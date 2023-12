Nachschlag: Auf dem Musa Dagh

capelight pictures/arte

Eine Menage-à-trois vor dem Hintergrund des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich: Die armenische Künstlerin Ana ist zerrissen zwischen ihrem Partner, dem US-Journalisten Chris, und dem armenischen Medizinstudenten Mikael, der allerdings mit einer Frau aus seinem Dorf verlobt ist. Vom Palast eines Paschas aus sehen sie im August 1914 deutsche Kriegsschiffe in den Bosporus einlaufen. Die Jungtürken nutzen den Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte, um die Armenier als vermeintlich inneren Feind abzuschlachten. Chris wird Zeuge der Todesmärsche und entgeht der eigenen Erschießung nur dank eines aufrechten türkischen Soldaten. Ana setzt sich für die Rettung von Waisen ein. Und Mikael kann von der Zwangsarbeit beim Bau der Bagdadbahn entfliehen und schließt sich dem Widerstand Tausender Armenier an, die bis zu ihrer Rettung durch ein französisches Kriegsschiff auf einem Berg ausharren. Diese wahre Geschichte der 40 Tage des Musa Dagh hatte schon Franz Werfel literarisch verarbeitet. (nb)