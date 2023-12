Colette Geoffrey »Der Klassenkampf zwischen Frauen und Männern wird Männer und Frauen aufheben.« – Monique Wittig

All denen, die zu klug sind, um zu glauben, »Queerness« wäre nichts als ein Hobby urbaner Eliten, seien zwei Bücher in die Hand gedrückt: Mike Laufenberg und Ben Trott legen »Schlüsseltexte« der internationalen Diskussion in den »Queer Studies« vor. Und endlich gibt es die erfrischend polemischen Essays von Monique Wittig (1935–2003) auch auf deutsch: »Das straighte Denken«.

So unterschiedlich die Texte sind, spiegelt sich in ihnen durchweg, dass »queer« und »marxistisch« einander überaus nah sind. Sobald man den Begriff »queer« nicht nur als einen der Differenz, sondern auch als einen der Dialektik begreift, befinden wir uns nicht mehr in der Umkleidekabine, sondern im Maschinenraum des Kapitalismus.

Die Dialektik ist dem englischen Wort »queer« selbst eingeschrieben, das sich vom deutschen »quer« herleitet. »Queer« ist das, was quersteht, es ist die Antithese innerhalb eines antagonistischen Widerspruchs. Mehr noch, »queer« kann, eben weil es quer und unter Druck steht, daher niemals stabil ist, keine Identität, insbesondere keine stabile Geschlechtsidentität ausprägen, queere Dominanz ist daher sehr unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich.

Das unterscheidet »queer« grundsätzlich von »schwul« oder »lesbisch«. Es gab und gibt schwule Bürgermeister und lesbische Fernsehmoderatorinnen, aber wer als queere Persönlichkeit in den Vorstandssessel gelangt, ist schon nicht mehr queer. So unterschiedlich die einzelnen Theorien zum Thema auch sein mögen, in einem sind sich alle einig: Queer gründet, wie Cathy J. Cohen formuliert, nicht in einer Identität, sondern in der »marginalen Beziehung zu jener dominanten Macht, die normalisiert, legitimiert und privilegiert«. Es herrscht auch große Einigkeit darüber, was das Verhältnis dieser Macht – nennen wir sie: das kapitalistisch-heteronormative System – zu den Marginalisierten aggressiv auflädt. Die Queeren stehen, insbesondere wegen ihres kategorial unbestimmten gesellschaftlichen Geschlechts (Gender), quer zur Reproduktion, die sie weder biologisch noch ideologisch und in vielen Fällen auch nicht materiell bedienen können. Denn, wie die zu Unrecht vielgescholtene Judith Butler ergänzt: »Das Ökonomische, das an das Reproduktive gebunden ist, ist notwendigerweise mit der Reproduktion der Heterosexualität verknüpft.«

Der ökonomischen Reproduktion können auch andere nicht dienen, nehmen wir nur die »Behinderten«. Einer der besonders anregenden Autoren in Laufenbergs und Trotts Reader, Robert McRuer, weist darauf hin, dass auch »behindert« ein antithetischer Begriff wie »queer« ist. Nicht-behindert-Sein ist eine »phantasmagorische Idealisierung« wie »heterosexuell«, im Grunde eine Farce. Denn wer erfüllt schon die Norm der Nichtbehinderung oder »Zwangsabilität«, von der niemand weiß, worin genau sie bestehen soll? Tarzan? Superman? Clark Kent? Außerdem sind wir früher oder später ohnehin alle behindert, weil wir im Alter an der materiellen Reproduktion der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen können.

Ähnliche strukturelle Homologien wie zu den Behinderten bauen sich auch zu den aus rassistischen Gründen Unterdrückten und zu den Armen und Arbeitslosen auf. Es ist nicht gesagt, dass sich diese Gruppen untereinander verstehen werden, aber in ihrer tiefen Desidentifikation mit den Idealen der kapitalistischen Gesellschaft stellt Queerness (anders als die Identitätspolitik gleich welcher Couleur) zu anderen Minderheiten eine wenigstens virtuelle Beziehung her.

Es empfiehlt sich, Monique Wittigs luzide Statements parallel mit den Analysen von Kevin Floyd (1967–2019), dem Kopf der marxistischen Queer Studies, zu lesen. Für Wittig ist, ähnlich wie vor ihr für die Dichterin Adrienne Rich, die Heterosexualität eine Institution, ein »Gesellschaftsvertrag«. Mann und Frau entsprechen bei ihr Herr und Magd, und die einzigen, die diesem Zwangsverhältnis entkommen, sind die Lesben, die für Wittig folglich keine Frauen, sondern »entflohene Sklavinnen« sind. »Der Klassenkampf zwischen Frauen und Männern wird Männer und Frauen aufheben.«

Es ist interessant, wie Wittig sich in diesem Klassenkampf den Durchbruch zu Totalität und Universalisierung denkt – eben gerade nicht als einen großen Karneval der anderen, als ein Fest der Differenz, wie es von Queer-Aktivistinnen gern ausgemalt wird, sondern als eine neutrale Gleichheit, die sie in einem ihrer Romane mit der durchgängigen Verwendung des Pronomens »on« markiert (»on« im Sinne von »sie alle«, denn das deutsche »man« hätte schon wieder ein maskulines Geschmäckle).

Floyd denkt in eine ganz ähnliche Richtung. Auch für ihn kann Totalisierung nur vom Rand kommen. Gerade weil sie von der sich ohnehin atomisierenden Gesellschaft abgespalten werden, streben die Queeren danach, »Totalität zu denken«. Wiederum sehr nah bei Wittig, erkennt Floyd Verdinglichung, insbesondere die der Sprache und dessen, was Wittig die »Wissenschaft der Unterdrückung« nennt, als eine notwendige Voraussetzung für die Bewegung hin zum Ganzen. Mehr noch, Verdinglichung kann für ihn eine lustvolle Vergegenständlichung (etwa des Körpers) sein. Mit Fredric Jameson schlägt Floyd eine neue Fassung von Georg Lukács’ Gedanken in »Geschichte und Klassenbewusstsein« (1923) vor. Nicht mehr das Proletariat allein, auch die Frauen, die Juden, die Schwarzen und andere, insbesondere aber die Queers durchlaufen demnach von ihrem je eigenen Standpunkt aus ihren je eigenen Weg zur Totalität hin. Und das ergibt keinen Kessel Buntes, sondern hängt durchaus zusammen, denn alle diese Bewegungen gehen von derselben Ursache aus, nämlich von dem, schreibt Jameson, was wir vorerst »Spätkapitalismus« nennen müssen.