Metodi Popow/IMAGO Will Profite durch KI steigern: Springer-Chef Mathias Döpfner

»Künstlich« ist ein Attribut, das auf die Produkte von Axel Springer zutrifft. »Intelligent« dagegen weniger. Dass sich das ändert, wäre für Deutschlands auflagenstärkstes Blatt – die Rede ist von Bild– zwar wünschenswert, bleibt aber auch mit der jüngsten Meldung absehbar unwahrscheinlich. Am vergangenen Mittwoch gaben das KI-Unternehmen Open-AI und der Berliner Medienkonzern Axel Springer bekannt, ihre Kräfte bündeln zu wollen. Die KI-Technologie des Chat-GPT-Entwicklers soll demnach erstmals in großem Stil im Journalismus der Springer-Medien zum Einsatz kommen

»Axel Springer und Open-AI gehen eine globale Partnerschaft ein, um unabhängigen Journalismus im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) zu stärken«, hieß es in der Mitteilung dazu. »Dies stellt einen bedeutenden Schritt im Engagement beider Unternehmen dar, KI zur Verbesserung von Contentangeboten zu nutzen und neue finanzielle Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft des Journalismus zu schaffen.«

Zu den sogenannten Marken der Berliner Verlagsgruppe gehören unter anderem die US-Tageszeitung Politico, das Nachrichtenportal Business Insider, das bereits erwähnte Boulevardblatt Bild und die Tageszeitung Welt. Open-AI-Kunden sollen künftig »Zusammenfassungen ausgewählter Nachrichteninhalte« sowie die verwendeten Quellenangaben dieser Medien einsehen können. »Um für Transparenz zu sorgen und Nutzern weiterführende Informationen zu bieten«, soll es zudem die Möglichkeit geben, die KI zu den Inhalten der Artikel zu befragen.

Während für Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner der marktwirtschaftliche Vorteil dieses Manövers auf der Hand liegt, scheint auch Open-AI-CEO Samuel Altman ein Interesse an der Kooperation zu haben: Denn mit dem Textmaterial von Axel Springer will das Unternehmen seine »Large Language Models« trainieren – und damit die KI weiter verbessern.

»Wir freuen uns, diese globale Partnerschaft zwischen Axel Springer und Open-AI vorangetrieben zu haben – die erste ihrer Art«, wird Döpfner in der Mitteilung vom Mittwoch zitiert. »Wir werden die Möglichkeiten des durch KI gestärkten Journalismus ausloten – um Qualität, gesellschaftliche Relevanz und das Geschäftsmodell für Journalismus auf die nächste Stufe zu heben.« Von Brad Lightcap, Manager bei Open-AI, heißt es: »Diese Partnerschaft mit Axel Springer wird den Menschen neue Wege eröffnen, über unsere KI-Tools auf qualitativ hochwertige, aktuelle Nachrichteninhalte zuzugreifen. Uns liegt sehr an einer engen Zusammenarbeit mit Verlegern und Kreativen weltweit, um sicherzustellen, dass sie von fortschrittlicher KI-Technologie und neuen Einnahmemodellen profitieren.«

Nach Angaben des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) ist im entsprechenden Nutzungsvertrag von einem »zweistelligen Millionenbetrag« die Rede. Der Dienst wird demnach nur für Open-AI-Kunden oder Springer-Abonnenten zugänglich sein. »Kritisch ist, wieviel von den zusätzlichen Erlösen letztlich bei den Urhebern ankommt. Kritisch deshalb, weil sich Springer darüber ausschweigt«, kommentierte Hendrik Zörner vom DJV in einer Mitteilung vom vergangenen Freitag. »Von der Zusammenarbeit haben aber nur dann alle etwas, wenn auch die Urheber angemessen beteiligt werden.« Zörner schlägt daher vor, dass auch andere Medienhäuser schnellstmöglich den Kontakt zu Open-AI sucht. Denn: »Wenn sich künstliche Intelligenz immer mehr Nischen erobert, sollten das nicht nur die Springer-Nischen sein.«

Die Folgen von KI bei Springer bekommen die Beschäftigten bereits zu spüren. Im Zuge eines Kürzungskurses bei Bild hieß es im Juni in einer E-Mail an die Belegschaft: »Wir müssen uns damit leider auch von Kollegen trennen, die Aufgaben haben, die in der digitalen Welt durch KI und/oder Prozesse ersetzt werden oder sich in dieser neuen Aufstellung mit ihren derzeitigen Fähigkeiten nicht wiederfinden.« Ob und in welchem Umfang Medienkonzerne durch den Einsatz von KI tatsächlich Personal »einsparen« können, bleibt abzuwarten. Springer dürfte mit diesem Versuch, Kosten zu drücken, jedenfalls Nachahmer finden.