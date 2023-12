Pakt der Misanthropen

ABACAPRESS/IMAGO

In Deutschland streicht ein Typ durch die höhere Politik, Friedrich Merz mit Namen, ein gemeiner Lobbyist des Großkapitals, Millionär und Vorsitzender einer Partei, die sich christlich nennt. Jene, die es trotz stählerner, mörderischer Abgrenzung, an waffenstarrenden Militärs und Polizisten vorbei tatsächlich bis nach Europa geschafft haben, hält er für Schmarotzer. Merz reitet hier einen Klepper, den er und seinesgleichen seit den neunziger Jahren durchfüttern und vor dem Abdecker bewahren. Der »mündige Bürger«, dessen »gesunden Menschenverstand« CDU und die Stammtischler von der CSU gerne anmahnen, wendet sich schaudernd ab.

In Frankreich sieht es nicht viel besser aus. Der Präsident der fünften Republik, Emmanuel Macron – ein Musterschüler der in seinem Land bourgeois-katholisch geprägten, neoliberalen Kapital- und Wirtschaftstheorie –, hat eine vor allem von ihm selbst gewollte Verschärfung der Einwanderungs- und Aufenthaltsbestimmungen am Dienstag abend durch die Nationalversammlung gedrückt. Ohne eigene Mehrheit. Aber mit den Stimmen der bürgerlichen und der äußersten Rechten. Die Begründung, mit der Macron seinen Leuten den von den Rechtsparteien diktierten Gesetzestext unterschob, fußt auf der alten, wissenschaftlich zigfach widerlegten Annahme, Menschen würden wegen der in Frankreich und Deutschland angebotenen »Sozialleistungen« ihre Heimat verlassen. Der sogenannte Pull-Faktor, die »Saugwirkung« auf deutsch.

Das ist erwiesenermaßen Humbug. Bei Migrationskosten von bis zu 10.000 US-Dollar spiele eventuell zu erwartende finanzielle oder soziale Unterstützung vor Ort keine Rolle mehr, heißt es in entsprechenden Untersuchungen beispielsweise der Universität Sheffield. Menschen machten sich »nicht auf den Weg, um Sozialleistungen zu bekommen«. Wichtig sei neben anderen Faktoren vielmehr die Hoffnung, in einem Land anzukommen, »in dem Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit geachtet werden«. Die logische Schlussfolgerung ist: Wer keine Migranten will, muss ihnen diese Rechte demnach absprechen. Das ist es, was in diesen Tagen nicht nur in Paris beschlossen wurde.

Einige offenbar moralisch noch nicht ganz verwahrloste Minister Macrons, Frauen und Männer, erwogen am Mittwoch, die Regierung zu verlassen – Gesundheitsminister Aurélien Rousseau setzte dies sogar in die Tat um. Der Staatschef sowie seine Komplizen in der bürgerlichen Rechten sind nicht erst seit Dienstag dabei, Marine Le Pen vom Rassemblement National für 2027 den Weg in den Palais de l’Élysée zu pflastern.