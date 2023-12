Polizei bricht Widerstand gegen Abschiebung

Schwerin. Mit einem mehrstündigen Einsatz hat die Polizei in Schwerin den Widerstand gegen die geplante Abschiebung von zwei Männern gebrochen. Einsatzkräfte drangen am Mittwoch in eine Wohnung ein, in der sich eine Familie verschanzt hatte. Eine Frau, die die Abschiebung zunächst verhindert hatte, wurde widerstandslos festgenommen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Insgesamt seien in der Wohnung sechs Personen gewesen, darunter auch Kinder. Nach Angaben eines Sprechers der Nordkirche handelt es sich um eine sechsköpfige Familie aus Afghanistan, deren zwei erwachsene Söhne auf Anordnung der Kieler Ausländerbehörde abgeschoben werden sollten. Die beiden hätten sich in Kirchenasyl befunden. (dpa/jW)