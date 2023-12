Rheinmetall modernisiert Flugabwehr in Rumänien

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird für die rumänische Regierung Flugabwehrsysteme modernisieren. Konkret handele es sich um Flugabwehrartilleriesysteme des Typs »Oerlikon GDF 103«, teilte Rheinmetall am Freitag mit. Für den Konzern handelt es sich nach eigenen Angaben um das erste Großprojekt in dem NATO-Mitgliedsland. Der Auftrag hat demnach einen Wert von 328 Millionen Euro und umfasst die Lieferung von insgesamt vier Systemen. Das System ist dem Unternehmen zufolge in der Lage, bis zu vier Ziele gleichzeitig auf sehr kurze Distanz zu bekämpfen. (dpa/jW)