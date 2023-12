Angela Ponce

Die kurze Notiz kam unerwartet: Um den 27. Dezember 1993 erhielt Emma Banks eine Nachricht, die für ihre Mitbewohnerin bestimmt war. Vom Band ihres Anrufbeantworters vernahm sie eine Stimme, die Musikgeschichte schreiben sollte. Sie klang ungewöhnlich sanft und verfügte über ein hauchiges Timbre, auf der Bühne konnte sie den Umfang mehrerer Oktaven bewältigen. Es war die Stimme eines Mittzwanzigers aus Los Angeles, der für ein paar Tage in London blieb. In der lichtarmen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester plante der dazumal noch unbekannte Musiker Jeff Buckley mit der Bookerin Emma Banks die ersten Gigs für seinen Gastauftritt.

Zu Beginn seiner musikalischen Karriere wollte Jeff Buckley nicht auf großen Bühnen spielen, er bevorzugte kleine Buchläden und Cafés. Sein »Halleluja« sollte er im März 1994 bei einem Auftritt im Londoner Folkclub Bunjies erstmals außerhalb der Vereinigten Staaten singen. In einem BBC-Interview gab Buckley zu verstehen, dass er das authentischere Englisch der britischen Inseln bevorzuge, es klänge nicht annäherungsweise so sehr nach Chewing Gum und schnellen Geschäften. Auf dem Weg dorthin stand er jedoch im Stau und hörte eine Radiomoderatorin seinen Namen sagen. Sie hatte ihn als Sohn des bekannten Folk-/ Jazz-Musikers Tim Buckley angekündigt, was den ansonsten so introvertierten Jeff in Rage versetzte. Er zerstörte das Autoradio und war erst nach Minuten wieder zu beruhigen – es waren wohl zu viele ödipale Wellenlängen über den Äther gegangen.

Turn on & tune again: »Halleluja« ist eigentlich keine Komposition von Jeff Buckley, seiner weltberühmt gewordenen Interpretation ging der Sound anderer Väter voraus. Bob Dylan war einer der ersten, der die Qualität des Liedes erkannte und »Halleluja« immer wieder bei seinen Konzerten spielte. John Cale adaptierte es 1992 fürs Klavier. Zwei Jahre später kooptierte Jeff Buckley »Halleluja« für sein Debütalbum »Grace«, seine Version ist stark von Cales Cover inspiriert. Erst durch Buckleys Stimme erlangte der von den metaphysischen Restbeständen eines Bibeltextes bis heute nicht ganz befreite Song Weltruhm. Seither wurde er immer wieder neu interpretiert – von Bono bis zu Jon Bon Jovi. Unter den Nachgeborenen wissen es indes nur wenige: Ursprünglich ist »Halleluja« eine Komposition von Leonard Cohen, die jahrzehntelang in der Versenkung verschwand. Es ist ein Lied, an dem der kanadische Songwriter mehr als fünf Jahre lang gearbeitet hatte, durch Jeff Buckley wurde das Original wiederentdeckt.

Angeblich gibt es von »Halleluja« mehr als ein Dutzend Entwürfe und 80 Verse, erst im Studio entstand die definitive Version. Die Tonmeisterin Leanne Ungar zeichnete für den Sound während der Aufnahme verantwortlich, alles weitere erklärte sie durch einen Zufall: Während der Produktion von Leonard Cohens Album »Various Positions« im Sommer 1984 war der Zeitdruck hoch und die Auswahl pragmatisch. Eine Vielzahl an möglichen Kombinationen beschränkte sich im letzten Moment auf die Essenz von vier Strophen. Drei weitere sorgen für den erotischen Subtext eines Songs, der nur dem Anschein nach nicht ganz von dieser Welt ist. Mit Variationen bei Liveauftritten hat Leonard Cohen stets die eine oder die andere Deutung stärker in den Vordergrund gestellt – die religiös-mystische oder die einer dunklen und auf Machtmissbrauch beruhenden Beziehung. Die »hidden verses« zur vierstrophigen Version legen es nicht länger nahe, dass hier ein Gläubiger um einen Exklusivvertrag mit Gott ringt; durch den Anblick einer Frau ist er auf Abwege geraten und widmet sich nun der Liebe und ihrem Verrat: Sugar, Blood, Sex, Magic – erst im letzten Seufzer wird alles eins: »It’s a cold and it’s a broken Hallelujah.«

Für Christenmenschen beinhaltet der Ausruf »Halleluja« eine Aufforderung zur Lobpreisung, in vielen Kirchenliedern ein Synonym für »Lobet den Herrn«. In Leonhard Cohens Song hat die von König David zu Ehren Gottes komponierte Melodie von Beginn an einen anderen Adressaten. Cohen geht es nicht um den Triumph Gottes – und vielleicht nicht einmal um das, was nach dessen Tod nachleben könnte; der »secret chord« seines Minnesängers verheißt weder Freude noch Erleichterung, das vermeintlich höchste Wesen ist immer schon abwesend. Mit den Worten »but you don’t really care for music, do you?« stellt Cohen ein solches bereits in Strophe eins in Frage. Er wird nicht länger vom Himmel und seinen Offenbarungen singen, sondern von einer Erfahrung, die ihn endgültig vom Thron geholt hat. Die Geschichte bleibt stets dieselbe: Boy meets girl – mit fatalen Folgen: »She tied you from your kitchen chair / she broke your throne and she cut your hair / and from your lips you drew a Hallelujah«.

Egal, ob David und Bathseba, Diana und Actaeon oder Orpheus und Eurydike – auch in Leonhard Cohens »Hallelujah« besingt ein Liebender die Unmöglichkeit eines Verhältnisses, das mit der ungleichen Verteilung des »Privilegblicks« beginnt. Nach Davids Hinwendung zur Welt und ihren Badewannen ist der letztverbliebene göttliche Funke nicht mehr als die Schaumkrone eines Fichtennadelextrakts. Hier hat niemand das Licht gesehen, statt dessen sind zwei Menschen durch ein tristes Tal gegangen – im Namen keines Vaters: »Maybe there’s a God above / but all I’ve ever learned from love / was how to shoot at somebody who outdrew you.« Im vorweihnachtlichen Halleluja eines Leonard Cohen lebt dennoch eine manichäische Idee fort: Während Dunkles abweist, eröffnet Helles die Fahrt ins Freie. In K. D. Langs Interpretation des in der Coverversion von Jeff Buckley berühmt gewordenen Songs fehlt indes jene Strophe, in der Cohen die »holy dove« des Heiligen Geistes in den unteren Leibesregionen ortet. Die tausend Tauben, die gegen Ende von Langs Eröffnung der Olympischen Spiele in Vancouver 2010 mit dem Song »Halleluja« auffliegen, sind nicht das Ergebnis einer inneren Wesensschau, sondern das einer Lichtprojektion. Erst die Technik dahinter hat die Tauben zum Fliegen gebracht – in diesem Sinne: »Halleluja!«