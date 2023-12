Angela Ponce

»Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel ­kämpften gegen den Drachen«, Offenbarung, 12, 7

Bei der himmlischen Einstimmung auf die Weihnachtssaison herrscht dieses Jahr Aufregung. Der turnusmäßig tagende »Fachdienst für die Vorbereitung des Festes« im Tabularium des Erzengels Gabriel hat – außer den üblichen Tagesordnungspunkten betreffend Outfit der Nikolausdarsteller, Wettergestaltung (weiße Weihnacht oder doch schneefreies Fest) usw. – etwas Ungewohntes zu erörtern. Die Frage der »geschlechtssensiblen Kommunikation im Kontext von Weihnachten« ist aufgetaucht. Soll man gendern, und wenn ja, wie?

Bisher wurden im Grunde problemlos die Benennungen »Nikolaus« und »Knecht Ruprecht«, »Gottessohn« und »Mutter Jesu« benutzt. Nun kam kürzlich aus dem Büro Marias, volkstümlich Muttergottes genannt, ein Anstoß, ja direkt eine Forderung nach sprachlicher Reform: Gottvater, ­Mutter Maria – ziemlich »old school«, hieß es von dort. Maria hat sich in diesem Zusammenhang sogar bereit erklärt, auf ihren Titel »Gottesmutter« zu verzichten. Weil Mutter ja eigentlich ein soziales Konstrukt sei. Statt dessen möge man sie einfach »Gottesgebärerin« nennen. Das wäre erstens sachlich zutreffend und zudem zweitens vor 1.590 Jahren schon einmal als Ehrentitel an sie, Maria, vergeben worden – man erinnere sich doch bitteschön der Synode zu Ephesos, wo das bereits ein Thema war.

Und parallel dazu liegen von mehreren irdischen Gleichstellungsbeauftragten im Namen aller Erdbewohnenden Petitionen vor: Schluss mit dem maskulinen Genusgehabe (zum Beispiel »Erdenbewohner«, »Engel«, »jedermann«), Schluss mit dem Privileg, bei dem angeblich alle Frauen mitgemeint seien. Von wegen »mitmeinen«, wie wär’s denn zur Abwechslung umgekehrt? Sollte nicht Gott gesagt haben: Macht euch die Grammatik untertan und herrschet über sie, 1. Mose 1 ff.? Herrschet über Genus und Kasus, Dingwort und Fürwort, über Plural und Beistrich!

Die Komiteeengel sind zuerst erstaunt, dann amüsiert über Marias Einfall. Die will nur bei ihrer weiblichen Anhängerschaft punkten, kichert der vorlaute Ariel. Gabriel legt die Stirn in Falten und versucht sich zu erinnern: Als ich damals als der Freudenbote zu Maria kam und ihr verkündete, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, dein Kind wird Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr wird ihm Davids Thron geben und so weiter, da war sie noch nicht so eigensinnig und komisch. Sie sagte ganz fromm: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. (Hört! Hört! Lukas 1, 38!)

»Zur Sache«, mahnt Erzengel Uriel, »behandeln wir jetzt der Reihe nach die Punkte ›Nikolaus‹, ›Weihnachtsmann‹ und dann ›Marias Sohn‹. Die bleiben doch allesamt männlich, oder?« Bei dem einstigen Bischof von Myra, dem hl. Nikolaus, ist man schnell einig: historisch echt, ein gestandener Mann, unzweifelhaft ein ›er‹, also keine Mätzchen im Plural (keine ›Nikoläus*innen‹ o. ä.) »Aber wie ist es mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht, dem ollen Kinderschreck? Wollen wir den einfach mal streichen?«, spricht Engel Jojada. »Nein, also … wartet mal. Da schaffen wir jetzt ein Gegenstück: statt strengem Knecht kommt dies Jahr die liebe Magd Rupwitha. Und die kinderfeindliche Rute fällt natürlich weg«, entscheidet Uriel.

Hier werden sie unterbrochen, denn ein Bote übergibt Uriel einen Eilbrief aus der Hölle, vom großen Versucher Satan, dem gefallenen Engel: Ihm sei zu Ohren gekommen, dass es Stimmen der Kritik an der Titulierung Gottes des Allmächtigen gäbe, aber auch seiner selbst, des Gottseibeiuns. Ob es wohl recht sei und noch angehe, weiterhin »der« Teufel und »der« Gott zu sagen, verliest Uriel. »Stellt der sich vielleicht sowas wie Go/ött*in vor? Das gibt’s doch nicht«, ruft Ariel dazwischen. Nein, liest Uriel weiter, der Versucher schlägt Folgendes vor: Bei »G+tt« ein Kreuzeszeichen einfügen und bei »S;t;n« einen zweifachen Pferdefuß. Damit hätte man zumindest Problembewusstsein angezeigt – bis zur endgültigen Lösung. »Den Brief einfach zu den Akten«, verfügt Gabriel.

»Um bei uns selbst anzufangen«, fällt Jojada, dem Dienstjüngsten, nun ein. »Wir können uns in offiziellen Schreiben von jetzt an ›himmlische Engelwesen‹ nennen. Das ist echt neutral, da kann sich wirklich jedX sein/ihr Teil denken, Männer, Frauen und alle dazwischen und außerhalb, auch die Transen.« »Nun mach dich nicht lustig über die anderen«, mahnt Gabriel (von seinen Mitengeln gern als Gabriele gehänselt, wegen seiner Vorliebe für wallende Kleider), »für Scherze haben unsere Kritiker, äh -Innen keinen Sinn.«

Damit geht man über zum nächsten Punkt, dem Weihnachtsmann. Bei dem steht offenbar kein echter antiker Bischof Pate; außerdem wird er ja häufig genug auch von Frauen gespielt, die sich einen weißen Rauschebart umbinden. Warum nicht dieses Jahr zum Ausgleich »die Weihnachtsfrau« ins Spiel bringen? »Ach nö«, gibt Ariel zu bedenken, »das wäre wieder einseitig. Besser fände ich ›Weihnachtsperson‹, oder?« »Nein, geht nicht, die Person ist ja gar nicht neutral, die ist feminin konnotiert«, kontert der gebildete Jojada. »Lasst uns was mit ›das‹ finden, z. B. ›das Weihnachtsmännchen‹.« Doch jetzt kommt dem klugen Uriel die ultimative Idee. »Etwas mit ›das‹? Das ist nicht schwer: ›das Weihnachtsweib!‹« Nachdenkliches Schweigen …

»Muss eigentlich«, fragt Gabriel (um das nachdenkliche Schweigen zu beenden), »muss denn Jesus immer mit männlich konnotierten Wörtern versehen werden? Als ob das Heil nur von einem Mann kommen kann – der Erlöser und Heiland, der Retter und Messias, das klingt doch arg machomäßig.« Richtig. Wenn es heuer im Lied »Stille Nacht, hl. Nacht« wieder heißen wird: »holder Knabe im lockigen Haar«, dann könnte Maria meckern. »Wie wär’s denn mit Säugling?« (Das war Ariel.) »Nein, besser das Baby, ganz neutral.«

»Aber seht doch mal«, jetzt fällt dem klugen Jojada die Lösung ein, »unser Kollege Raphael sprach in der hl. Nacht zu den Hirten auf dem Felde die Worte: ›Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.‹ Was meint ihr – nennen wir das Weihnachtsbaby ganz gefällig ›Christ-Kind‹. Und lassen wir ›Heiland‹, ›Gottessohn‹, ›Messias‹ mal beiseite.« »Nun denn«, spricht Uriel das Schlusswort, »schön und gut. Aber dann lasst uns um der Liebe willen für alle Menschen präzisieren: ›das Christ-Kind (m/w/d)‹. So ist an jeden gedacht und keiner übersehen.«