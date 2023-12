Städtetag: Verzögerung bei Wärmeplanung

Berlin. Der Deutsche Städtetag hat vor Verzögerungen bei der kommunalen Wärmeplanung gewarnt. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte dpa am Freitag, die Länder müssten dieses schnell in Landesrecht umsetzen. »Es reicht nicht, dass es auf Bundesebene ein Wärmeplanungsgesetz gibt. Erst wenn es die Landesgesetze gibt, können die Städte Daten zum Gebäudebestand oder zu vorhandenen Wärmenetzen erheben.« Dies sei der erste Schritt für jede kommunale Wärmeplanung. »Leider erreichen uns Signale, dass die Länder die offenen Fragen zum Bundeshaushalt zum Anlass nehmen könnten, mit den notwendigen Landesgesetzen zur Wärmeplanung noch zu warten«, so Dedy.(dpa/jW)