rücknahme der gesenkten Mehrwertsteuer für Gas, ferner die Streichung des Zuschusses bei höheren Netzentgelten für Strom. Dabei haben zahlreiche Mieter schon mit Nachzahlungen bei früheren Heizkostenabrechnungen zu kämpfen.

Das weiß auch Marcel Eupen. »Wir werden in unseren Beratungsstellen zur Zeit förmlich überrannt von Mietern, die mit ihren Betriebskostenabrechnungen zu uns kommen«, sagte der Vorsitzende des Alternativen Mieter- und Verbraucherschutzbunds (AMV) aus Berlin-Brandenburg am Mittwoch gegenüber jW. Dabei liegen die Nachzahlungsforderungen bei bis zu 6.400 Euro für einen Mehrpersonenhaushalt – etwa im Westteil der Hauptstadt. Eupen bestätigt die Aussage Siebenkottens: »Hier schlagen vor allem gestiegene Kosten für Heizung und Warmwasser durch.« Beispielhaft betroffen sind Wohnende in Mietshäusern der Adler Group. Jenes kriselnden luxemburgischen Immobilienkonzerns, der im Juni wegen des Verdachts der Falschbilanzierung, Marktmanipulation und Untreue in den Schlagzeilen war.

Davon abgesehen, auf Adler-Betriebskostenabrechnungen – einzelne konnte jW einsehen – steht nonchalant: »Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie nach Paragraph 286 Abs. 3 BGB in Verzug geraten, wenn Sie den Nachzahlungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang dieser Abrechnung leisten.« Anders ausgedrückt: Der Mieter wird bei nicht fristgerechter Zahlung zum säumigen Schuldner. Gerät er beim Mietzins zwei Monate in Rückstand, droht eine fristlose Kündigung seitens des Vermieters; ohne vormalige Mahnung, wohlgemerkt.

Vielleicht ein Hoffnungsschimmer: falsch berechnete Nebenkosten. Ratsuchende Mieter gehen oft davon aus. Eupen muss viele enttäuschen. »Nein, in der Regel nicht.« Auch bei deutlich gedrosseltem Energieverbrauch bedeuten die teils enormen Preisschübe bei Brennstoffkosten kräftige Nachzahlungen. Eine Folge: Mieter müssen für 2024 noch tiefer in die Tasche greifen, höhere Vorauszahlungen leisten, zum Teil Hunderte Euro monatlich. »Das ist fatal, denn viele Haushalte sind schon finanziell überfordert«, betonte Eupen. Einige Mieter würden verzweifeln; spätestens, wenn auch noch die Kaltmieten durch Immobilienfirmen oder landeseigene Wohnungsunternehmen angehoben werden sollten. Werde dieser Trend nicht gestoppt, sei das »gefährlicher Zündstoff«.

Was also tun? Vermieter seien gut beraten, so Eupen, auf eine Anhebung der Kaltmieten zu verzichten. Der Berliner Senat müsse den in diesem Jahr auslaufenden Mieterhöhungsstopp der kommunalen Wohnungsfirmen verlängern. Eupen: »mindestens um ein Jahr«. Entsprechend fordert der DMB ein Kündigungsmoratorium bei Schulden wegen nicht beglichener Nebenkosten. Bundesweit, sofort und für wenigstens ein halbes Jahr. Zudem müssten Energieträger Hilfs- und Härtefallfonds für Mieter und selbstnutzende Eigentümer bereitstellen.

Fest steht: Die diesjährige Betriebskostenabrechnung hat unzähligen Mietern den Jahreswechsel vermiest.