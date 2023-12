Jonas Walzberg/dpa Protest gegen den AfD-Landesparteitag (Henstedt-Ulzburg, 16.9.2023)

Mit seinem tonnenschweren Pick-up bretterte er über den Fußweg, fuhr zwei Antifaschisten und eine junge Frau an und verletzte sie schwer. Für diesen rechten Angriff auf politische Gegner am 17. Oktober 2020 am Rande einer AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg wurde Melvin S. am Donnerstag vom Landgericht Kiel zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Zum Tatzeitpunkt war er 19 Jahre alt und Mitglied der AfD. Verurteilt wurde S. wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat als versuchten Totschlag eingestuft und dreieinhalb Jahre Haft beantragt, die Verteidigung einen Freispruch. Der Angeklagte muss gemäß Urteil außerdem an die vier Nebenkläger, Opfer des Anschlags, Schmerzensgeld zwischen 500 und 2.000 Euro zahlen.

Zu der Attacke war es am Rande einer Veranstaltung mit dem damaligen AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg ereignet. Vor der Tür protestierten damals Gegendemonstranten. S. und drei Gesinnungsgenossen mischten sich unter die Menge und provozierten mit dem Kleben rechter Sticker und dazu passenden Sprüchen, worauf sie der Kundgebung verwiesen wurden. Wenig später stiegen zwei aus der Gruppe in einen dreieinhalb Tonnen schweren VW »Amarok«, Melvin S. lenkte den Wagen.

Den Ablauf des Anschlags schilderte einer der Betroffenen im August gegenüber jW so: Der Fahrer sei »sofort voll aufs Gas, auf den Gehweg rauf und hat auf uns zu gehalten«. Von der Motorhaube sei er seitlich ins Gebüsch geflogen. Sein Begleiter sei auch am Kopf erwischt worden. Er habe dann noch sehen können, wie der Fahrer weiterfuhr und die Frau mit der schwarzen Hautfarbe »voll erwischte, die versuchte wegzulaufen«. Deren Begleiter konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen.

Die Aussage des Angeklagten, seine Attacke sei »Notwehr« oder »Nothilfe« gewesen, machte sich das Gericht nicht zu eigen. Er habe die Tat mit Vorsatz begangen, habe nicht gebremst, obwohl er das Aufprallen der Körper auf das Fahrzeug bemerkt und die Personen wahrgenommen habe. Melvin S. habe schwere Verletzungen seiner Opfer in Kauf genommen, allerdings nicht deren Tod. Laut Gericht bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass er während der Anschläge schneller als 20 Stundenkilometer gefahren sei.

Zur Irritation vieler Prozessbeobachter sah das Gericht trotz der eindeutigen Hinweise weder ein rechtes und rassistisches Tatmotiv noch eine Tötungsabsicht bei dem Täter. Es stellte zwar fest, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat Mitglied der AfD war und rechte Fotos und Filme auf dem Smartphone gespeichert hatte. Das Gericht wollte die politische Einstellung jedoch nicht hinreichend als »tatrelevant« feststellen. S. habe vielmehr mit seiner Aktion seinen Freund schützen wollen, der von einem unbekannten Vermummten angegriffen worden sei.

Sonja Petersen kritisierte für das Bündnis Tatort Henstedt-Ulzburg das Gericht in einer Mitteilung. In den 21 Prozesstagen sei deutlich geworden, »dass Melvin S. bereits zum Tatzeitpunkt eine extrem rechte Weltsicht vertrat, was nicht zuletzt an zahlreichen NS-verherrlichenden Inhalten auf seinem Telefon und der Mitgliedschaft in der AfD dokumentiert ist«. Mit dem Verweis, eine politische Bewertung müsse die Gesellschaft leisten und nicht das Urteil, nehme sich das Gericht aus der Verantwortung. Petersen weiter: »Auch wenn das Gericht nicht explizit das rechte und rassistische Motiv benannt hat, bleibt die Autoattacke für uns ein politisch motivierter Anschlag eines extrem Rechten und Rassisten.«

Vor der Urteilsverkündung sprachen zwei der Betroffenen und Nebenkläger im Prozess auf der Kundgebung des Bündnisses und bedankten sich für die solidarische Unterstützung. Die Betroffene O. sagte in ihrem Beitrag nach Angaben des Bündnisses: »Ich habe gekämpft, und ich habe überlebt. Der Prozess wird heute enden, aber ich werde weiter mit den Konsequenzen des Tötungsversuchs durch Melvin S. kämpfen müssen.« Der Betroffene P. rief abschließend dazu auf, weiter daran zu arbeiten, »dass eine Partei wie die mindestens faschistoide AfD es nicht schafft, den Diskurs weiter nach rechts zu verschieben«.