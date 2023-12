Pleitegeier des Tages: Rudolph Giuliani

Jonathan Ernst/REUTERS »Amerikas Bürgermeister« muss künftig auf noch billigeres Haarfärbemittel zurückgreifen

Vor Jahren war der Terminus des vielzitierten alten, weißen Mannes nicht unbedingt negativ besetzt. Es gab den Alm-Öhi, den Weihnachtsmann, und was haben wir nicht über Heinz Erhardt gelacht. Irgendwann drehte sich allerdings der Wind, und darunter wurden nur noch reaktionäre Widerlinge verstanden. Wahrscheinlich hat das alles Rudolph Giuliani zu verantworten, er ist gewissermaßen der Prototyp dieser neueren Auslegung. Der, den sie »Rudy« nennen, versteht es seit gut 20 Jahren, sein einziges politisches Kapital aus den Anschlägen von »9/11« zu ziehen. Und die Opfer seiner Hybris sind, wie soll es anders sein, stets Frauen. 1982 ließ er seine 14 Jahre zuvor geschlossene kirchliche Heirat mit der Begründung annulieren, er habe erst da mitgekriegt, dass er mit seiner Cousine zweiten Grades vor den Traualtar getreten war. Die Liste der Vorwürfe sexualisierter Gewalt seinerseits ist lang. Ein Umstand, den sich der Comedian Sacha Baron Cohen zunutze machte, um Giuliani in »Borat 2« gehörig vorzuführen: Die Schauspielerin Maria Bakalova interviewte ihn als blutjunge Reporterin des fiktiven TV-Senders »Patriots Report«. Giuliani baggerte, was das Zeug hält, bis er schließlich kurz davor war, vor ihr die Hose herunterzulassen.

Nun haben ihn zwei Frauen endlich richtig an den Eiern gepackt: Ruby Freeman und Shaye Moss. Den beiden Wahlhelferinnen aus Georgia hatte Giuliani wiederholt unterstellt, Wahlzettel für Trump weggeworfen zu haben. Diese Lüge kommt ihn nun teuer zu stehen, da die Frauen sich danach vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt sahen. 148 Millionen Dollar Schadenersatz soll er zahlen. Das ist selbst für »Amerikas Bürgermeister« zu viel, am Donnerstag abend wurde bekannt, dass Giuliani Konkurs angemeldet hat. Wie schon der alte, weiße Mann Kishon wusste: Die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam, aber sicher nicht gratis.