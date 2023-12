IMAGO/Pond5 Images Immer auf der Hut vor falschen Propheten: Bob Dylan

Ist etwas Einmaliges wiederholbar? Bob Dylan sagte einmal, da war er schon sehr lange auf seiner Never-Ending-Tour unterwegs, dass er seine Konzerte nicht für die Dylanologen spielt, sondern für diejenigen, die ihn womöglich nur dieses eine Mal sehen. Es half, dass er seine Songs in abendlich wechselnden Versionen und Setlists spielte. Selbst die zigfach so und nicht anders gehörten Studioversionen auf den jedes Jahr ein wenig mehr knisternden Schallplatten konnten sehr wohl auch ganz anders klingen, je nachdem, welches Bootleg mit welchen Versionen oder Outtakes man aufgelegte.

Die jüngste Veröffentlichung in der Bootleg Series (#17) erschien Anfang des Jahres. »Fragments – Time out of Mind Sessions (1996–1997)« heißt sie und enthält neben einem kompletten Remix des besten Dylan-Albums zwischen 1976 und 2020 alternative Studioversionen. Das – zurückhaltend formuliert – nicht eben reibungslose Zusammenwirken von Dylan und Produzent Daniel Lanois ergab eine fantastisch klingende Platte. Lanois und Dylan mochten sich gestritten haben, wie es zwei Sturköpfe halt zu tun pflegen, aber die Mehr­dimensionalität der auf die existentielle Nacktheit heruntergebrochenen Songs passte hervorragend zu Lanois’ verwehten Echo- und Halltupfern und Mark Howards verwaschenen Orgelsounds. Auf dem Bootleg »Fragments« hört man nun einen anders abgestimmten Mix und weitere Versionen – alles sehr stimmig.

Nach dem Meisterwerk »Time out of Mind« und anderen sehr guten Alben (vor allem »Modern Times« von 2006 und »Tempest« von 2012) legte Dylan 2020 ein weiteres Meisterwerk vor: »Rough and Rowdy Ways«. Eine ruhige Platte, auf der viel passiert. Eine Band, die permanent Reibung erzeugt und das meist leise schafft, unaufdringlich eindringlich. Eine Stimme, die von den Dingen zwischen Liebe und Tod erzählt und in der das gelebte Leben und die Gier auf den nächsten Moment mitschwingen. »I’m the enemy of the unlived, meaningless life« raunt Dylans Stimme in »False Prophet«.

Die »Rough and Rowdy Ways«-Tour ab 2021 war ein Wendepunkt für Dylans Liveauftritte. Die Setlist blieb jetzt von Abend zu Abend nahezu gleich, dominiert von den neuen Songs und ihrer neuen Spielweise. Der Musiker Danny Dziuk, der die Performance in Berlin sah, bezeichnete sie als »magisch«, beschrieb in seinem Blog eine »vollkommene Stecknadelstille im Saal bei wunderbar transparentem Sound« und nannte Dylans Konzerte »eine ganz eigene und auf nichts als poetische Essenz zielende Kunstform«.

Während auch ich Dylan am 22. November 2023 in Bourne­mouth sehr ähnlich aufspielen sah, gab es in London ein komplementäres Dylan-Event. Das kürzlich erschienene Album dazu: »Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert«. Chan Marshall alias Cat Power, eine langjährige Verehrerin Dylans und begnadete Interpretin, nähert sich den Songs mit »Respekt für die Komposition … und den großen Komponisten«. Sehr nah am Original würdigt sie die Stücke und fügt ihnen durch ihre Stimme etwas Neues hinzu: Wärme, Nähe, Zärtlichkeit.

Sie spielt die ersten sieben Songs akustisch, bevor sie für die zweite Hälfte mit vollzähliger Band die elektrisch verstärkte Variante präsentiert. Der Sound des Livemitschnitts ist großartig, Cat Powers Stimme nah und raumfüllend, die Band agiert irgendwo zwischen den Studioversionen von »Blonde on Blonde« (1966) und dem Bootleg-Sound der 1966er-Tour. Wer Dylans Angriffslust im zweiten Teil vermisst, sollte Cat Powers Sound richtig auf sich wirken lassen: »Ein Song ändert sich, wenn andere ihn singen, ob sie versuchen, dem Original treu zu bleiben oder nicht«, sagt sie dazu.

Marshall übte ihre Gesangsparts nicht ein vor dem Konzert – aus Angst, die Einmaligkeit des Moments in der Performance zu verlieren. »I feel like the soul is so linked to the moment.« In diesen einmaligen Momenten, meint sie, finden wir die Seele von Dylans Musik.