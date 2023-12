ZUMA Press/imago/Montage jW

Aus der Hand gegeben und verschenkt

Zu jW vom 15.12.: »›Letztlich wird es kein ­Krankenhaus mehr geben‹«

Vergesslichkeit muss in Politik und Medien eine der wichtigsten Eigenschaften und Voraussetzungen sein. Dazu lügen, ohne rot zu werden, und jeder ist geeignet in den Branchen.

Selbst im Wissen darum und um alle marktwirtschaftlichen Entwicklungen im Gesundheitsunwesen von Seehofer bis Lauterbach bleibt, immer in Erinnerung zu bringen, mit welchen großmäuligen Versprechen die Ökonomisierung und Privatisierung des Menschenrechts-, Gesundheits- und Pflegewesens ins Leben gerufen wurde. Nicht zu verschweigen dabei, wie wenig Widerstand dagegen auch von Gewerkschaften entwickelt werden konnten und wie verheerend gerade in der Zeit des Beginns der Privatisierung die Bündnisse zwischen Kapital und Arbeit auf allen Ebenen geschmiedet wurden, wie gewerkschaftliche Grundfragen und -konflikte verbetrieblicht, heißt aus der Hand gegeben, wie Solidarität und Kraft verschenkt wurden. Natürlich ist das vielen jetzt Schnee von gestern und vieles nicht leicht korrigierbar ist. Wenn der Raubzug am Menschenrecht Gesundheit und Pflege aufgehalten werden soll und muss, dann ist es wichtig zu wissen, wie er zustande kam, wie und was erlogen, versprochen und versichert wurde. Es scheint noch lange nicht am Ende zu sein, das Gesundheitswesen als hervorragenden unerschöpflichen Markt noch profitabler auf Kosten der Patienten, Beitragszahler und Beschäftigten zu machen. Die Ideen dazu gehen den Profiteuren nicht aus. Die Ergebnisse sind bekanntlich vielfach menschenverachtend geworden, der Mensch ist vorrangig Profitobjekt, die Beschäftigten werden mehr und mehr allein darauf getrimmt. Wo hören wir heute nicht schon tagtäglich die abenteuerlichsten Berichte und Klagen dazu?

Vor Jahrzehnten hieß es, es gehe um Kostenersparnis, wogegen schwer etwas zu sagen war. Es ging aber nie darum. Es ging um Profitabilität; bei etwas marxistischem ökonomischem Verstand konnte gewusst werden, dass damit eher Kosten explodieren müssen, denn Profite sind letztlich in der Rechnung nichts anderes als Kosten, die Patienten, Beschäftigte, Beitragszahler, Gesellschaft zahlen. Markt und Menschenrecht sind unverträglich, besonders dort, wo Mensch dem relativ hilflos ausgeliefert ist. Entsteht mit der neuen Partei eine Partei, die es vermag, wirksame Kraft aufzubringen gegen weitere Vermarktung, Entmenschlichung? Forderung nach Vernunft und Gerechtigkeit reicht da nicht. Das darf als gesichertes Wissen und Erfahrung gesehen werden. Das System Kapitalismus ist es, das im Wege steht, keine Veränderung zulässt und dem es an den Kragen gehen muss. Das muss dann auch beim Namen genannt werden. Ein politischer und Generalstreik wäre schon mal ein erstes wichtiges Mittel.

Roland Winkler, Aue

Nicht den Hassern überlassen

Zu jW vom 16./17.12.: »›Nein, so war die DDR nicht!‹«

Ob »Zeitung gegen den Krieg« oder Friedensaufrufe – der Name Willy Brandt fehlt nie. Das BSW orientiert sich an Personen wie Gorbatschow und Brandt. Es gab mit Erich Honecker und Egon Krenz Personen der Zeitgeschichte, die trotz massiver Verleumdungen und Lügen bis heute für ihren Internationalismus hohe Anerkennung genießen.

Totales Verschweigen, dass Erich Honecker, zehn Jahre inhaftiert im Zuchthaus Brandenburg, die Jüdin Sarah Fodorová-Wiener vor dem Nazivolksgerichtshof durch seine Aussagen nicht belastet hat. Sarah Fodorová, die 24 Jahre in Israel lebte, schrieb: »Ich verdanke Erich Honecker mein Leben!« Im Gegensatz zur herrschenden Politik der BRD stand Honecker im Vietnamkrieg auf der Seite Ho Chi Minhs, in den Jahren 1970–1973 an der Seite der chilenischen Unidad Popular; die DDR unterstützte die Nelkenrevolution in Portugal. Der charismatische Ministerpräsident Patrice Lumumba aus dem Kongo wurde ermordet, sein Peiniger Tschombé 1964 in Westberlin offiziell empfangen. Auch die Nelkenrevolution wurde 1975 mit Hilfe der politischen Klasse der Bundesrepublik gespalten, ihre Errungenschaften nach und nach beseitigt.

Wenn Stefan Heym das Buch »Herbst 89« von Egon Krenz beeindruckte, der Philosoph ­Wolfgang Harich trotz Verfolgung in der DDR seinen kommunistischen Idealen treu blieb, Krenz aufsuchte und den Vorschlag machte, gemeinsam die DDR-Geschichte nicht ihren Hassern zu überlassen. Wenn Zeitzeuge Egon Krenz Vietnam, Kuba und die VR China besucht, wird er von den führenden Repräsentanten dieser sozialistischen Staaten empfangen. Von Egon Krenz’ Geschichtskenntnissen und Honeckers Standhaftigkeit (»Teufelszeug muss weg«) profitieren weltweit Kommunisten!

Gerd-Rolf Rosenberger, Bremen

Braucht es eine neue Partei?

Zu jW vom 13.12.: »Gegen den ›toxischen Mix‹«

Kein Sozialismus? Die Bezeichnung »linke Partei« ist, ob gewollt oder nicht, sehr diffus. Auch die Grünen und die SPD werden als linke Parteien bezeichnet. Ich hatte ja erwartet, dass das Programm der neuen Partei Auskunft darüber geben wird, was diese Partei will. Denn ein Programm ist ja die öffentlich aufgepflanzte Fahne, an ihm wird sie von außen beurteilt. Daher bin ich sehr gespannt darauf, ob im Programm der neuen Partei etwas zum Sozialismus/Kommunismus gesagt wird. Laut Herrn Krämer wird wohl der Begriff nicht genannt werden. Und wenn das so sein sollte, brauchte es keine zusätzliche Partei, denn soziale Gerechtigkeit anzustreben verkünden alle derzeitigen Parteien, und die Partei Die Linke verurteilt Kriege auch.

Wolfgang Reinhardt, Nordhausen

Bissig und kreativ

Zu jW vom 11.12.: »Frankfurts feudale Rundschau«

Ich kann mich noch sehr gut an eine Weihnachtsausgabe des monatlichen Studentenmagazins Rote Blätter des Marxistischen Studentenbunds »Spartakus« (MSB) von Mitte der 70er Jahre erinnern, auf deren Titelbild eine zusammengefaltete und mit rotem Geschenkband versehene Frankfurter Rundschau prangte mit dem Schriftbild: »Die kann man sich schenken!« Die hintersinnige, doppeldeutige Idee und Gestaltung waren einzigartig gut und erinnerungswürdig. So was Kreatives und Bissiges wünsche ich mir auch für meine junge Welt.

Wolfgang Ackermann, z. Zt. Bergen (Norwegen)