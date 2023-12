Edition Tiamat »Diskussion ohne Streit ist wie Suppe ohne Salz« – Wolfgang Pohrt

In der Vorvergangenheit gab es in Westdeutschland einmal die 68er-Bewegung. Vielleicht das Beste, was dieses Land überhaupt hervorgebracht hat, denn die studentische Jugend wurde mit einem Schlag immerhin etwas kommunistisch. Rudi Dutschke sei Dank! Hier begann auch das politische Wirken von Wolfgang Pohrt, dessen Werkausgabe nach seinem Tod Ende 2018 sukzessive von der Edition Tiamat besorgt wurde. Sie wurde Anfang des Jahres mit einem umfangreichen Briefband abgeschlossen.

Nach einer kurzen Zeit der Straßenaktivität suchte Pohrt, politisch durchaus einsam und entsprechend ­frustriert, die inhaltliche Auseinandersetzung, indem er über drei Jahrzehnte hinweg zahlreiche polemische Texte veröffentlichte. Noch zum Lebensende hin schrieb er an Dirk Braunstein, einen späten Briefkontakt: »Chorsingen ist langweilig, und Diskussion ohne Streit ist wie Suppe ohne Salz.« Allein, ein gut gemachter Chor ist im Prinzip nicht langweilig, da er mit vier kontrapunktischen Stimmen doch einigen inneren Widerspruch zulässt und gerade dadurch Entwicklung. Die 68er waren zu keinem solchen Chor in der Lage. Pohrt war da beileibe nicht der einzige, eher repräsentierte er den insgesamt streit- und spaltungssüchtigen Geist dieser Bewegung in reiner Form. Statt einer neuen KPD gab es in Folge gleich mehrere und dazu noch die DKP und allerlei Anarchisten, Halbanarchisten mit Ausläufern bis hin zur grünen Partei. Streit war dabei ein politisches Nullsummenspiel. Die Dialektik spitzte sich zu; alle Positionen fanden eine linke Splittergruppe, die sie vertrat, und eine weitere Splittergruppe, die ihr Gegenteil behauptete. Entwicklung gab es bei solch äußerlicher Antithetik nicht, und man kann mit Fug und Recht sagen: Die Bourgeoisie hatte wenig zu befürchten.

Den Löwenteil des Bandes nehmen Briefe an Christoph Wackernagel ein, damals Gefangener der Roten Armee Fraktion. Pohrt schmeichelte dieser Kontakt, denn »irgendwoher muss man sein Selbstbewusstsein ja kriegen«. Immerhin hielt er die RAF für die »einzige Vernünftige unter tausend Wahnsinnigen« und verteidigte sie gegen Kritiker, wie er sie gegen Anhänger kritisiert. These und Antithese neutralisierten sich, und als Resultante blieb die von Pohrt eingebrachte, letztlich unpolitische Amnestieforderung für die Gefangenen, denn »für die Fiktion eines fortdauernden bewaffneten antiimperialistischen Kampfes zahlen sie mit realer Haft«.

Und wie steht es mit dem Sozialismus? Als er noch bestand, äußerte Pohrt keine Sympathie, aber sein Zusammenbruch schmeckte ihm auch wieder nicht; Perestroika genannter Antikommunismus war nicht seine Sache. Als Gorbatschow gerade im Begriff stand, die Sowjetunion zu zerstören, plante der brave Verleger Klaus Bittermann ganz im Zeitgeist eine Neuauflage des Buchs »Ich war Stalins Agent« von Walter Kriwitzki. Pohrt, der ihn in dieser Zeit in Verlagsfragen berät, schreibt ihm: »Von vermarktungsstrategischen Fragen abgesehen interessiert mich ein Enthüllungsbuch über Stalin übrigens wenig, weil nach alledem, was Gorbis Perestroika so zutage fördert, man Stalin eigentlich nur eines vorwerfen kann: seine unverzeihliche Milde im Umgang mit Panslawisten und nationalen Minderheiten.« Das Buch wurde dann von einem trotzkistischen Verlag verlegt.

Diese Haltung zieht sich nach 1990 durch. Als das Feuilleton von den 100 Millionen Toten aus dem »Schwarzbuch des Kommunismus« schwärmt, schreibt Pohrt lakonisch an Norbert Hofmann, einem Bekannten aus seiner Zeit als Lehrkraft in Lüneburg, man wolle nur davon ablenken, »dass in Russland die Lebenserwartung auf unter 60 Jahre gesunken ist«. Und 1994, Jelzin hatte gerade das russische Parlament beschießen lassen und für die Neuwahlen die KPdSU verboten, entschuldigt Pohrt sich bei seinem Verleger für sein Fernbleiben bei der Frankfurter Buchmesse. Er hätte sich »sonst verpflichtet gefühlt, der Taz wegen ihrer Kommentierung des Jelzin-Putsches ein paar Steine auf den Stand zu werfen«.

War Pohrt also im Grunde seines Herzens Stalinist? Seinen kurzzeitigen Arbeitgeber Reemtsma gesteht Pohrt 1992 immerhin: »Lieber Stalin als Jelzin«. Aber hier wird deutlich, dass er nur kokettiert, eben keine Position bezieht, sondern wieder nur als Ideologiekritik getarnte Position und Antiposition. Gleich im Anschluss wird nämlich ganz im Stil Adornos die Null wieder hergestellt: »Der restaurative, ja reaktionäre Impuls, statt die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse die effektivere Strafverfolgung zu wollen, ist ein Reflex auf die gesellschaftlichen Verhältnisse selbst.«