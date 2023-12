ZUMA Press/imago/Montage jW

Das System ist krank

Zu jW vom 15.12.: »›Letztlich wird es kein Krankenhaus mehr geben‹«

Herzlichen Dank für diesen vortrefflich den Artikel ergänzenden Leserbrief (in der jW vom 21.12., jW), lieber Roland Winkler! Aus eigenem Erleben als Patient vermag ich aus der zunehmend erfahrenen Kälte heraus die wesenhafte Diagnostik in dem Beitrag im Zusammenhang mit dem Artikel in Schmerz und Zorn nachzuempfinden. Darüber hinaus bewegt mich bei der maßlosen Geldschneiderei durch die Pharmakonzerne die Tatsache, dass auf Pflanzenbasis produzierte Medikamente vielfach neben der Teuerung nicht zur Verfügung stehen, nachdem auch zu annähernd 99 Prozent die DDR-Pharmazie ausgelöscht beziehungsweise derart verändert worden ist, dass Nebenwirkungen auftreten, die es vorher nicht gab. Und selbst gute Präparate aus der alten BRD sind diesem Prozess zum Opfer gefallen. Nur noch überwiegend Dreck –besonders an Schmerzmitteln – wird angeboten, auf den ich allergisch reagiere.

Die Frage nach der Kompetenz der künftig neuen Partei um Sahra Wagenknecht für wirksame Veränderungen erübrigt sich mir allerdings. Und Du gibst im Grunde die Antwort mit Deiner Schlussbemerkung: »Das System Kapitalismus ist es, das im Wege steht, keine Veränderung zulässt und dem es an den Kragen gehen muss. Das muss dann auch beim Namen genannt werden. Ein politischer und Generalstreik wäre schon mal ein erstes wichtiges Mittel.«

Die Makulatur GG lässt hier in diesem Land keinen politischen Streik zu. Wer auch sollte ihn organisieren mangels ideologischer Massenpotenz – die mit der noch kleineren KPD nicht sich vereinigen könnende lütte DKP? Bei Sahra existierte vor 30 Jahren mal die Weltanschauung für den Sozialismus. Inzwischen huldigt sie kleinbürgerlich unberechenbar dem illusorischen Kapitalismusmodell eines Ludwig Erhard. (…)

Heinz-Joachim Reiß, Berlin

Strategische Erwägungen

Zu jW vom 16./17.12.: »›Nein, so war die DDR nicht!‹«

Eine sehr interessante Lektüre. Zum Thema der diplomatischen Anerkennung Israels durch die Sowjetunion ließe sich noch ergänzen, dass ohne die von der Sowjetunion unterstützten umfangreichen Waffenlieferungen der Tschechoslowakei an die israelische Armee der Unabhängigkeitskrieg für Israel aller Wahrscheinlichkeit nach verlorengegangen wäre. Bestandteil der Lieferungen war u. a. auch die Ausbildung israelischer Kampfpiloten in der Tschechoslowakei. Die sowjetische Führung hoffte, soweit die israelischen und russischen Quellen dazu, damit eine prosowjetische Entwicklung Israels zu unterstützen, während die USA, Großbritannien und Frankreich ein Lieferembargo für Waffen in diesen Krieg beschlossen hatten und aufrechterhielten. Letzteres natürlich nicht aus Pazifismus, sondern weil sie es sich nicht durch eine Unterstützung Israels mit den für sie strategisch (damals) bedeutsameren und an Erdöl reichen arabischen Ländern verderben wollten und sie darüber hinaus mit einer militärischen Niederlage Israels rechneten.

Marc Pilz, Cottbus

Lesen im Rausch

Zu jW vom 12.12.: »Sanfte Dosis Lesestoff«

Das passt ja bestens zusammen, die Buchbesprechung zu »Der große Rausch« und die Themenseite zum »Stillen Tod« in den USA, danke an die jW! Mein »Einstieg« in die Drogenthematik war das Buch »Marihuana, die verbotene Medizin« von zwei amerikanischen Ärzten, 1994 erschienen bei Zweitausendeins. Es war fast eine Offenbarung und half mir, viele Jahre später, meine Chemotherapie legal mit Cannabis gut zu überstehen. 1995 kam »Von Hanf ist die Rede« des österreichischen Autors Hans-Georg Behr, ebenfalls bei Zweitausendeins. Ein Wälzer mit allen Facetten der paranoiden Drogendämonisierung, die vor allem von diesem Harry J. Anslinger in den USA ausging, sehr amüsant zu lesen. Behr hatte Humor und lieferte ein riesiges Quellenverzeichnis. Ich bin nun gespannt auf das hier empfohlene Buch von Helena Barop. Die jW ist fast jeden Tag eine kleine, feine Zeitung!

Emmo Frey, Dachau

Scharlatanerie der Akademie

Zu jW vom 18.12.: »Verfall der Theorie«

Die Beschreibung von Marc Püschel bestätigt voll und ganz meinen Eindruck aus meiner Studienzeit (speziell in Philosophie, Musik- und Kunstgeschichte) in den 1990ern, als ich immer wieder feststellen konnte bzw. musste, dass man in der angloamerikanischen akademischen Welt »auch nur mit Wasser kocht« – oft allerdings mit sehr wenig Wasser, um im Bild zu bleiben … oder gleich gar keinem. Das mag zwar gesund sein, was das richtige Kochen anbelangt, aber die Texte und ihre Autoren, die in Kontinentaleuropa euphorisch gefeiert und nachgeahmt wurden, ließen nicht nur intellektuell zu wünschen übrig, sondern strotzten nur so vor Fehlern – sowohl faktischen als auch logischen.

Sehr gern bastel(te)n sich die Autoren als »Gegenargument« eine regelrechte Pappfigur, eine Karikatur des eigentlichen Gegenarguments, die sie dann triumphierend sozusagen mit dem Finger umschnippen konnten. Und jeder, der das las, hätte eigentlich auflachen oder -schreien müssen: Denn von historischen Kenntnissen (und argumentativen Fähigkeiten) waren diese Autoren/Texte »weitgehend unbelastet«. Und damit meine ich nicht irgendwelche drittklassigen Autoren hinterwäldlerischer Provinzuniversitäten, sondern z. T. heute noch sehr namhafte Angehörige sehr namhafter Universitäten – wie auch der vorliegende Fall von Andrew Cole mit seiner Monographie »Die Geburt der Theorie – aus der Hegelschen Dialektik« leider hervorragend demonstriert.

Allerdings sei ein »Aber«: eingefügt. In den letzten drei Jahrzehnten habe ich auch viele Kollegen aus diesem Gebiet kennen- und schätzen gelernt, deren Arbeit höchste Ansprüche erfüllt und solide Beiträge zur Forschung liefert. Aber das »Virus« dieser Scharlatanerie ist immer noch unterwegs und längst auf Europa übergesprungen. Und so nutz(t)en z. B. etablierte Wissenschaftler ihren Einfluss als Gutachter von Forschungsförderorganisationen und in Gremien dazu, neue Auffassungen oder auch nur Ansätze zu verhindern und ihre eigene aufrechtzuerhalten – obwohl sie wissen müssten, dass diese längst hinfällig und früher oder später obsolet sind.

Hans Klein, Rostock