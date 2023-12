Vom Steckenbleiben

jW

Unter der Überschrift »Deutschland bleibt gefordert« veröffentlicht FAZ-Parlamentsredakteur Peter Carstens am Freitag eine Mäkelei an den jüngsten militärischen Ausflügen der Bundeswehr. Anlass ist die Begrüßung der »letzten Mali-Rückkehrer« jüngst im »kalten Nieselregen des niedersächsischen Wunstorf«. Auch dieser Auslandseinsatz sei »mit einer weiteren schweren Niederlage für die deutsche Außenpolitik zu Ende gegangen«. Die Umstände des Abzugs seien »nur etwas weniger schmachvoll als die überstürzte Flucht aus Afghanistan«.

Solches Scheitern zu ignorieren ist aber westdeutsche Tradition. Im Haus des Gehängten redet niemand vom Strick, die deutsche Bürgerzeitung nicht von Berlin-Karlshorst am 8. Mai 1945. Noch bevor die BRD gegründet wurde, war klar, dass sie »gefordert« blieb, eine Armee gegen die Sowjetunion aufzustellen. Die Übertragung dieses Auftrags auf das nachsowjetische Russland war ein leichtes: von der NATO-Ostexpansion bis zu den völkerrechtswidrigen Kriegen des Paktes seit den 90er Jahren.

Carstens kritisiert: »An den Hindukusch war Deutschland auf Bitten der Vereinigten Staaten gegangen. Dass deutsche Sicherheit dort verteidigt werde, hatte Jahr für Jahr immer weniger eingeleuchtet. Nach Mali war die Bundeswehr entsandt worden, weil die französische Armee es allein nicht schaffte, die angreifenden Tuareg und Islamisten zu stoppen und gleichzeitig die Regierung in Bamako und deren demoralisierte Streitkräfte aufzurichten.« Dort herrschten nun Obristen und Russland, jedenfalls seit die Militärjunta »Partner der russischen Söldnerbande Wagner« ist. Und weiter: »Frankreich wurde mit Fußtritten aus dem Land befördert, die Bundeswehr monatelang schikaniert.« Deren Abzug »endete beinahe im Chaos und ist noch gar nicht ganz beendet«. Nun komme noch der nächste Putsch im benachbarten Niger zu. Die letzten Bundeswehr-Kontingente hätten, klagt der FAZ-Redakteur, nicht den dortigen Flughafen in Niamey nutzen dürfen, sondern: »Sie mussten von Gao aus über Dakar in Senegal ausfliegen. Ein Konvoi mit wertvoller Ausrüstung sollte auf dem Landweg folgen, er steckt jetzt irgendwo zwischen den beiden Militärdiktaturen fest. Politische Konsequenzen haben beide Fehlengagements deutscher Außenpolitik nicht gehabt.« Auch das, lässt sich sagen, ist westdeutsche Tradition seit 1945: Das Personal nicht nur des Ribbentrop-Ministeriums der Nazis fand sich ziemlich komplett im Bonner Nachfolgeamt ein. Den Herren war egal, wer unter ihnen Minister war. Das prägt den Staat.

Wenig überraschend hält Carstens nach solchem Kriegskleinkram wie Afghanistan oder Mali auch keine anderen Schlussfolgerungen bereit, jedenfalls sei »der Rückzug auf Binnenpolitik und Landes- und Bündnisverteidigung keine Option«. Sudan, Mittelmeer, Horn von Afrika – die Krisen zeigten: »Deutsche Streitkräfte bleiben international gefordert, das gilt sowohl für Luftlandetruppen der Division Schnelle Kräfte (DSK) als auch für die Marine.« An Strategie aber hapere es, und das »juristisch-bürokratische Klein-Klein« zur US-Anforderung fürs Rote Meer, wo eine »Lebensader des Welthandels« praktisch gesperrt sei, ist ihm ein Greuel. Die Bundeswehr treffe irgendwann »als letzte in der Krisenregion« ein, bleibe »dann aber in treuester Verbundenheit länger« als alle anderen.

Carstens kann beruhigt sein: Im Krieg Kiews gegen die eigene Bevölkerung war die deutsche Außenpolitik seit 2014 ganz vorn mit dabei, seit 2023 werden Russen endlich wieder mit deutschen Panzern bekämpft, und demnächst rücken fast 5.000 Soldaten nach Litauen vor. Gründungsauftrag und Strategie sind nicht vergessen. Angesichts der historischen Aufgaben ist das Steckenbleiben zwischen Gao und Dakar Routine.