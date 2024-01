Beowulf Sheehan/IMAGO Die Nichtigkeit rassifizierter Zuordnungen: Toni Morrison

Wenn das Hauptanliegen eines literarischen Werks bereits in seine Struktur eingeschrieben ist, haben wir es mit einem besonders eindringlichen Kunstwerk zu tun. Das ist der Fall bei Toni Morrisons 1980 entstandener einziger Novelle, die man getrost auch als Kurzroman bezeichnen kann. Der Titel »Rezitativ«, lässt an einen feierlichen Sprechgesang denken, was wiederum höchste inhaltliche Bedeutung suggeriert: Es geht um die eigentliche Absurdität des eigentlichen Rassismus. Morrison schildert mehrere Begegnungen einer schwarzen und einer weißen US-Amerikanerin in verschiedenen Lebensphasen. Sie verrät nicht, welche von beiden die Schwarze und welche die Weiße ist. Twyla und Roberta verbringen als achtjährige Mädchen ein paar Monate in einem staatlichen Kinderheim, weil ihre alleinerziehenden Mütter eine Weile außerstande sind, sich um sie zu kümmern. Ausgegrenzt von den anderen Mädchen, die echte Waisen sind, entwickeln sie eine intensive Beziehung, in der die Hautfarbe keine Rolle spielt. Das ändert sich auch nicht, als sich Robertas Mutter am Besuchstag weigert, Twylas Mutter die Hand zu geben. Hier zeigt sich, was sich in Kitas und den unteren Schulklassen immer wieder bestätigt: Kinder verschiedener Hautfarben spielen vollkommen unbefangen miteinander, und das ändert sich mit der Beeinflussung durch Rassen- und Klassenvorurteile ihrer häuslichen Umwelt auch nur allmählich.

Eine weitere, aber zufällige Begegnung findet später in einer Gaststätte statt, in der Twyla kellnert. Roberta kehrt dort als Teil einer kleinen Gruppe ein, die zu einem Konzert von Jimi Hendrix fährt, dessen Name Twyla seltsamerweise unbekannt ist. Wegen offensichtlich sehr unterschiedlicher Interessen entsteht beim Austausch von Erinnerungen kaum mehr gegenseitiges Interesse. So ist es auch, als sie sich Jahre später in einem Supermarkt für gehobene Ansprüche wiedersehen. Twyla, deren Familie sich die teuren Waren nicht leisten kann, kommt nur aus Neugier hierher. Roberta, inzwischen reich verheiratet, scheint ständige Kundin zu sein. Obwohl sie Telefonnummern austauschen, kommt auch das nächste Treffen wieder nur zufällig zustande: Sie stehen sich in zwei gegeneinander geifernden Müttergruppen vor einer Schule gegenüber, eine will verhindern, dass dort schwarze und weiße Jugendliche gemeinsam ihre Abschlüsse erwerben.

Während der Lektüre muss man immer wieder überlegen, welche der beiden Frauen schwarz, bzw. weiß sein könnte. Da es mittlerweile eine wohlhabende schwarze Schicht gibt, in der auch identitäre Haltungen existieren und nicht alle Afroamerikaner Hendrix kennen und mögen, kommen wir mit sozialen Zuschreibungen nicht weiter, stößt uns Morrison immer wieder auf die Nichtigkeit rassifizierter Zuordnungen. Sie akzentuiert diesen Aspekt mit dem sich durch alle Begegnungen verschärfenden Streit über ein Vorkommnis im Kinderheim. Beide haben daran völlig verschiedene Erinnerungen: Twyla meint, dass die Küchenhilfe Maggie, die nicht nur taubstumm war, sondern auch seltsam aussah und merkwürdige Kleidung trug, einmal stürzte und von der Gruppe der Waisen ausgelacht wurde. Roberta behauptet später, dass sie auch getreten wurde, sogar von Twyla. Am meisten fordert sie die frühere Freundin aber damit heraus, dass sie die Frage aufwirft, ob Maggie schwarz oder weiß war. Twyla stellt nach und nach ihre eigene Erinnerung infrage – Roberta allerdings auch, sie entschuldigt sich. Aber die beiden können nicht mehr klären, welche Hautfarbe Maggie hatte. Ganz offensichtlich war für die Kinder und ihre spätere Erinnerung das Handicap und die soziale Deklassierung der Küchenhilfe Maggie viel wichtiger. Im späteren Streit scheint nur halbbewusst Scham auf, Maggie seinerzeit nicht geholfen zu haben.

Morrison nannte ihre Novelle, die jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt wurde, ein Experiment, dessen Versuchsanordnung zwar klar auf der Hand liegt, aber nicht nur die Leser, sondern auch sie selbst beim Schreiben stark herausfordern sollte. »Rezitativ« erweist sich im aktuellen Streit um das Für und Wider sogenannter Wokeness überraschend aktuell. Morrison scheint das Konzept abgelehnt zu haben. Und obwohl die Klassenfrage in ihrem Experiment kaum eine Rolle spielt, verweist es gerade damit auf ihre bleibende Aktualität. Das Problem, nicht miteinander kooperieren zu können, hatten die Kinder Roberta und Twyla als prekäre Angehörige der Unterklassen nicht. Es entstand erst mit der Ausprägung kultureller und sozialer Differenzierungen und verstärkte diese.