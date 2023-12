Sven Hoppe/dpa »Nie war der Staatskonzern deutlicher neben der Spur« (ICE-Züge am Münchner Hauptbahnhof, 2.12.2023)

Um den Zustand der Deutschen Bahn im auslaufenden Jahr zu illustrieren, genügt eine Kennziffer: Im November erreichten 52 Prozent aller Fernverkehrszüge ihr Ziel »pünktlich« – also weniger verspätet als sechs Minuten beziehungsweise 16 Minuten bei Fahrten von planmäßig über drei Stunden. Nie war der Staatskonzern deutlicher neben der Spur. Das muss besser werden, und es soll besser werden. Zum 1. Januar 2024 wird die Infrastrukturgesellschaft »Infra-Go« aufs Gleis gesetzt, eine Fusion der DB-Töchter Netz und Station & Service. Das erklärte Hauptziel der gemeinhin als »kleine Bahnreform« verhandelten Umbaumaßnahme lautet: Das in Jahrzehnten verschlissene Schienennetz wird generalsaniert und fit für die Verkehrswende gemacht.

Dafür will die Bundesregierung in den kommenden vier Jahren 40 Milliarden Euro mobilisieren, wobei der Investitionstau sogar mit 90 Milliarden Euro beziffert wird. Geld soll natürlich auch die »Infra-Go« selbst beisteuern, wobei das schöne Versprechen der Ampel besagt, dass alle Einnahmen – im wesentlichen die von der Konkurrenz kassierten Netzentgelte – vollumfänglich der Ertüchtigung der Infrastruktur zugute kommen. Das Zauberwörtchen heißt »Gemeinwohlorientierung«, deshalb das Anhängsel »Go«. Die Gesellschaft soll demnach keine Gewinne erzielen dürfen und, obwohl weiterhin zu 100 Prozent DB-Eigentum, unter die Hoheit des mit weitreichenden Kontroll- und Steuerungsbefugnissen ausgestatteten Bundes gestellt werden. So jedenfalls wurde das Projekt in der Frühphase kommuniziert.

In der Zwischenzeit ist einiges passiert, was an der Erzählung zweifeln lässt. Ende September hatte der Bahn-Aufsichtsrat grünes Licht für die Konstruktion gegeben, wobei schon die beschlossene Rechtsform »DB Infra-Go AG« nicht zu den Verheißungen passt. Eine Aktiengesellschaft sei »deutlicher mit einem Gewinnanspruch verbunden als beispielsweise eine GmbH«, konstatierte das Portal DB-Watch.de, hinter dem das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen/Die Güterbahnen steht. Klartext sprach der Verband in einer Stellungnahme vom 13. Dezember. Ende November war der Verschmelzungsvertrag sowie die Satzung der neuen Gesellschaft verabschiedet worden, deren Inhalte sich aber erst zwei Wochen später herumgesprochen hatten. Von einer gelegentlich im Umfeld des Bundesverkehrsministeriums erwähnten Begrenzung des Gewinnanspruchs sei »nichts zu sehen«, befand Güterbahnen-Vorstandschef Ludolf Kerkeling, und weiter: »Anders als zum Beispiel bei der Autobahn GmbH sollen mit der Schieneninfrastruktur auch in Zukunft Gewinne erwirtschaftet werden können, was in der Vergangenheit ein wesentlicher Treiber der heute beklagten Qualitätsprobleme war.«

Wie konnte die Bahn AG das System Schiene so verkommen lassen? Entscheidend dafür ist eine groteske Regelung, wonach die DB Netz zwar für die Instandhaltung der Infrastruktur zuständig ist, aber der Bund stets dann einspringen muss, wenn Gleise, Weichen, Tunnel und Brücken komplett futsch sind und ersetzt gehören. Diese Einladung an die DB-Führung, das Netz zu Profitzwecken bis zum Gehtnichtmehr zu strapazieren und den Schaden auf die Allgemeinheit abzuladen, wäre sofort erledigt, würde der Bund als Konzerneigner durchgreifen und das DB-Management zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen nötigen. Genau das sollte die Reform den Verlautbarungen zufolge leisten. Pustekuchen: Denn gemäß Satzung liegt die Interpretation, was »Gemeinwohl« bedeutet, und wie dieses umzusetzen ist, bei der Unternehmensführung und unter Umständen noch beim Aufsichtsrat – nicht etwa bei der Politik. Kurzum »gibt es keine Stärkung des Bundes gegenüber der Infrastrukturgesellschaft der DB«, so Kerkeling.

Er steht mit dieser Meinung nicht allein. »Der Bund hat sich juristisch nicht einen Jota mehr an Einfluss gesichert«, beklagte Carl Waßmuth vom Bündnis »Bahn für alle« am Donnerstag im Gespräch mit jW. »Das alte Herrschafts-Knechtschaft-Verhältnis zwischen Mutterkonzern und Unternehmenstöchtern wurde eins zu eins auf die neue ›Infra-Go‹ umgerubelt. Die sogenannten gemeinwohlorientierten Ziele sind deshalb das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, weil die DB und nicht der Bund die Einhaltung prüfen wird«, erklärte Waßmuth. Auch Bundestagsabgeordnete der Union fühlten sich verschaukelt. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe ein »zentrales Reformprojekt komplett am Parlament vorbei in ›geheimer Kommandosache‹ über die Bühne gebracht«, monierte Thomas Bareiß Mitte Dezember in einer Medienmitteilung. Parteikollege Michael Donth sekundierte: »Die Gewinnorientierung bleibt den Gemeinwohlzielen weit überlegen. Wir bekommen keine Steuerung und dafür maximale Intransparenz in der neuen ›Infra-Go AG‹.«

Das »Weiter so« zeigt sich auch in der personellen Kontinuität des Aufsichtsrats. In dem der »Infra-Go« sollen laut Welt online vom Mittwoch dieselben Leute sitzen wie im alten von der DB Netz. An der Spitze steht ausgerechnet Berthold Huber, Konzernvorstand für Infrastruktur. Damit beaufsichtigt dieser seine eigene Arbeit, obwohl die neue Gesellschaft im Zweifel gegen die Bahn-Führung agieren müsste. Neben Huber sitzen fünf weitere Mitarbeiter der DB-Mutter sowie Karin Dannheisig-Lehr, im Wissing-Ressort für die Autobahn GmbH zuständig. Interessenkonflikte – woher denn?

Mit Matthias Gastel (Bündnis 90/Grüne) findet sich nur ein Parlamentarier in der Runde. Das Ministerium sei bei der Errichtung der »Infra-Go« »monatelang nicht in die Gänge gekommen«, sagte der Springer-Medium Welt. »Währenddessen hat die DB AG mit großer Wucht ihre Vorstellungen entwickelt, wie diese Reform aussehen soll.« Das alles hat etwas von Scheitern mit Ansage. Maßgebliche Kräfte wollten eine »große Bahnreform« durchsetzen, eine materielle Zerschlagung der Bahn mittels Privatisierung. Güterbahnen-Chef Kerkeling prophezeit: Die Diskussion um die eine unternehmerische Trennung von Netz und Betrieb werde nicht verstummen, »sondern wieder richtig an Fahrt gewinnen«.