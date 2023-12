Nachschlag: Kriegsmaschine

United Archives/IMAGO Der Trojanische Krieg findet unvermeidlich immer wieder statt

Oft genug ist die historische Analogie ein Propagandatrick der Arschlöcher, um zu sagen: »Immer schon …« Beugt Agamemnon sich nicht über die Karte des Mittelmeerraums wie irgendein Pentagon-Thinktank über die des Nahen Ostens? Der Film zeigt den Sieg der griechischen Kriegsmaschine, die über die trojanische Zivilgesellschaft herfällt. Effektivere Heeresorganisation. Im Grunde ist das gleichgültig. Eher zeigen sich Kino und individueller Filmstar (Brad Pitt ist der unkontrollierbare Achill) als Kriegsmaschine. Es fehlt nicht an Selbstvertrauen, eine kleine Spur der brutalisierenden Operation zu legen. »Before you came to Sparta I was just a ghost«, sagt Helena zu Paris. Nichts als ein Gespenst, bevor der Krieg sich vorbereitet. Auch dafür gibt es eine literarische Quelle: Dem sizilianischen Dichter Stesichoros wird die Geschichte zugeschrieben, dass Helena nie nach Troja ging und der Krieg um ein Phantom geführt wurde. (aha)