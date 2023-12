DFG-VK: Zwangsrekrutierung ist Akt der Gewalt

Frank May/dpa Grundausbildung von Wehrpflichtigen 2005 in Schwarzenborn, Hessen

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) protestierte am Donnerstag gegen die Pläne von Teilen der Bundesregierung, die Wehrpflicht zu reaktivieren:

Einmal mehr wirbt SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius aktuell für eine Reaktivierung der Wehrpflicht – diesmal nach dem sogenannten Schwedischen Modell. Danach sollen durchweg alle jungen Frauen und Männer gemustert werden und danach ein Teil von diesen einen Grundwehrdienst ableisten. Finden sich darunter nicht genügend Freiwillige, die zum Militär gehen wollen, soll Zwang angewendet werden. (…)

Die DFG-VK stellt sich gegen den Vorstoß des Verteidigungsministers: »Boris Pistorius will alle Nichtvolljährigen dazu zwingen, sich vor fremden Menschen zu entblößen und teils demütigende Untersuchungen über sich ergehen zu lassen«, kommentiert Ralf Buchterkirchen, Bundessprecher der DFG-VK, den Plan der Musterungen. »Die Wehrpflicht ist aus gutem Grund ausgesetzt und muss das auch bleiben: Junge Menschen müssen ihr Leben frei gestalten können, statt in staatliche Geiselhaft genommen und dazu verdonnert zu werden, das Morden von Menschen zu erlernen«, so Buchterkirchen. (…)

Laut der Friedensorganisation, die zu Zeiten der Wehrpflicht Hunderttausende junge Männer über die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung beraten hat, müsse statt einer Reaktivierung der Wehrpflicht vielmehr über die aktuelle Sicherheitspolitik diskutiert werden: »Die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene militärische Zeitenwende wird die sicherheitspolitische Lage lediglich verschärfen«, konstatiert Elvin Çetin von der DFG-VK. »Wir brauchen Verhandlungen auf internationaler Ebene, Diplomatie sowie langfristig auch Abrüstungsverträge – gerade bewegen die Militärs und Nationalisten die Welt Richtung Abgrund«, so Çetin – und weiter: »Nur Abrüstung schafft Sicherheit!« Eine Reaktivierung der Wehrpflicht würde die weltweite Aufrüstungsspirale weiter anheizen: »Die Welt muss gerade aber friedlicher statt noch militärischer werden«, ist Elvin Çetin überzeugt. »Wir werden im Ernstfall alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um junge Menschen vor der Wehrpflicht zu bewahren«, so die DFG-VK-Mitarbeiterin. Jede Zwangsrekrutierung ist in den Augen der DFG-VK eine Menschenrechtsverletzung und ein Akt der Gewalt.

Die Initiative »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB) hat einen Appell gestartet, in dem dazu aufgerufen wird, eine Vermögensteuer zugunsten der Daseinsvorsorge zu erheben:

Aktive von GiB haben am Donnerstag mit symbolischen Pfändungen von Superreichen begonnen. Exemplarisch fanden Aktionen vor Filialen von Lidl, Aldi und BMW statt. Gemeingut fordert die Politik auf, zugunsten von Investitionen die im Grundgesetz verankerte Vermögensteuer wieder zu aktivieren. Im Zuge einer Aktion in Berlin drückten die Aktiven ein großes Pfandsiegel auf eine Tür einer Lidl-Filiale in Berlin-Mitte. Dazu Carl Waßmuth, Sprecher von Gemeingut: »Superreiche wie Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz zahlen nur winzige Steuersätze. Wir wünschen uns zu Weihnachten eine intakte Daseinsvorsorge! Das Geld dafür ist da: Milliardäre haben Sondervermögen angehäuft, auch mit Steuertricks und Inflationsgewinnen. Wir pfänden symbolisch, um zu zeigen: Mit einer Vermögensteuer für Superreiche könnten wir Schulen sanieren, die Bahn für den Klimaschutz ausbauen und viele sinnvolle Investitionen tätigen.«

www.gemeingut.org/daseinsvorsorge