ZUMA Press/IMAGO Shane MacGowan 2012 auf der Bühne in London

»Shane und Sinéad beide in einem Jahr. Das ist ein großer Verlust.«

Nick Cave

Zu wissen, dass sie von uns gegangen sind, macht ähnlich traurig, wie ihre Songs es taten. Traurig und wütend. Oder, wie Sinéad O’Connor 1990 schrieb: »You cause as much sorrow dead / As you did when you were alive.« (Du verursachst genausoviel Kummer nach deinem Tod / Wie zu deinen Lebzeiten.) Sie war weise schon als junge Frau.

Die Irin Sinéad und ihr Landsmann Shane MacGowan, verstorben in den letzten Tagen der Monate Juli und November dieses verfluchten Jahres, verkörperten mit dunkler Grundstimmung und einer unendlichen Melancholie ihre Sicht auf die Zeitenläufe wie wohl kaum ein anderer Künstler ihrer Zeit. Dass sie damit die Menschen zu Tränen rühren konnten, gehörte zu ihren widerständigen Wesen.

Einige Coverversionen, mit denen sie Geschichte schrieben, seien auch deswegen erwähnt, weil sie weiterhin ganze Gefühlswelten beeinflussen werden. Zuallererst natürlich Sinéads Interpretation von Princes »Nothin’ Compares 2 U«. Den Schmerz der ersten Worte als langsam verschleppte Dauerschleife, zaghafte Keyboards, einsetzender Chorgesang, hat sich ins Popgedächtnis eingegraben: »It’s been seven hours and fifteen days / Since u took your love away.« (Jetzt sind es sieben Stunden und 15 Tage / Seitdem du mir deine Liebe genommen hast.) Und doch strahlt die Alleingelassene. Prince schrieb den Song für seine Mutter, Sinéad sang ihn für de ihre – mit kraftvoller Konzentration und ihrer energetischen Stimme.

Shane MacGowan, auffällig geworden durch Alkoholkonsum, ein ruiniertes Gebiss und seine unersetzliche, schräge, mutige Rolle als Kopf der englisch-irischen Folkpunkband The Pogues, die das traditionsverankerte Musikerbe der grünen Insel in die Gegenwart hob, führt das Traditional »Dirty Old Town« mit einer Verachtung auf, dass die Frohsinn verbreitenden Dubliners an sich selbst zweifeln. Wenn er dann, als Zugabe, im Duett mit seinem Freund Nick Cave, der über ihn sagt, Shane sei der größte Songschreiber seiner Generation gewesen, »What a Wonderful World« interpretiert, wird Louis Armstrongs schlagerartiges, zugleich auch nachdenkliches Original in die Düsterkeit der Realität im armen, schmutzigen Teil der Stadt geschleudert.

Aus Eric Bogles »And the Band Played Waltzing Mathilda« von 1961 machten Shane und die Pogues 1985 auf ihrem zweiten Album »Rum, Sodomy and the Lash« ein Antikriegsdrama, das seinesgleichen sucht. Schon zur Verabschiedung des Kanonenfutters war der Hobosong »Waltzing Mathilda«, die inoffizielle Nationalhymne Australiens, gespielt worden, und nun wieder, bei der Heimkehr vom Schlachtfeld an den Dardanellen in Übersee.

Gezupftes metallenes Banjo, verstörende, zornige, lakonische Stimme – acht Minuten und zehn Sekunden voller Bitterkeit erzählt der Sänger vom jungen Veteranen des Ersten Weltkriegs, armlos, beinlos, durchgedreht – zum Glück wartet niemand auf ihn und die anderen Krüppel, die Blinden, Verstümmelten, die vom Schiff heruntergetragen werden, unwillkommen, prekäre Untote. Das Publikum schaut weg, »and the band played Waltzing Mathilda / As they carried us down the gangway / But nobody cheered, they just stood and stared / Turned all their faces away.« Als sie schließlich irgend jemand fragt, wofür sie gekämpft hätten, »stellte ich mir selbst dieselbe Frage«.

Später dann der größte Pogues-Erfolg »A Fairytale of New York« – ein Weihnachtsmärchen, im Kontragesang vorgetragen von Shane und der 1990 tödlich verunglückten Kirsty MacColl. Der Song folgt den Gedanken eines Iren, der in einer Ausnüchterungszelle von einer früheren Freundin träumt, und die beiden liefern sich nun ein imaginäres Duellduett, das ihre einstigen Hoffnungen ahnen lässt, nun zerstört durch Alkohol und Drogen. »Und die Glocken läuteten am Weihnachtsabend«, und die vielen aus dem Elend der Insel irischen Immigrierten, gelandet beim New Yorker Police Department, »were singing Galway Bay«, einen Sehnsuchtssong aus ihrer alten Heimat.

Derweil setzt Sinéad O’Connor dem von der britischen Polizei in den Tod gehetzten jungen Schwarzen Nicholas Bramble ein Denkmal und klagt die soziale Kälte im England unter Premier Margaret Thatcher an. »Black Boys on Mopeds« – die von Sinéad geschriebene und zur akustischen Gitarre vorgetragene Ballade handelt von einer verrohenden Umwelt, von der jungen Mutter, ewig auf der Suche nach Nahrung für ihre Kids, im Arm drei frierende Kinder – »And the first word that they learned was ›Please‹«. Mit einem einzigen Satz vermag es die Künstlerin, die Menschen als Produkte der Verhältnisse zu beschreiben: »Und das erste Wort, das sie lernten, war ›bitte‹.« Nein, England ist »kein mystisches Land«, es ist »die Heimat von Polizisten, die schwarze Jungs auf Mopeds killen«.

Zeit seines Lebens begleitete Shane seine Verzagtheit, sich als Jugendlicher nicht der Irisch-Republikanischen Armee angeschlossen zu haben. »Ich schämte mich, dass ich nicht den Mut hatte, der IRA beizutreten. Die Pogues waren meine Weise, damit klarzukommen«. Sinéad, ebenfalls Anhängerin der Unabhängigkeitsbewegung Irlands, wurde von dem Bannstrahl Roms und dessen Jüngerschar in den USA erfasst, als sie 1992 in der Fernsehshow »Saturday Night Live« ein Foto des Papstes – damals Johannes Paul II, bürgerlich: Karol Wojtyla – wegen der Missbrauchspraxis katholischer Geistlicher zerriss und dazu Bob Marleys »War« vortrug. So was macht man nicht oder ist nicht mehr entertainmentkompatibel.

Sie kannten und sie mochten sich, Sinéad und Shane; so sehr, dass sie ihn 1999 anzeigte wegen Heroinkonsums, »um ihn zu retten«, wie sie meinte. Und Shane? Auf die Frage, ob die Anzeige ihre lange Freundschaft beendet habe, antwortete er: »No, but it ended my relationship with heroin.« (Nein, aber sie beendete meine Beziehung zum Heroin.) Sie arbeiteten weiter zusammen wie vorher, als sie »Haunted« aufnahmen. Für ihren Freund trat Sinéad schließlich auch beim Geburtstagskonzert zu dessen 60. auf.

An seiner Beerdigung in Nenagh/Tipperary, wo Shane, Jahrgang 1957, aufgewachsen war und nunmehr Tausende seinen Sarg säumten, fehlte sie dann. Sinéad, geboren 1966 im Dubliner Stadtteil Glenaeary, war ein halbes Jahr zuvor gestorben, verzweifelt ob des Selbstmordes ihres Sohnes Shane. Auf ihrem Erfolgsalbum von 1990 »I Do Not Want What I Haven’t Got« hatte sie ihr Lebensmotto formuliert: »Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen.«