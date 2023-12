Andreas Arnold/dpa Für nichtkommerzielle Freiräume: Aktivisten auf dem Dach der Dondorf-Druckerei (Frankfurt am Main, 14.12.2023)

Am Donnerstag begann die Polizei, die erst am vergangenen Sonnabend besetzte alte Dondorf-Druckerei in Frankfurt am Main zu räumen. Schon zum zweiten Mal: Dabei waren, um eine erneute Besetzung zu verhindern, sogar die Fenster zugemauert worden. Sie waren vor Ort. Wie ging es bei der Räumung zu?

Die Besetzung hielt noch über Nacht bis Freitag an, da einige auf dem Dach des Gebäudes verblieben und die Polizei die Räumung schließlich abbrach. Die Hochschulleitung der Goethe-Universität, die das Hausrecht hat, stellte den Besetzern ein Ultimatum: Gespräche würden nur fortgeführt, wenn sie das Gebäude verlassen. Das Besetzerkollektiv sagte aber klar: Es gibt kein Vertrauen in die Verhandlungsführung, weil diese den Erhalt des Gebäudes nicht garantieren will. Genau darum geht es den Besetzern aber. Sie wollten auch am Freitag weiterhin Gespräche führen, jedoch nicht unter der Voraussetzung, das Gebäude erst verlassen zu müssen. Donnerstag morgen hatte die Räumung mit einem erstaunlichen Polizeiaufgebot begonnen. Über Bockenheim kreiste ein Polizeihubschrauber, die Straßen wurden weiträumig abgesperrt. Als ich dort eintraf, kam ich noch bis an die Grundstücksgrenze, wurde dann aber zurückgedrängt. Die Polizei wollte das Beobachten und solidarische Präsenz von Menschen beenden. Ihr Vorgehen war aggressiv und gewalttätig: Sie traten, schubsten, boxten und drangsalierten bereits auf dem Boden Liegende. Auch im Gebäude soll es zu problematischen Situationen gekommen sein.

Dem Kollektiv geht es um nichtkommerzielle Freiräume in Frankfurt. Zudem will es den Abriss des architektonisch bedeutenden Gebäudes verhindern. Warum scheiterten die Verhandlungen mit der Goethe-Universität?

Die Universität sieht sich als Verwaltung. Das Gebäude soll abgerissen werden, um Platz für einen Neubau des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik zu schaffen. Boris Rhein von der CDU hatte noch als Wissenschaftsminister, vor seiner Wahl zum hessischen Ministerpräsidenten im Jahr 2022, dem Institut das Gebäude übergeben. Dagegen setzen sich seither verschiedene Initiativen ein, darunter auch »Architects for Future«, die einen klima- und sozialverträglichen Bausektor und nachhaltiges Betreiben von Gebäuden fordern. Die Besetzer hatten im Sommer ein Nutzungskonzept für ein Kulturzentrum vorgelegt. Es sollte Raum für Begegnungen geben und Erinnerungskultur gepflegt werden. Seit dem Sommer hatte das Gebäude erneut wochenlang leer gestanden. So etwas nicht hinzunehmen ist ein wichtiger Kampf in der Stadt.

Die Polizei soll während der Räumung mit Kot und Urin beworfen worden sein.

Das hatte die Polizei berichtet. Ich selber kann nicht bezeugen, was passiert ist. Die Besetzerinnen und Besetzer sind in einer schwierigen Lage. Sie sind bedrängt, können sich quasi nur durch Aufgabe aus der Situation befreien. Studierende und Besetzer wollen zunehmende Repression und den Leerstand des Gebäudes nicht mehr hinnehmen, zumal die Universitätsleitung ständig behauptet, dass sie für eine Dialogkultur steht. Nach langer Zeit der Versuche konstruktiver Auseinandersetzung macht sich jetzt große Wut und Fassungslosigkeit über das Vorgehen breit.

Inwiefern stehen die hessische Landesregierung und die Frankfurter Stadtregierung für die Räumung in der Verantwortung?

Die Stadt hatte zunächst einen runden Tisch für Verhandlungen befürwortet. Bei den Grünen in Stadt und Land scheint es nun Differenzen zu geben. Die Frankfurter Grünen setzen sich für Verhandlungen und den Erhalt des Gebäudes ein – die Grünen-Wissenschaftsministerin Angela Dorn, die nach der Wahl in Hessen kurz vor dem Amtswechsel an die SPD steht, steht jedoch weiter zum Max-Planck-Institut und dessen Abrissplänen. Mit der Räumung wird klar gezeigt: Es geht um Macht, Eigentum, Dominanz – nicht aber um Verhandlungen auf Augenhöhe. Die aber fordern die Hausbesetzer ein.