Illumination Entertainment and Universal Studios Im Freien dominieren die Tauben

Es kann der Frömmste nicht in Frieden watscheln, solange sein Weibchen vorwurfsvoll schnattert. Dabei haben sie es doch so schön hier. Der kleine Teich, in dem die Entenfamilie lebt, birgt keinerlei Gefahren. Es gibt immer genügend Grütze zu schnabbeln und mit den Nachbarn, alles friedliebende Stockenten wie sie, verstehen sich Mack und Pam auch bestens. Und nicht zu vergessen ihr entzückender Nachwuchs, der pubertierende Dax und vor allem die kleine Gwen, die zwar noch ein wenig Flausch hinter den Lauschern hat, aber längst kein tolpatschiges Küken mehr ist. Es ist für Mack um so schmerzhafter, dass ausgerechnet seine innig geliebte Ententochter nun der Mutter das Brustgefieder stärkt. Was fordern die Damen? Seit hier ein paar Zugvögel Station gemacht haben, wollen auch sie etwas von der weiten Welt sehen.

»Raus aus dem Teich« (Regie: Benjamin Renner und Guylo Homsy) lehrt uns, dass man selbst als Ente etwas riskieren muss, wenn man seine Zeit nicht verplempern will. In der Natur sieht es übrigens ähnlich aus. Es gibt Stockenten, die ihr Leben lang nicht aus dem Stadtpark herauskommen, selbst wenn sie dort nur mit vergammeltem Brot gefüttert werden. Andere dagegen ziehen zweimal pro Jahr quer über den halben Kontinent. Außerdem gibt es noch die ganz Verrückten. Bei Wikipedia ist von einer Stockente aus Hessen die Rede, die in weniger als drei Tagen zu einem See nördlich von Moskau flog. Auch wird von der Kollision eines ihrer Artgenossen mit einem Verkehrsflugzeug in 6.400 Metern Höhe berichtet.

So ganz aus der Luft gegriffen sind die im Film gezeigten Abenteuer unserer Entenfamilie also nicht. Nur dass die vier, gemeinsam mit ihrem Onkel Dan, einem eingefleischten Junggesellen, nicht Russland ansteuern, sondern Jamaika. Doch nach einer ausgelassenen Schneeballschlacht hoch über den Wolken verlieren sie die Orientierung und finden sich plötzlich in New York wieder. Enten gibt es dort auch, vor allem im Restaurant. Im Freien dominieren die Tauben. Schnell kommt man sich ins Gehege. Onkel Dan hat einer Taube ein weggeworfenes Sandwich unter dem Schnabel weggeklaut. Und wer muss es wieder geradebiegen? Entenmutter Pam erweist sich im Wortgefecht der schon reichlich lädierten Obertaube als ebenbürtig. Die emanzipierten Weibchen freunden sich nach ihrer Kabbelei sofort an. Die Obertaube kennt einen ziemlich bunten Vogel, der genau weiß, wie man von hier aus am schnellsten in die Karibik kommt, er stammt nämlich von dort. Jetzt sitzt er im Käfig eines Sternekochs, dessen Spezialität flambierte Ente ist. Den Schlüssel für den goldenen Käfig hat er immer am Mann, aber auch sein sorgfältig geschärftes Hackebeilchen.

Wer seine Kinder ohne pädagogischen Firlefanz zu Vegetariern erziehen will, ist in »Raus aus dem Teich« genau richtig. Reisen bildet eben, aber es verändert nicht unbedingt. Das ist das Schöne an den kleinen Helden, sie durchlaufen keine Entwicklung. Es ist ein klassischer Zeichentrickfilm, der uns vor allem zeigt, über welchen Blödsinn selbst halbwegs gebildete Menschen lachen können. Ansonsten wird auf Spannung gesetzt. Und auf Horror.

Meine liebste Episode ist die Übernachtung unserer kleinen Reisegesellschaft in der windschiefen Hütte eines alten Fischreiherpärchens. Draußen tobt ein Orkan, und es regnet in Strömen. Aber was ist das Wetter gegen die um Mitternacht energisch vorgetragene Aufforderung, praktischerweise doch in der Bratpfanne zu schlafen, dem einzigen trockenen und warmen Platz im Haus. Ich habe natürlich bei Wikipedia gecheckt, ob Fischreiher wirklich Vögel verspeisen. Sie tun es.

Auch der Schluss wirkt auf den ungebildeten Laien zunächst absurd, könnte jedoch so ähnlich stattgefunden haben. Ein riesiger Trupp Pinguine strandet unter den karibischen Palmen. Sie haben sich vertaucht. Entenvater Mack bietet sich sofort an, sie zurück in die Antarktis zu führen. Offenkundig ist er scharf auf einen Eintrag bei Wikipedia.