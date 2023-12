Rechte Heuchler

Mikolaj Janeczek/IMAGO

Dass die Moderatoren des polnischen staatlichen Fernsehens TVP neuerdings für die politische Unabhängigkeit der öffentlichen Medien Polens agitieren, ist einerseits durchsichtig. Sie hätten acht Jahre lag Zeit gehabt, diese Unabhängigkeit in ihrer täglichen Arbeit zu pflegen. Statt dessen haben sie den Sender in einen Salon der Einseitigkeit verwandelt, der keinen Standpunkt außer dem der von 2015 bis 2023 regierenden rechtskonservativen PiS gelten ließ. Wenn sie heute ihr Recht auf »Unabhängigkeit« geltend machen, ist das nichts als die Verkündung der Absicht, genau so weiterzumachen und von der Regierung noch Geld dafür zu verlangen: dass sie in der Hauptnachrichtensendung des polnischen Fernsehens die – immerhin am 15. Oktober demokratisch gewählte – neue Mehrheit durchgehend als »Koalition der Rache und des Chaos« bezeichnen oder von der »Koalition des 13. Dezembers« – des Datums der Einführung des Kriegsrechts 1981 – sprechen.

Freilich, das über viele Jahre zu Recht hochgelobte deutsche System funktioniert ja auch nicht ganz so schön, wie es im Gesetz steht. Und es beruht(e) auf einer sehr konkreten historischen Voraussetzung: der Niederlage Nazideutschlands 1945. Hugh Greene, der von der BBC kommende Vater des öffentlich-rechtlichen Nachkriegsrundfunks in Westdeutschland, wollte genau der Situation vorbeugen, dass eine Regierung noch einmal den Rundfunk ihrer Propaganda dienstbar machte. Aber das war eben auch nur 1945 durchsetzbar; in Polen beobachten wir im Moment eher den Normalfall. Es gab auf seiten der neuen Koalition vorübergehend die Überlegung, man solle um des lieben Friedens willen der PiS das zweite Programm von TVP überlassen. Ähnliches gab es in den Siebzigern und Achtzigern in Italien, als die RAI-Programme zwischen Christdemokraten, Sozialisten und Kommunisten aufgeteilt waren, vergleichbare Zustände in Österreich werden in den dortigen Medien immer wieder beklagt.

Unterhalb des ganzen öffentlichen Geschreis hat Donald Tusk einen Hebel vorgezeigt, der womöglich wirksamer ist als alle lautstarken Parlamentsbeschlüsse: die Ankündigung, dass es keinen Złoty aus dem Staatshaushalt für TVP geben werde, solange »der Sender so bleibt, wie er ist«. Es ist der Appell an das journalistische Grundlaster des Opportunismus, und gleichzeitig ein Zugeständnis an die Tatsache, dass die neue Koalition das bisherige PiS-Fernsehen eben nicht im Handstreich übernehmen könne. Jemand muss schließlich das ganze Programm machen. Das wird ohne gewendete PiSler nicht gehen.