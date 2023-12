dts/IMAGO Ertappt beim Tricksen mit Haushaltsmitteln: Freidemokratischer Bundesfinanzminister Christian Lindner (Berlin, 14.12.2023)

Sie sind weiterhin in der Bredouille: Die Finanzjongleure der Ampelkoalition haben sich nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 15. November nur auf »haushaltswirtschaftliche Sperren« vorbereitet – ohne »Plan B« bei absehbarem Etatdesaster. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums vom Dienstag auf eine schriftliche Frage des Bundestagsabgeordneten Christian Leye hervor, die jW exklusiv vorliegt. Bemerkenswert: Die Reaktion aus dem Hause von Ressortchef Christian Lindner (FDP) decke sich nicht mit bisherigen Aussagen aus Regierungskreisen, »wonach es ausgearbeitete Ausweichpläne gegeben hätte«, sagte der Vizevorsitzende des Vereins BSW (»Bündnis Sahra Wagenknecht«) am Freitag gegenüber dieser Zeitung. Alles nur Flunkerei? Es wirke so, meint Leye.

Das Bundeskabinett hatte während der Pandemie 2021 eine Notfallsituation ausgerufen. Damit konnte die mit der Schuldenbremse verbundene Kreditobergrenze überschritten werden. Im Februar 2022 waren Ampelhaushälter dann auf die Idee gekommen, verbliebene Coronafinanzmittel im Umfang von 60 Milliarden Euro dem »Klima- und Transformationsfonds (KTF)« zuzuführen. Ein haushaltspolitischer Taschenspielertrick. Verfassungswidrig, befand das BVerfG. Die Richter erklärten den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für nichtig. Die Folge: Ein Haushaltsloch von rund 30 Milliarden Euro.

Hektisch versucht die Koalition nun, den Rotstift anzusetzen, etwa beim »Agrardiesel« oder der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte. Fix ist indes noch nichts. Ende Januar soll der Bundestag final über den Etat abstimmen. Bis dahin dürften Verteilungskämpfe zwischen den Ressorts weitergehen – samt Suche nach stabilem Haushaltskompromiss.

Davon unabhängig ärgert Leye, dass die Koalitionäre zuvor nicht gehandelt hatten. Zumal der Ausgang des BVerfG-Urteils erwartbar war, kritisiert der Finanzexperte. Mit dem wochenlangen Haushaltshickhack sei die Regierung in ihre »bislang größte Krise geschlittert.« Bürger und Unternehmen würden verunsichert. Das Ministerium Lindners behauptet in seiner Antwort hingegen, die Ampel schaffe mit den neuen vorgesehenen Hauhaltsmaßnahmen »Rechtssicherheit«. Unfug. Leye: Das einzige, was das Kabinett zustande gebracht habe, sei eine Einigung darüber, »wer wann die Haushaltskasse zuhält«.