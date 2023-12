Politfresse des Tages: Wolfgang Bosbach

Nordphoto/IMAGO Rettung für die Ost-CDU im Anmarsch: Wolfgang Bosbach, hier bei der Bestallung als Festredner für den »Stoppelmarkt« in Vechta (6.7.2023)

Dass der auf kongeniale Weise unerträgliche Ronald Pofalla beim Anblick Wolfgang Bosbachs einmal die Nerven verloren hat (»Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen«), gehört zu den Höhepunkten im Leben des mittlerweile 71jährigen aus dem Bergischen Land, der neuerdings mit einem »Politik-Personality-Podcast« reüssiert.

Für Bosbach war der kleine Zusammenstoß mit Merkels Kanzleramtschef ein Geschenk. Damals, 2011, wurde gerade die Sicherung des Schuldendienstes des griechischen Staates bei gleichzeitiger Pauperisierung der Bevölkerung als »Griechenland-Rettung« verkauft. Bosbach inszenierte sich als »marktwirtschaftlicher« Dissident im Regierungslager: Wenn Bild einen O-Ton aus der Union brauchte, um die Botschaft in die Köpfe zu hämmern, dass die »Pleitegriechen« es nicht verdient haben, »unser Geld« zu verfrühstücken, war der Vorsitzende des Innenausschusses zur Stelle.

Bosbach, dem Parteifreunde nachsagten, er gebe nur deshalb den Stänkerer, weil Merkel ihn 2005 nicht zum Innenminister gemacht hatte, fand Gefallen an seiner Rolle als »konservativer« Markenbeauftragter. 2017 zog er sich, demonstrativ mit Sorgenfalten, aus dem Bundestag zurück und kündigte 2021 an, keinen Wahlkampf mehr für die CDU machen zu wollen.

Eigentlich juckte das niemanden. Aber jetzt, da die CDU händeringend nach Leuten sucht, die maximal dicht an den AfD-Diskursen dran sind, wird Bosbach wieder reaktiviert. Am Donnerstag verriet er in der Rheinischen Post, er werde auf Bitten von Generalsekretär Carsten Linnemann Veranstaltungen für die CDU in den ostdeutschen Ländern durchführen, in denen 2024 gewählt wird.

Wie Linnemann darauf kommt, dass Bosbach in Thüringen, Sachsen und Brandenburg zum Wählermagneten wird, ist indes rätselhaft. Der Mann besitzt die Ausstrahlung eines westdeutschen Treuhand-Beraters von 1991, und viele ältere Ossis sagen im Traum seit Jahrzehnten in so ein Gesicht: »Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen.«