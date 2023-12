twitter.com/QudsNen Das auf X kursierende Video zeigt auch zwei Minderjährige (Screenshot)

Das Video des israelischen Fotojournalisten machte auch am Mittwoch weiter die Runde: Israelische Streitkräfte hatten am Montag Dutzende Palästinenser auf dem Spielfeld des Jarmuk-Stadions in Gaza-Stadt zusammengetrieben, darunter Frauen, Kinder und Alte. Die Aufnahme zeigt bis auf die Unterwäsche entkleidete Männer und Jungs mit hinterm Rücken gefesselten oder erhobenen Händen, die sich aufreihen oder hinknien mussten.

twitter.com/QudsNen Anscheinend auch ein in eine Decke gewickeltes Baby

Berichten zufolge seien die Palästinenser zuvor von israelischen Streitkräften misshandelt worden. Panzer umkreisten die Szenerie und zerpflügten das Fußballfeld, Scharfschützen behielten die Gefangenen im Visier. Das Video endet mit einer Aufnahme eines israelischen Soldaten, der anscheinend ein in eine Decke gewickeltes Baby trägt. Auf Bitte von Sky News, das Video zu kommentieren, antwortete das israelische Militär, es operiere »im Rahmen der Bemühungen, die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerschlagen«.

twitter.com/QudsNen Mit erhobenen Armen oder kniend und gefesselt: Szene aus dem auf X verbreiteten Video (Screenshot)

Bereits zuvor gab es Berichte über Menschenrechtsverstöße an Häftlingen, die aus dem Gazastreifen in Militärbasen in Israel verschleppt wurden. So seien laut der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Monitor im israelischen Militärlager Camp Sede Teman mehrere Gefangene infolge von Folter und Misshandlungen gestorben. Auch habe es Hinrichtungen durch Erschießen gegeben. Die Inhaftierten wurden demnach unter freiem Himmel in Hühnerställen eingesperrt, und ihnen wurden »über lange Zeiträume Essen und Trinken vorenthalten«. Das Camp sei zum »neuen Guantanamo« umgewandelt worden, urteilt Euro-Med Monitor.

Der Krieg in Gaza sei »mehr als ein Vernichtungskrieg«, erklärte unterdessen am Dienstag abend der illegitime palästinensische »Präsident« Mahmud Abbas im Interview mit dem ägyptischen Fernsehsender ON. »Unser Volk hat noch nie einen solchen Krieg erlebt«, so Abbas weiter, der vor einer Ausweitung des Krieges auf das Westjordanland warnte. Außerdem weigerten sich die USA, »den Krieg zu beenden«. Alles, was in Gaza passiere, geschehe entsprechend mit Unterstützung der USA.